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Активные вещества — “Х”ХЛОРПРОМАЗИН (CHLORPROMAZINE)

ХЛОРПРОМАЗИН (CHLORPROMAZINE) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Аминазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Здоровье
Аминазин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Здоровье
В 462 аптеках
от 65,94 грн
Цены в аптеках
Аминазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер в коробке, № 10; Здоровье
Аминазин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер в коробке, № 10 Здоровье
В 81 аптеке
от 73,69 грн
Цены в аптеках
Аминазин раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Корпорация Артериум
Аминазин Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
В 38 аптеках
от 39,70 грн
Цены в аптеках
Аминазин раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье народу
Аминазин Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье народу
В 38 аптеках
от 40,17 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки п/о, р-р для инъекций.
CAS №: 50-53-3 C17H19ClN2S
MeSH, USPDDN: 10H-фенотиазин-10-пропанамин, 2-хлоро-N,N-диметил-.
Форма выпуска: таблетки п/о, р-р для инъекций.

хлорпромазин — нейролептик группы алифатических производных фенотиазина. Оказывает выраженное антипсихотическое действие, устраняет психомоторное возбуждение, уменьшает чувство страха, агрессивность, психомоторную заторможенность. Кроме нейролептического и седативного, обладает антиэметическим, гипотермическим, гипотензивным, антигистаминным и антисеротониновым эффектом. Блокирует центральные адренергические и дофаминергические межнейронные контакты. Потенцирует действие анальгетиков, местноанестезирующих, снотворных и противосудорожных средств.
При приеме внутрь быстро абсорбируется в пищеварительном тракте. T½ достаточно длительный (>4 нед). Метаболизируется в печени, образуя как активные, так и неактивные метаболиты. Выводится с мочой и калом. Хлорпромазин проникает через ГЭБ, при этом его концентрация в головном мозге превышает концентрацию в плазме крови.

в психиатрической практике — разные виды психомоторного возбуждения у больных шизофренией, маниакальное возбуждение у лиц с маниакально-депрессивным психозом, другие психические заболевания (психопатия, реактивно-невротические состояния различного генеза, сопровождающиеся чувством страха, тревоги, возбуждением, бессонницей; психогенные изменения настроения у психопатов, дисфория у больных эпилепсией, органические заболевания ЦНС, психоз у умственно отсталых; острый алкогольный психоз и абстиненция при алкоголизме и токсикомании).
В терапевтической и неврологической практике — как средство с выраженными седативными свойствами, в качестве противорвотного и успокаивающего икоту средства; в комплексном лечении гипертонического криза, сопровождающегося психомоторным возбуждением; для потенцирования действия анальгетиков при хроническом болевом синдроме и барбитуратов при хронической бессоннице; при заболеваниях, сопровождающихся повышением тонуса мышц; при гипертермии.
В анестезиологии — в составе так называемых литических смесей.
В дерматологической практике — в комплексной терапии зудящего дерматоза.

максимальная разовая доза для в/м введения — 0,15 г, суточная — 0,6 г. Обычно в/м вводят 1–5 мл 2,5% р-ра не более 3 раз в сутки. При остром психическом возбуждении вводят в/в 2–3 мл 2,5% р-ра в 20 мл 40% р-ра глюкозы. Максимальная (2 раза) разовая доза при в/в введении — 0,1 г, суточная — 0,25 г. Детям в зависимости от возраста назначают в более низких дозах — от 0,01–0,02 до 0,15–0,2 г/сут. Ослабленным пациентам и больным пожилого возраста назначают до 0,3 г/сут.
Внутрь: разовая доза — 0,3 г, суточная — 1,5 г.

гепатит, цирроз, гемолитическая желтуха, нарушения кроветворения, прогрессирующие заболевания головного и спинного мозга, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, декомпенсированные пороки сердца, выраженная АГ, тромбоэмболия, выраженная миокардиодистрофия, ревмокардит.

могут быть связаны с местным и резорбтивным действием хлорпромазина. Попадание р-ра хлорпромазина под кожу, на кожу и слизистые оболочки может вызвать раздражение тканей; в/м введение часто сопровождается образованием болезненных инфильтратов; при в/в введении возможно повреждение эндотелия. Из системных побочных эффектов возможны тошнота, рвота, выраженная артериальная гипотензия, иногда — желтуха, агранулоцитоз, фотосенсибилизация, злокачественный нейролептический синдром.