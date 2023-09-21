ВЕРАПАМИЛ (VERAPAMILUM)

внутрь за 30 мин до еды (дозы устанавливают индивидуально). При легких формах стенокардии назначают по 0,04–0,08 г 3–4 раза в сутки. При необходимости разовую дозу повышают до 0,16 г. Суточная доза составляет 0,24–0,48 г. Поддерживающую терапию верапамила в более низких, индивидуально подобранных дозах проводят длительно.

Детям назначают в низких дозах: в возрасте до 4 лет внутрь по 0,02 г 2–3 раза в сутки, до 14 лет — по 0,04 г 2–3 раза в сутки.

Толерантность к верапамилу при длительном его применении не развивается.

При использовании ретард-форм верапамила их назначают 1–2 (240 мг) или 2 (120–180 мг) раза в сутки.

В/в назначают для купирования пароксизма суправентрикулярной тахикардии; взрослым вводят медленно по 2–4 мл 0,25% р-ра. Повторно для поддерживающей терапии вводят 1 раз в сутки в/в капельно со скоростью 0,005 мг/кг/мин не ранее чем через 30 мин после струйного введения. Р-р верапамила готовят путем разведения содержимого ампулы в 100–150 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы. В/в вводят под контролем гемодинамических параметров. Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают в/в по 2–3 мг.