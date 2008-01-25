Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция — это чрезмерное выпадение волос. Выпадение волос может затронуть только волосистую часть головы и/или тело и может быть временным или постоянным.

Из-за чего выпадают волосы?

Алопеция может развиваться под влиянием различных факторов, включая наследственность, гормональные изменения, заболевания или естественный процесс старения. Алопеция диагностируется у мужчин. У женщин в период менопаузы все чаще возникает фронтальная фиброзирующая алопеция, при которой линия роста волос отодвигается назад.

Наследственное выпадение волос с возрастом является наиболее распространенной причиной облысения.

Выпадают волосы: что делать?

Прежде чем применять любые средства от выпадения волос, следует проконсультироваться со своим врачом, он поможет установить причину, из-за чего выпадают волосы, и подобрать эффективное лечение.

Какие могут быть варианты выпадения волос?

Постепенное уменьшение густоты волос на макушке. Это наиболее распространенный тип выпадения волос в пожилом возрасте. У мужчин волосы часто начинают редеть у линии роста волос на лбу. Распространенным типом выпадения волос у пожилых женщин является залысина (лобная фиброзирующая алопеция).

Проплешины. В некоторых случаях волосы выпадают с образованием круглых проплешин на коже головы, бороде или бровях. Иногда перед выпадением волос кожа может начать зудеть или болеть.

Диффузное внезапное выпадение волос может возникать, например, при стрессе. Чаще всего при этом уменьшается общая густота волос, но выпадение имеет временный характер. Пучки волос могут выпасть при расчесывании или мытье волос или даже после легкого выдергивания.

Сильное выпадение волос по всему телу часто отмечается при химиотерапии рака. Волосы обычно отрастают снова через некоторое время после курса лечения.

Стригучий лишай — характерны шелушащиеся пятна с покраснением, отёком и чёткой границей, на которых волосы обламываются почти у корня. Это грибковое заболевание.

Одной из наиболее распространённых причин выпадения волос является андрогенная алопеция — генетически предопределенное заболевание, обусловленное чрезмерной реакцией на андрогены. Андрогенная алопеция диагностируется у около 50% мужчин. Заболевание характеризуется прогрессирующей потерей волос на коже головы в любое время после полового созревания. Выпадение волос при этом наиболее заметно на макушке и лобно-височной области у мужчин. Принято считать, что андрогенная алопеция вызывает облысение у мужчин, но она может быть причиной выпадения волос и у женщин. В таком случае утрата волос по лобной линии роста волос обычно не выражена, отмечается диффузное выпадение волос на макушке.

Может ли стресс вызвать выпадение волос?

Да, стресс и выпадение волос могут быть связаны.

С высоким уровнем стресса могут быть связаны три типа выпадения волос:

телогеновое выпадение волос. При телогеновой алопеции значительный стресс переводит большое количество волосяных фолликулов в фазу покоя. В течение нескольких месяцев пораженные волосы могут внезапно выпасть при простом расчесывании или мытье головы;

трихотилломания — это непреодолимое желание выдергивать волосы из кожи головы, бровей или других участков тела. В таком случае следует получить консультацию психолога, психотерапевта или психиатра для поиска конструктивных стратегий борьбы со стрессом;

очаговая алопеция. При очаговой алопеции иммунная система организма атакует волосяные фолликулы, вызывая выпадение волос. В то же время стресс может приводить к развитию очаговой алопеции.

Избыточное выпадение волос при стрессе обычно прекращается при разрешении стрессовой ситуации.

Каких витаминов не хватает при выпадении волос?

Самостоятельно принимать витаминные комплексы при выпадении волос не рекомендуется. Повышенная ломкость волос возможна при анемии, также негативно на состояние волос влияет дефицит витаминов группы В, С, цинка, меди кремния, ряда аминокислот. Если вы заметили внезапное, интенсивное или очаговое выпадение волос, обратитесь к врачу. Внезапное сильное выпадение волос может сигнализировать о наличии заболевания, поэтому может потребоваться лечение.

Диагностика

Прежде чем установить диагноз, ваш врач, скорее всего, проведет медицинский осмотр и задаст ряд вопросов о вашем рационе питания, уходе за волосами, а также о медицинском и семейном анамнезе.

