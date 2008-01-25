Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — наиболее распространенная группа нозологий. Чаще всего причиной ОРЗ являются вирусы, гораздо реже — бактерии. В осенне-зимний период отмечается сезонное повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что связано с высокой циркуляцией вирусных патогенов и снижением резистентности организма на фоне погодных условий.

Тактика лечения ОРВИ

Клиническая картина ОРВИ характеризуется интоксикационным и катаральным синдромами — лихорадкой, фарингитом, ринитом, кашлем, конъюнктивитом. С учетом отсутствия этиотропной терапии большинства ОРВИ, основная задача лечения — уменьшение выраженности симптомов и профилактика осложнений. В этой связи рациональный подбор симптоматической терапии имеет решающее значение. Основные направления терапии:

жаропонижающая терапия — лихорадка — это универсальная защитная реакция организма, направленная на подавление жизнедеятельности патогенов. Вместе с тем фебрильная гипертермия сопряжена с дискомфортом и обезвоживанием организма. При температуре тела выше 38,5 °C показано назначение жаропонижающих средств. В соответствии с рекомендациями ВОЗ препаратами выбора являются ибупрофен и парацетамол в возрастных дозах. Мефенаминовая кислота при простуде оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Однако следует учитывать, что мефенаминовая кислота не входит в перечень жаропонижающих препаратов первого выбора при ОРВИ;

и парацетамол в возрастных дозах. при простуде оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Однако следует учитывать, что мефенаминовая кислота не входит в перечень жаропонижающих препаратов первого выбора при ОРВИ; элиминационная и деконгестивная терапия ринита — ключевую роль в восстановлении носового дыхания при рините играют солевые растворы для ирригационной терапии. Изо- и гипертонические растворы для полости носа способствуют увлажнению слизистой оболочки, устранению воспалительного отека, элиминации патогенов и аллергенов. При прогрессировании обструкции назначают топические деконгестанты ( ксилометазолин , оксиметазолин, нафазолин и др.), вызывающие сужение сосудов слизистой оболочки носа, уменьшение выраженности отека и восстановление мукоцилиарного клиренса. Важно ограничить применение сосудосуживающих средств 5–7 сут во избежание развития медикаментозного ринита. Альтернативой являются комбинированные препараты, сочетающие деконгестант с солевым раствором, муколитиком и масляными компонентами;

, оксиметазолин, нафазолин и др.), вызывающие сужение сосудов слизистой оболочки носа, уменьшение выраженности отека и восстановление мукоцилиарного клиренса. Важно ограничить применение сосудосуживающих средств 5–7 сут во избежание развития медикаментозного ринита. Альтернативой являются комбинированные препараты, сочетающие деконгестант с солевым раствором, муколитиком и масляными компонентами; терапия фарингита — для уменьшения выраженности боли в горле применяют местные анестетики и антисептики в форме полосканий, таблеток для рассасывания, спреев ( амбазон , гексетидин, фенол и др.).

, гексетидин, фенол и др.). устранение назофарингита — при наличии избыточного скопления слизи на задней стенке горла (постназальный затек) применяются муколитики, которые разжижают вязкую, трудноотделяемую мокроту и облегчают ее эвакуацию ( ацетилцистеин , амброксол, бромгексин, карбоцистеин), отхаркивающие средства растительного происхождения (корень солодки, гвайфенезин ) для улучшения отхаркивания слизи; промывание носовых ходов изо- или гипертоническими солевыми растворами способствует разжижению и эвакуации слизистых выделений из носоглотки; деконгестанты (ксилометазолин, оксиметазолин и др.) кратковременно применяют для уменьшения отека слизистой оболочки и восстановления дренажа из околоносовых пазух;

, амброксол, бромгексин, карбоцистеин), отхаркивающие средства растительного происхождения (корень солодки, ) для улучшения отхаркивания слизи; промывание носовых ходов изо- или гипертоническими солевыми растворами способствует разжижению и эвакуации слизистых выделений из носоглотки; деконгестанты (ксилометазолин, оксиметазолин и др.) кратковременно применяют для уменьшения отека слизистой оболочки и восстановления дренажа из околоносовых пазух; противокашлевая терапия — кашлевой рефлекс является физиологическим механизмом защиты дыхательных путей от раздражителей. При развитии сухого непродуктивного кашля назначают противокашлевые препараты центрального ( бутамират , глауцин, окселадин) и периферического ( преноксдиазин ) действия для угнетения кашлевого рефлекса и перехода его в продуктивную фазу. При продуктивном влажном кашле необходимо назначение муколитиков и отхаркивающих средств для разжижения и эвакуации мокроты, в которой содержатся патогены. К прямым муколитикам относятся ацетилцистеин, к непрямым — амброксол, бромгексин, карбоцистеин. В качестве отхаркивающих применяют препараты растительного происхождения (алтей, гвайфенезин, листья плауна, трава тимьяна);

