Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Для аллергиков период цветения растений нередко превращается в настоящее испытание. Особенно тяжело переносятся проявления гиперчувствительности к пыльце амброзии — сорной травы, чей пик цветения приходится на конец лета и начало осени. Одно такое растение способно производить огромное количество мельчайшей пыльцы, которая разносится ветром на десятки километров, провоцируя развитие поллиноза даже у тех, кто ранее не страдал аллергией.

Что такое аллергический ринит?

Аллергический ринит, также известный как сенная лихорадка или поллиноз, является распространенным хроническим заболеванием, поражающим миллионы людей по всему миру. Эта форма аллергии развивается под воздействием различных аллергенов, таких как пыльца, пыль, плесень, шерсть животных и т.д.

Аллергический ринит развивается в результате реакции повышенной чувствительности, когда организм вырабатывает специфические антитела класса иммуноглобулинов E (IgE) в ответ на контакт с аллергенами — веществами, воспринимаемыми иммунной системой, как опасные.

Аллергический ринит может быть:

круглогодичным (около 40% случаев);

сезонным (примерно 20% случаев);

смешанным (около 40%), когда есть симптомы обоих типов.

Основной причиной сезонного аллергического ринита является повышенная чувствительность к пыльце амброзии. Не стоит игнорировать и риск перекрестных реакций, вызванных сходными по строению и функциям аллергенными молекулами. Они содержатся не только в пыльце амброзии, но и во многих других растениях (полыни, ромашке, эхинацеи), деревьях (березе, ольхе, можжевельнике), орехах (арахисе, фундуке, грецких орехах), семенах подсолнечника, кунжуте, гречке, пшенице, сое, персиках, яблоках, цукини, бананах, огурцах, меде и т.д.

Признаки аллергического ринита

Аллергический ринит характеризуется рядом симптомов, которые могут варьировать от незначительно выраженных до тяжелых форм. Выявление этих симптомов имеет важное значение для своевременной диагностики и лечения. Наиболее распространенные симптомы включают:

заложенность носа — пациенты часто испытывают заложенность носа, затрудняющую дыхание;

чихание — повторяющиеся приступы чихания являются одним из наиболее распространенных симптомов поллиноза;

зуд в носу, глазах и горле — доставляют значительный дискомфорт пациентам;

слезотечение и покраснение глаз;

насморк — появление водянистых выделений из носа, что связано с воспалением его слизистой оболочки;

астения — аллергический ринит также может сопровождаться головной болью и чувством усталости.

Назофарингит («задний» ринит) является распространенным проявлением аллергического ринита и представляет собой воспаление слизистой оболочки носоглотки. При этом состоянии выделения из носа преимущественно стекают по задней стенке глотки, вызывая ощущение першения, дискомфорта и частое покашливание.

Лечение аллергического ринита

Часто на приеме у врача пациенты просят таблетки от ринита при аллергии на амброзию или другие цветущие растения. Однако важно понимать, что добиться максимального эффекта терапии можно только при комплексном подходе, а также учитывать, что полностью избавиться от аллергии невозможно, однако правильно подобранная терапия позволяет эффективно контролировать ее проявления.

Медикаментозная терапия

Протокол лечения аллергического ринита у детей и взрослых предусматривает комплексный подход с применением лекарственных средств и элиминационных мероприятий по устранению контакта с причинно-значимым аллергеном. Рекомендуемые группы препаратов от аллергического ринита:

При ведении детей с аллергическим ринитом важно строго следовать протоколу обследования и лечения, рекомендованному современными клиническими руководствами, учитывая возрастные особенности пациентов и тяжесть течения заболевания.

Альтернативные методы лечения

Одним из альтернативных методов терапии поллиноза является гомеопатия, основанная на принципе подобия — лечении подобным. Гомеопатические препараты создаются на основе высоко разведенных природных веществ растительного, минерального или животного происхождения, которые в больших дозах могут вызвать симптомы, подобные симптомам заболевания. Гомеопатию могут применять как в качестве самостоятельного метода лечения легких форм аллергического ринита, так и в комбинации с традиционными лекарственными средствами (антигистаминными препаратами, сосудосуживающими каплями, интраназальными кортикостероидами) при тяжелом течении поллиноза.

В результатах одного из исследований выявлено, что 30-дневный курс лечения комплексными гомеопатическими препаратами на основе компонентов растительного происхождения: Галфимии травянистой (Galphimia glauca), Кардиоспермума мелиссолистного (Cardiospermum halicacabum) и Люффы цилиндрической (Luffa operculata) способствовал значительному уменьшению выраженности симптомов аллергического ринита, таких как заложенность носа, ринорея, зуд, чихание при хорошем профиле безопасности.

Профилактика аллергии

Для эффективной профилактики аллергического ринита необходим комплексный подход, включающий различные меры по устранению или минимизации контакта с аллергенами, а также применение лекарственных средств и немедикаментозных методов.

Рекомендуется избегать контакта с пыльцой амброзии и другими триггерами в периоды их максимальной активности. Элиминационные мероприятия:

идентификация и исключение контакта с причинно-значимыми аллергенами (пыльцой растений, пылью, шерстью животных и др.);

использование высокоэффективных воздушных фильтров;

регулярная влажная уборка для удаления аллергенов из окружающей среды.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — метод постепенной дозированной аллергенной вакцинации для формирования толерантности к конкретным аллергенам у пациентов с IgE- опосредованными аллергическими заболеваниями. Эффективна при правильном отборе пациентов и соблюдении схемы лечения.

Для профилактики сезонных обострений аллергического ринита также могут применяться комплексные гомеопатические препараты. Преимуществами гомеопатии являются хорошая переносимость и клинически подтвержденная эффективность в уменьшении выраженности симптомов аллергического ринита.

Комплексный подход позволяет эффективно предупреждать развитие симптомов поллиноза и поддерживать качество жизни пациентов.

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