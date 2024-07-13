Пищевое отравление — это острое заболевание, развивающееся после употребления пищи, содержащей патогенные микроорганизмы или токсичные вещества. Заболевание характеризуется внезапным началом и преимущественно затрагивает желудочно-кишечный тракт (ШКТ).

В медицинской практике выделяют 2 основных типа пищевых отравлений:

Пищевые токсикоинфекции — наиболее распространенный вид, вызванный живыми микроорганизмами (бактериями, вирусами или паразитами). Эти микробы попадают в организм с зараженной пищей и вызывают воспаление в кишечнике. Пищевые интоксикации — менее частый вид, обусловленный воздействием токсинов. Эти токсины могут быть продуктами жизнедеятельности микробов или иметь немикробное происхождение (из ядовитых грибов или пестицидов).

Причины пищевого отравления

Пищевые отравления развиваются вследствие употребления пищи, контаминированной патогенными микроорганизмами, их токсинами или химическими агентами. Этиологические факторы можно классифицировать следующим образом.

Бактериальные возбудители:

Salmonella spp. — грамотрицательные бактерии, вызывающие гастроэнтерит с инкубационным периодом длительностью 12–72 ч. Основные источники — яйца, мясо птицы, непастеризованное молоко;

Escherichia coli — особенно патогенны энтерогеморрагические штаммы (EHEC), продуцирующие Шига-токсин. Ассоциированы с употреблением недостаточно термически обработанного мяса, непастеризованных молочных продуктов;

Staphylococcus aureus — продуцирует термостабильный энтеротоксин. Часто контаминирует молочные продукты, кремовые изделия, салаты;

Clostridium botulinum — анаэробный микроорганизм, вырабатывающий нейротоксин. Ассоциирован с консервированными продуктами домашнего приготовления;

Campylobacter jejuni — часто выявляется в недостаточно термически обработанном мясе птицы, непастеризованном молоке.

Вирусы:

норовирусы — наиболее частая причина вирусных гастроэнтеритов. Передаются через контаминированную воду, морепродукты, свежие фрукты и овощи;

ротавирусы — преимущественно вызывают гастроэнтериты у детей. Распространяются фекально-оральным путем, заражая пищу и воду.

Токсины растительного и животного происхождения:

микотоксины (афлатоксины, охратоксины) — продуцируются плесневыми грибами, контаминируют зерновые продукты, орехи;

фитогемагглютинины — содержатся в недостаточно термически обработанных бобовых;

тетродотоксин — содержится в некоторых видах рыб семейства иглобрюхих.

Химические контаминанты:

тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий) — могут накапливаться в морепродуктах, овощах;

пестициды — остаточные количества могут идентифицироваться на фруктах и овощах;

нитраты и нитриты — избыточное содержание в овощах, мясных продуктах.

Первые симптомы пищевого отравления

Манифестация отравления характеризуется острым началом и появлением таких признаков пищевого отравления, как:

тошнота и рвота ;

; абдоминальная боль;

диарея (возможно с примесью крови);

(возможно с примесью крови); лихорадка;

общая слабость и недомогание.

Через какой промежуток времени проявляется пищевое отравление? Симптомы могут развиться в интервале 30 мин – 72 ч после употребления некачественной пищи. Чаще всего первые признаки отмечаются через 2–6 ч.

Какова длительность пищевого отравления? Обычно острый период длится 1–3 дня. Полное восстановление может занять 5–7 дней в зависимости от степени тяжести отравления и общего состояния организма.

Особенности отравления у детей

Дети особенно уязвимы к пищевым токсикоинфекциям ввиду незрелости иммунной системы и более высокого риска обезвоживания. У детей симптомы могут развиваться быстрее и протекать тяжелее. Особое внимание следует уделять признакам обезвоживания: сухость слизистых, снижение тургора кожи, олигурия.

Чем лечить пищевое отравление у ребенка? Основа терапии — оральная регидратация специальными растворами. Применяют энтеросорбенты, пробиотики, при необходимости — жаропонижающие средства. Антибиотики назначают только по показаниям в случае подтверждения бактериальной инфекции.

Когда нужно обращаться к врачу?

Медицинская помощь необходима при наличии таких следующих симптомов, как:

частая рвота, препятствующая пероральной регидратации;

появление признаков тяжелой степени обезвоживания (повышенная жажда, сухость во рту, уменьшение объема мочи или ее отсутствие, головокружение, слабость, сонливость, спутанность сознания, сухая и холодная кожа, западение глаз, снижение тургора кожи);

температура тела при пищевом отравлении >39 °C;

появление большого количества слизи или крови в стуле;

интенсивная боль в животе.

