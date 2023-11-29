не применяют для лечения гемиплегической, базилярной и офтальмоплегической мигрени.

У пациентов с неустановленным ранее диагнозом мигрени, а также у пациентов с нетипичными формами мигрени до назначения суматриптана следует исключить наличие другой неврологической патологии.

После применения суматриптана могут возникать такие преходящие симптомы, как боль и ощущение сжатия в области груди различной интенсивности, иррадиирующие в область гортани. Хотя эти симптомы имитируют проявления стенокардии, только в исключительных случаях они могут быть обусловлены спазмом коронарных артерий. Поскольку коронароспазм может привести к развитию аритмии, ишемии или инфаркта миокарда, то при возникновении у пациента острых симптомов, характерных для ИБС (в том числе стенокардии), следует провести соответствующее обследование для исключения ишемии миокарда. Крайне редко возникают нарушения сердечного ритма, преходящие ишемические изменения на ЭКГ или развивается инфаркт миокарда. Поэтому суматриптан не следует назначать пациентам до проведения предварительного обследования в целях исключения патологии сердечно-сосудистой системы. К их числу относятся женщины в возрасте старше 40 лет и пациенты с факторами риска ИБС. Суматриптан следует с осторожностью назначать пациентам с АГ, поскольку у некоторых из них может наблюдаться транзиторное повышение АД и ОПСС.

Описаны редкие случаи появления у пациентов слабости, гиперрефлексии и нарушения координации после одновременного приема суматриптана и селективных ингибиторов обратного нейронального захвата серотонина. Если сочетанное применение суматриптана и указанных препаратов клинически оправдано, желательно предварительное обследование пациентов.

Суматриптан следует с осторожностью назначать пациентам со значительными нарушениями абсорбции, метаболизма или выведения лекарственных веществ, например при почечной или печеночной недостаточности, а также у пациентов с эпилепсией или органическими мозговыми нарушениями, снижающими порог судорожной готовности. У пациентов с установленной повышенной чувствительностью к сульфаниламидам после введения суматриптана могут отмечаться перекрестные аллергические реакции — от кожных проявлений до анафилаксии. Нельзя превышать рекомендуемые дозы суматриптана.

В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенных эффектов суматриптана и признаков нарушения фертильности или постнатального развития, связанных с его приемом. Опыт применения суматриптана у беременных ограничен. Так как изучение репродуктивной функции у животных не всегда дает возможность прогнозировать реакцию у человека, назначать суматриптан следует только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Следует предупреждать пациентов, управляющих транспортными средствами или работающих с потенциально опасными механизмами, о возможном развитии сонливости как проявления мигрени, так и вследствие применения суматриптана.