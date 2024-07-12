Отит — одно из наиболее распространенных воспалительных заболеваний органа слуха, при котором необходима консультация оториноларинголога. Патология не ограничивается определенной возрастной категорией: воспаление может развиваться как у младенцев, так и у лиц пожилого возраста. Заболевание характеризуется разнообразием клинических проявлений, форм, этиологических факторов.

Что представляет собой отит?

Отит — заболевание, при котором в воспалительный процесс могут вовлекаться различные анатомические структуры органа слуха:

ушная раковина и слуховой проход;

среднее ухо с барабанной полостью и слуховыми косточками;

структуры внутреннего уха, отвечающие за слух и равновесие.

Причины отита

Основные причины отита:

инфекции — бактериальные, вирусные, грибковые;

дисфункция евстахиевой трубы вследствие анатомических особенностей, аллергических реакций, аденоидов (в педиатрической практике);

травмы — механические повреждения, баротравма (при изменении давления, например, при полетах или дайвинге);

попадание воды в ухо;

снижение иммунитета;

хронические заболевания верхних дыхательных путей (синусит, ринит).

Идентификация этиологического фактора, вызвавшего воспалительный процесс, играет ключевую роль для определения необходимого объема лечения, направления профилактических мероприятий.

Классификации отита

Отит как воспалительное заболевание уха имеет несколько форм. Современная медицина предлагает детальную классификацию болезни, что позволяет точнее диагностировать проблему и назначать эффективную терапию.

По месту развития

Первостепенное значение имеет определение точного места воспалительного процесса в ухе:

при наружном отите поражается ушная раковина (та часть уха, которую мы видим и можем потрогать), а также наружный слуховой проход — канал, ведущий к барабанной перепонке. Заболевание часто развивается после попадания воды или механической травмы кожи;

средний отит — охватывает барабанную полость и евстахиеву трубу. Подразделяется на: мирингит — воспаление барабанной перепонки; евстахиит — воспаление слуховой трубы;

внутренний отит (лабиринтит) — поражает структуры внутреннего уха, включая вестибулярный аппарат и улитку. Может привести к серьезным нарушениям слуха и равновесия.

По типу возбудителя

Определение возбудителя играет ключевую роль в выборе терапии:

бактериальный отит — наиболее частыми возбудителями являются пневмококк, гемофильная палочка, моракселла;

вирусный отит — его вызывают респираторные вирусы (риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа);

грибковый отит — возбудителями могут быть грибы Aspergillus или Candida.

По степени тяжести протекания

Характер протекания отита влияет на тактику лечения и прогноз:

острый отит — развивается быстро, длится до 3 нед. Необходима активная терапия для предотвращения развития осложнений;

хронический отит — длится >12 нед или характеризуется частыми рецидивами (3+ эпизода за полгода или 4+ за год). Необходим комплексный подход и длительное наблюдение.

По характеру экссудата

Тип выделений при отите также важен для диагностики:

катаральный отит — легкая форма без экссудата или с серозным экссудатом без гноя;

секреторный отит — характеризуется накоплением жидкости в среднем ухе без явных признаков острого воспаления. Часто диагностируют у детей;

гнойный отит — тяжелая форма с формированием гнойного экссудата. Показано срочное лечение для предотвращения развития осложнений;

адгезивный отит — характеризуется формированием спаек в полости среднего уха, что может привести к стойкому снижению слуха.

Симптоматика отита

Проявления отита зависят от его типа и локализации воспалительного процесса. Точное определение симптомов играет ключевую роль в диагностике и выборе оптимальной терапии.

Наружный отит

При отите наружного уха воспаляется наружный слуховой проход. Характерные симптомы включают:

болезненность в ухе, выраженность которой увеличивается при надавливании на козелок или жевании;

зуд в ухе;

чувство заложенности;

покраснение и отечность наружного слухового прохода;

возможна лихорадка.

Средний отит

Средний отит затрагивает среднее ухо и может сопровождаться такими симптомами, как:

внезапная, острая боль в ухе;

заметные изменения в восприятии звуков (приглушенные или далекие);

повышенная температура тела;

общее недомогание;

головная боль;

секреция из слухового канала (при разрыве барабанной перепонки).

Внутренний отит

Лабиринтит (воспаление внутреннего уха) характеризуется такими проявлениями, как:

ощущение вращения окружающего пространства;

потеря координации движений;

приступы рвоты и тошноты;

непроизвольные колебания глазных яблок;

ощущение звона или шума в ушах;

ухудшение восприятия звуков;

возможно повышение температуры тела.

Симптомы могут иметь разную степень выраженности и комбинацию в зависимости от индивидуальных особенностей организма и стадии болезни.

