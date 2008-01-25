Что следует знать о рассеянном склерозе?

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое неврологическое заболевание, вызывающее поражение центральной нервной системы и ведущее к устойчивой утрате трудоспособности.

Рассеянный склероз: причины

Причина развития этого заболевания до конца не исследована. При рассеянном склерозе развиваются воспаление, демиелинизация, глиоз и гибель нейронов. Основной механизм развития поражений — аутоиммунный. Патологические периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты и макрофаги вызывают деградацию миелиновых оболочек, защитных оболочек окружающих нейронов. То есть при этом заболевании иммунная система атакует миелин, что вызывает нарушения проводимости нервных импульсов между головным мозгом и остальным телом. В конечном итоге заболевание может привести к необратимому повреждению нервных волокон — аксональной дегенерации и атрофии головного и спинного мозга.

Рассеянный склероз передается по наследству?

Вероятно, в развитии рассеянного склероза играют роль как генетические факторы, так и факторы окружающей среды. Риск развития заболевания повышен у лиц, у которых один из родителей или братьев и сестер болел рассеянным склерозом.

Из-за чего может возникать рассеянный склероз? Эти факторы могут повысить риск развития рассеянного склероза:

возраст. Рассеянный склероз может возникнуть в любом возрасте, но дебют заболевания обычно происходит в возрасте 20–40 лет;

женский пол. У женщин более чем в 2–3 раза чаще, чем у мужчин, отмечается рецидивирующий ремиттирующий рассеянный склероз;

определенные инфекции. С рассеянным склерозом связаны различные вирусы, в том числе вирус Эпштейна — Барр, вызывающий инфекционный мононуклеоз;

европеоидная раса;

место жительства и климат — страны с умеренным климатом, включая страны Северной Европы, Канаду, север США, Новую Зеландию, юго-восток Австралии;

витамин D. Низкий уровень витамина D и малое воздействие солнечного света связаны с более высоким риском развития рассеянного склероза;

генетика. Установлено, что ген на хромосоме 6p21 связан с рассеянным склерозом;

ожирение. У женщин выявлена связь с ожирением и рассеянным склерозом;

некоторые аутоиммунные заболевания. У человека немного более высокий риск развития рассеянного склероза, если диагностированы другие аутоиммунные заболевания, такие как заболевания щитовидной железы, пернициозная анемия, псориаз, сахарный диабет I типа или воспалительные заболевания кишечника;

курение.

Неврологические признаки рассеянного склероза могут включать ухудшение зрения, онемение и покалывание, очаговую слабость, недержание мочи и стула, а также когнитивную дисфункцию. Симптомы индивидуально варьируют в зависимости от локализации поражения центральной нервной системы. Клинические симптомы, характеризующиеся периодическими рецидивами, обычно впервые развиваются у лиц молодого возраста. Зачастую со временем развивается постепенно прогрессирующее течение с формированием устойчивой нетрудоспособности через 10–15 лет.

Признаки и симптомы рассеянного склероза широко варьируют у разных пациентов и зависят от локализации и тяжести повреждения нервных волокон центральной нервной системы. При тяжелой форме рассеянного склероза больные могут потерять способность ходить самостоятельно или вообще передвигаться. В то же время могут отмечаться длительные периоды ремиссии без проявления каких-либо новых симптомов.

Рассеянный склероз: симптомы

Онемение или слабость в одной или нескольких конечностях, зачастую односторонние.

Ощущение покалывания.

Ощущение удара электрическим током, возникающее при определенных движениях шеи, особенно при наклоне шеи вперед (симптом Лермитта).

Нарушение координации.

Неустойчивая походка.

Головокружение.

Нарушения сексуальной функции.

Нарушение функции тазовых органов (недержание мочи и стула).

Ощущение немотивированной усталости.

Нарушения артикуляции (невнятная речь).

Нарушения когнитивной функции.

Эмоциональная лабильность.

Депрессивные расстройства.

Как рассеянный склероз влияет на зрение?