назначают противокашлевые препараты центрального ( , глауцин, окселадин) и периферического ( ) действия для угнетения кашлевого рефлекса и перехода его в продуктивную фазу. При продуктивном влажном кашле необходимо назначение муколитиков и отхаркивающих средств для разжижения и эвакуации мокроты, в которой содержатся патогены. К прямым муколитикам относятся ацетилцистеин, к непрямым — амброксол, бромгексин, карбоцистеин. В качестве отхаркивающих применяют препараты растительного происхождения (алтей, гвайфенезин, листья плауна, трава тимьяна); иммунотропные средства — диетические добавки с цинком, пробиотиками (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei), экстрактами растений (пеларгония, эхинацея) могут способствовать повышению резистентности организма, укрепляя его адаптационные возможности и снижая тяжесть течения ОРВИ. Витамин С в высоких дозах потенциально сокращает длительность заболевания.

Принципы фармакопрофилактики

Основой предупреждения ОРВИ является вакцинация против гриппа, которая значительно снижает риск развития осложнений и летальность. Регулярная гигиена рук с использованием спиртосодержащих антисептиков, масок и перчаток — высокая эффективность в разрыве путей передачи инфекций. Важную роль в поддержании иммунного статуса играет правильный прием витамина D.

Формирование домашней аптечки при ОРВИ

Состав домашней аптечки должен быть сбалансированным и учитывать потребности всех членов семьи с точки зрения возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Рекомендуется включить следующие группы лекарственных препаратов:

Жаропонижающие средства:

ибупрофен — противовоспалительный препарат с жаропонижающим эффектом, предпочтителен для детей. Форма выпуска: сиропы, суспензии, таблетки/капсулы;

парацетамол — альтернативный жаропонижающий анальгетик для детей и взрослых. Форма выпуска: сиропы, суспензии, таблетки/капсулы, суппозитории (свечи).

2. Лекарственные средства для лечения ринита:

изотонические/гипертонические солевые растворы для промывания носовых ходов;

назальные деконгестанты (ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин и др.) для купирования обструкции носового дыхания, курсом не более 5–7 сут;

топические антигистаминные препараты (азеластин, левокабастин и др.).

3. Препараты для уменьшения выраженности боли в горле:

антисептические препараты для полосканий и рассасывания ( гексетидин , фурацилин, хлоргексидин);

, фурацилин, хлоргексидин); анестетики для местного применения (лидокаин, бензокаин).

4. Противокашлевые средства:

муколитики (ацетилцистеин, амброксол, бромгексин, карбоцистеин);

отхаркивающие средства растительного происхождения (алтей, гвайфенезин, плаун, тимьян);

противокашлевые препараты центрального (бутамират, глауцин, окселадин) и периферического (преноксдиазин) действия.

5. Комбинированные препараты — обычно включают несколько действующих веществ, их действие направлено на уменьшение выраженности нескольких различных симптомов ОРВИ, например:

анальгетики и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен);

деконгестанты ( фенилэфрин , псевдоэфедрин);

, псевдоэфедрин); антигистаминные средства;

муколитики;

экспекторанты и другие.

6. Иммунотропные средства:

цинксодержащие диетические добавки (цинка глюконат, цинка аспартат);

пробиотики (лактобактерии, бифидобактерии);

фитопрепараты (экстракты эхинацеи, пеларгонии).

Также рекомендуется иметь дома следующее:

медицинский термометр электронный или безртутный;

ингаляторы/небулайзер;

увлажнитель воздуха.

Важно контролировать срок годности препаратов и хранить их в соответствии с инструкциями в недоступном для детей месте, при необходимости — в холодильнике. При появлении симптомов присоединения бактериальной инфекции или отсутствии положительной динамики следует незамедлительно обратиться к врачу для коррекции терапии.

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