Отит у детей

В практике педиатра воспалительные заболевания уха диагностируют часто: например, в возрастной группе в диапазоне 0–3 лет у около 80% всех детей родители жаловались на характерные симптомы острого отита хотя бы 1 раз за 3 года. Наиболее уязвимы малыши в возрасте от полугода до полутора лет — именно на этот период приходится пик заболеваемости.

Столь широкая распространенность отита объясняется особенностями детской анатомии. У маленьких детей евстахиева труба, соединяющая носоглотку и среднее ухо, имеет ряд особенностей: она короче, шире и расположена более горизонтально, чем у взрослых. Такое строение облегчает проникновение инфекции из носоглотки в полость среднего уха, делая детей более восприимчивыми к развитию патологии.

У детей чаще всего диагностируют острый средний отит. Воспаление нередко развивается как следствие простудных заболеваний. Возбудители инфекции — как вирусы, так и бактерии — по евстахиевой трубе попадают в среднее ухо, вызывая воспалительный процесс и накопление экссудата в барабанной полости.

Типичные признаки отита у детей:

дискомфорт и болезненные ощущения в ухе (проявляется беспокойством, частыми касаниями уха);

беспокойство, плач, особенно ночью;

нарушение сна;

снижение аппетита;

повышение температуры тела;

возможны рвота и диарея ;

и ; у детей грудного возраста — отказ от груди.

С возрастом анатомия уха меняется: евстахиева труба удлиняется и принимает более вертикальное положение, что повышает вентиляцию и дренаж среднего уха. Это объясняет, почему частота развития отита у детей старшего возраста и взрослых значительно снижается.

Лечение

Лечение отита представляет собой комплексный подход, включающий как медикаментозную терапию, так и при необходимости хирургические методы. Основная тактика лечения:

антибактериальная терапия — назначается при бактериальной природе заболевания. Наиболее часто применяют препараты группы пенициллинов, такие как амоксициллин или его комбинация с клавулановой кислотой. При непереносимости пенициллинов или их неэффективности можно принимать цефалоспорины ( цефуроксим ) или фторхинолоны ( левофлоксацин );

или его комбинация с клавулановой кислотой. При непереносимости пенициллинов или их неэффективности можно принимать цефалоспорины ( ) или фторхинолоны ( ); для уменьшения выраженности воспаления и болевого синдрома назначают нестероидные противовоспалительные препараты ( ибупрофен и диклофенак );

и ); местная терапия — ушные капли, содержащие антибиотики ( ципрофлоксацин , офлоксацин) или противовоспалительные компоненты ( дексаметазон ). При наружном отите эти лекарственные средства особенно эффективны, так как воздействуют непосредственно на очаг воспаления;

, или противовоспалительные компоненты ( ). При наружном отите эти лекарственные средства особенно эффективны, так как воздействуют непосредственно на очаг воспаления; для повышения дренажной функции евстахиевой трубы и уменьшения отека слизистой оболочки носа применяют деконгестанты ( ксилометазолин ).

В случаях неэффективности консервативного лечения или при развитии осложнений прибегают к хирургическим методам (миринготомии, тимпаностомии, мастоидэктомии).

Чем лечить отит у детей?

Терапия отита у детей имеет ряд особенностей. Прежде всего это касается выбора и дозирования лекарственных средств. Антибиотики и другие препараты назначают с учетом возраста и массы тела ребенка. Предпочтение отдается пероральным формам лекарств, так как они лучше переносятся детьми.

В педиатрической практике большее значение придается симптоматическому лечению. Широко используются компрессы для уменьшения выраженности боли, а при наружном отите — осторожные промывания уха. Для детей характерен отит с повышенной температурой тела, поэтому жаропонижающие средства ( парацетамол , ибупрофен) применяют чаще, чем у взрослых пациентов, для контроля температуры тела, уменьшения выраженности боли и улучшения общего состояния ребенка.

Возможные осложнения

Несвоевременное или неполноценное лечение воспаления уха может вызвать ряд опасных последствий. Среди возможных осложнений:

нарушение целостности барабанной перепонки;

трансформация острого процесса в затяжное хроническое заболевание;

распространение инфекции на близлежащие костные структуры;

вовлечение в патологический процесс мозговых оболочек;

формирование кровяных сгустков в венозных пазухах черепа;

дисфункция лицевого нерва;

прогрессирующее снижение слуха вплоть до полной глухоты.

Профилактика отита

С целью профилактики воспалительных заболеваний уха рекомендовано:

правильно очищать уши (без использования ватных палочек);

предотвращать попадание воды в ушные каналы во время плавания, купания;

укреплять иммунитет;

своевременно лечить заболевания верхних дыхательных путей;

вакцинироваться против пневмококковой инфекции и гриппа;

использовать грудное вскармливание детей (для профилактики отита у младенцев).

Выполнение данных рекомендаций существенно снижает вероятность развития воспаления различных отделов уха и его повторных эпизодов.