Возможны следующие проявления со стороны зрения:

частичная или полная потеря зрения, обычно на один глаз, часто с болью при движении глаз;

длительное двоение в глазах;

нечеткое зрение.

Экзацербация — это появление нового, ранее отсутствующего симптома или группы симптомов.

Симптомы рецидивов часто проходят, однако со временем увеличивается выраженность остаточных симптомов. Такое накопление симптомов, как правило, через 10–15 лет, со временем приводит к формированию устойчивой нетрудоспособности и вторично-прогрессирующему течению, которое характеризуется постепенным увеличением выраженности симптомов с продолжающимся прогрессированием с наложением рецидивов или без них.

У большинства пациентов с рассеянным склерозом течение заболевания ремиттирующее.

Повышение температуры тела может приводить к ухудшению состояния больного и интенсификации симптомов, то есть развитию так называемых псевдорецидивов заболевания.

У некоторых лиц с рассеянным склерозом отмечается постепенное начало и устойчивое прогрессирование признаков и симптомов без каких-либо рецидивов, что известно, как первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Проявлениями этого клинического течения чаще всего являются миелопатия, когнитивные и зрительные нарушения.

Рассеянный склероз: симптомы у женщин

Особенности симптоматики у женщин заключаются в том, что у них более чем в 2–3 раза чаще, чем у мужчин отмечается рецидивирующий ремиттирующий рассеянный склероз.

Как понять, есть ли у тебя рассеянный склероз?

Если у человека возникают любые из вышеперечисленных симптомов, следует обратиться к врачу. Вероятно, понадобятся консультация невролога и визуализационные обследования.

Диагностика рассеянного склероза

Диагностика заболевания начинается с неврологического осмотра и оценки рефлекторной сферы, в том числе проверки коленных рефлексов.

Существует ли анализ на рассеянный склероз?

Нет. Специальных тестов на рассеянный склероз не существует.

Диагноз рассеянного склероза часто основан на исключении других состояний, которые могут вызывать аналогичные признаки и симптомы. Важную роль в установлении диагноза играет результат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Рассеянный склероз: МРТ позволяет выявить очаги поражения в головном и спинном мозге. МРТ в динамике проводится для оценки прогрессирования заболевания. Обычно рекомендуется МРТ с внутривенным контрастированием, чтобы выделить очаги поражения, которые указывают на то, что заболевание находится в активной фазе.

Также могут быть рекомендованы:

люмбальная пункция (спинномозговая пункция);

анализы крови — в зависимости от клинической ситуации;

тесты вызванных потенциалов.

Лечение рассеянного склероза

Рассеянный склероз излечим?

Лекарственного средства от рассеянного склероза не существует. Однако разработаны методы лечения, которые помогут ускорить выздоровление после приступов, изменить течение заболевания и уменьшить выраженность симптомов.

Модифицирующая заболевание терапия является основой лечения ремиттирующего рассеянного склероза. Применяют глатирамера ацетат, диметилфумарат, финголимод, препараты бета-интерферона, натализумаб и митоксантрон. Краткосрочная цель включает снижение активности очагов МРТ. Долгосрочные цели предполагают профилактику вторично-прогрессирующего рассеянного склероза.

Как лечить рассеянный склероз, в каждом случае определяется индивидуально с учетом тяжести течения заболевания, сопутствующих заболеваний и проявлений токсичности лекарственных препаратов.

Принципы лечения рецидивов

Лечение возможного основного процесса, который мог спровоцировать рецидив (например инфекции или метаболического нарушения).

Симптоматическое лечение специфических неврологических симптомов.

Короткий курс кортикостероидов ( преднизолон , метилпреднизолон ).

, ). Реабилитация с применением физиотерапии, лечебной физкультуры и трудотерапии.

Наилучшие результаты лечения достигаются при проведении комплексного лечения, включая медикаментозную терапию, эрготерапию, работу с психологом/психиатром, логопедом и социальным работником. Врач физической и реабилитационной медицины даст рекомендации, какие упражнения надо делать при рассеянном склерозе.

Прогноз при этом заболевании тем лучше, чем раньше начаты лечение и медико-социальная реабилитация.