Также врач может порекомендовать ряд дополнительных обследований:

клинический и биохимический анализы крови;

биопсия кожи головы для проведения исследования корней волос под микроскопом;

соскоб с кожи головы для выявления грибка;

люминисцентное исследование для диагностики микроспории;

световая микроскопия. Врач использует специальный инструмент для осмотра волос, подстриженных у основания. Микроскопия помогает выявить возможные нарушения стержня волоса.

Андрогенная алопеция обычно диагностируется посредством клинического обследования, включающего постепенное начало после полового созревания и часто, но не обязательно, семейный анамнез облысения. Биопсия обычно не требуется, если только диагноз не остается невыясненным.

Доступны эффективные методы лечения некоторых типов выпадения волос. При некоторых заболеваниях, таких как очаговое выпадение волос (очаговая алопеция), волосы могут вырасти снова без лечения в течение года. Лечение выпадения волос включает медикаментозное и хирургическое вмешательство.

Медикаментозное лечение

Если выпадение волос вызвано каким-либо заболеванием, необходимо лечение этого заболевания. При выпадении волос, связанном с анемией, лечащий врач, вероятно, даст рекомендации по приёму препаратов железа.

Доступны также препараты для лечения наследственного облысения. К наиболее распространенным вариантам относятся:

миноксидил , отпускаемый без рецепта, выпускается в форме жидкости, пены и шампуня. Для достижения максимальной эффективности следует наносить продукт на кожу головы 1 раз в день для женщин и 2 раза в день для мужчин. Многие предпочитают наносить пену на влажные волосы. Применять препарат следует длительно. Возможные побочные эффекты включают раздражение кожи головы и нежелательный рост волос на прилегающей коже лица и рук;

, отпускаемый без рецепта, выпускается в форме жидкости, пены и шампуня. Для достижения максимальной эффективности следует наносить продукт на кожу головы 1 раз в день для женщин и 2 раза в день для мужчин. Многие предпочитают наносить пену на влажные волосы. Применять препарат следует длительно. Возможные побочные эффекты включают раздражение кожи головы и нежелательный рост волос на прилегающей коже лица и рук; финастерид . Это рецептурный таблетированный препарат для мужчин. Препарат следует принимать ежедневно, длительно. Финастерид способствует замедлению выпадения и возобновлению роста волос, но может оказаться неэффективным для мужчин в возрасте старше 60 лет. Редкие побочные эффекты финастерида включают снижение полового влечения и сексуальной функции, а также повышенный риск рака предстательной железы. Беременным не следует прикасаться к измельченным или сломанным таблеткам препарата;

. Это рецептурный таблетированный препарат для мужчин. Препарат следует принимать ежедневно, длительно. Финастерид способствует замедлению выпадения и возобновлению роста волос, но может оказаться неэффективным для мужчин в возрасте старше 60 лет. Редкие побочные эффекты финастерида включают снижение полового влечения и сексуальной функции, а также повышенный риск рака предстательной железы. Беременным не следует прикасаться к измельченным или сломанным таблеткам препарата; миноксидил можно комбинировать с финастеридом;

спиронолактон — применяется при андрогенном облысении у женщин;

— применяется при андрогенном облысении у женщин; ципротерон — применяется в терапии исключительно андрогенной алопеции у мужчин;

— применяется в терапии исключительно андрогенной алопеции у мужчин; дутастерид ;

; экстракт пальмы сереноа (Serenoa Repens).

Операция по пересадке волос

Во время процедуры пересадки волос дерматолог или пластический хирург удаляет волосы с той части головы, на которой есть волосы, и пересаживает их на лысину. При этой процедуре не требуется госпитализация, проводится под анестезией. Иногда может потребоваться более одной операции, чтобы получить желаемый эффект. Наследственное выпадение волос со временем будет прогрессировать, несмотря на операцию. Для проведения операции пациент должен иметь достаточный объем донорских волос (обычно более 40 фолликулярных единиц/см²), чтобы адекватно покрыть лысую область.

Для лечения облысения также используют красный свет или лазер с длиной волны 660 нм. По оценкам экспертов, низкоинтенсивная лазерная терапия является лучшим нехирургическим вариантом лечения андрогенетической алопеции.

Следует быть очень осторожным с продуктами и услугами, которые, как утверждается, восстанавливают волосы во всех случаях. Многие продукты для остановки такого процесса, как выпадение волос, доступны сегодня на рынке, но есть такие, которые неэффективны. Если же беспокоит выпадение волос, обратитесь к дерматологу, который специализируется на проблемах с волосами.