Первая помощь при пищевом отравлении

В случае развития симптомов пищевого отравления необходимо незамедлительно приступить к оказанию первой помощи. Ключевыми задачами являются предотвращение обезвоживания, удаление токсинов из организма и уменьшение выраженности симптомов:

водный режим — обильное питье маленькими порциями. По 1 глотку каждые 5–10 мин с постепенным повышением до 50–100 мл каждые 15–20 мин. Оптимальные жидкости для восполнения потерь: вода, готовые оральные регидратационные растворы (ОРС), слабо заваренный чай без сахара, рисовый отвар;

энтеросорбенты — активированный уголь , диосмектит ;

, ; при абдоминальной боли — дротаверин ;

; диетотерапия — первые 4–6 ч полное голодание, затем постепенное введение легкой пищи.

Что нельзя делать при отравлении?

При развитии симптомов пищевого отравления крайне важно избегать ряда действий, которые могут усугубить состояние или привести к развитию осложнений:

самостоятельное назначение антибиотиков — большинство пищевых отравлений имеет вирусную этиологию, при которой антибиотики неэффективны. Нерациональное применение антибиотиков может привести к усугублению имеющейся диареи, развитию антибиотик-ассоциированной диареи и псевдомембранозного колита;

раннее применение противодиарейных препаратов — повышается риск развития токсико-инфекционного шока при задержке токсинов в кишечнике, так как диарея — защитный механизм, способствующий выведению патогенов и токсинов;

употребление молочных продуктов — временная лактазная недостаточность, развивающаяся при повреждении энтероцитов, провоцирует повышение метеоризма и диареи;

прием жирной, острой, соленой пищи — оказывает раздражающее действие на воспаленную слизистую ЖКТ, провоцирует увеличение выраженности секреторной диареи, повышает риск развития эрозивных поражений ЖКТ;

форсированное промывание желудка в домашних условиях — риск аспирации и развития пневмонии, травматизация слизистой пищевода и желудка при неправильном выполнении процедуры. Неэффективно при поздних стадиях отравления;

употребление алкоголя — раздражающе действует на слизистую ЖКТ, повышает дегидратацию и электролитные нарушения, замедляет процессы детоксикации;

игнорирование симптомов обезвоживания — дегидратация — основная причина осложнений при пищевых отравлениях. При обезвоживании повышается риск развития гиповолемического шока и нарушения функции почек.

Лечение пищевого отравления

Ключевые направления терапии при остром пищевом отравлении:

регидратация — ОРС с оптимальным соотношением глюкозы и электролитов. Рекомендуемый объем составляет 50–100 мл/кг массы тела в первые 4–6 ч. При тяжелой форме дегидратации или невозможности перорального приема жидкости показана парентеральная регидратация кристаллоидными растворами (0,9% NaCl, раствор Рингера) под контролем электролитного баланса;

энтеросорбция — применение активированного угля (1 г/кг массы тела) или современных энтеросорбентов (диоктаэдрический смектит, полиметилсилоксана полигидрат);

антибактериальная терапия — при подтвержденной бактериальной этиологии ( ципрофлоксацин при сальмонеллезе, азитромицин при шигеллезе, метронидазол при лямблиозе и т.д.);

при сальмонеллезе, при шигеллезе, при лямблиозе и т.д.); противорвотные средства — метоклопрамид , ондансетрон ;

, ; спазмолитики — дротаверин, мебеверин ;

; ферментные препараты;

пробиотики — Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii способствуют восстановлению микробиома кишечника и сокращают длительность диареи;

жаропонижающие средства ( парацетамол , ибупрофен ) при гипертермии >38,5 °C.

Диета при пищевом отравлении

Острый период (1–2 дня):

водно-чайная пауза в течение 4–6 ч;

дробное питание небольшими порциями (5–6 р/сут);

Разрешенные продукты: некрепкий чай, отвар шиповника, рисовый отвар, сухари из белого хлеба.

Период ранней реконвалесценции (3–5 дней):

постепенное расширение рациона;

разрешенные продукты — нежирные бульоны, протертые каши (рисовая, овсяная) на воде, паровые котлеты из нежирного мяса, отварная рыба, печеные яблоки;

исключаются — молочные продукты, сырые овощи и фрукты, жирные, жареные, копченые блюда.

Профилактика пищевого отравления

Превентивные меры включают: