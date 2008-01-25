Чем опасен инфаркт миокарда?

Что такое инфаркт миокарда?

Инфаркт миокарда — это одна из форм нестабильной ишемической болезни сердца (ИБС).

Острый инфаркт миокарда, или сердечный приступ, возникает, когда приток крови к сердцу резко снижается или блокируется. Закупорка обычно развивается из-за образования атеросклеротических бляшек в стенках коронарных сосудов, их разрыва и образования тромбов или вазоспазма. Отсутствие кровотока приводит к повреждению и некрозу (гибели) части сердечной мышцы.

Виды инфаркта:

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ);

инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ.

Инфаркт миокарда может привести к ухудшению диастолической и систолической функции сердца, повышению риска развития аритмий. Крайне важны быстрая реперфузия и восстановление притока крови к сердцу. Раннее начало лечения в течение 6 ч после начала развития симптомов значительно улучшает прогноз.

Диагностика инфаркта миокарда

Диагноз инфаркта миокарда устанавливается при наличии как минимум 2 из следующих критериев, таких как:

симптомы ишемии;

новые изменения сегмента ST или впервые развившаяся блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ);

наличие патологических зубцов Q на ЭКГ;

новое локальное нарушение сократимости стенок сердца, выявленное при эхокардиографии;

повышение маркеров повреждения миокарда в плазме крови (оптимально — определение высокочувствительного тропонина);

наличие внутрикоронарного тромба при аутопсии или ангиографии.

Инфаркт миокарда: признаки

Симптомы сердечного приступа могут иметь значительные индивидуальные отличия. У некоторых людей выявляют легкие симптомы, у других — серьезные симптомы, у некоторых лиц симптомы отсутствуют.

Общие симптомы сердечного приступа включают:

боль в груди, которая может ощущаться как давление, стеснение, острая боль, сдавливание или ноющая боль.

Иррадиация боли в плечо, руку, спину, шею, челюсть, зубы или иногда на верхнюю часть живота.

Холодный пот.

Немотивированная усталость.

Внезапное головокружение.

Тошнота.

Одышка.

Инфаркт миокарда: признаки у женщин

Инфаркт миокарда у женщин часто проявляется атипично. Важно, что сердечный приступ у женщин может протекать бессимптомно. Нетипичные признаки инфаркта миокарда у этой категории пациентов могут включать:

кратковременную или острую боль в шее, нижней челюсти, руке или спине;

одышку;

тошноту и рвоту;

боль в верхнем этаже живота;

внезапное головокружение;

немотивированную усталость;

иногда первым симптомом сердечного приступа является внезапная остановка сердца.

Признаки приближающегося инфаркта миокарда

Некоторые сердечные приступы случаются внезапно. Но у многих людей тревожные признаки и симптомы развиваются за несколько часов, дней или недель.

Симптомы — предвестники инфаркта могут включать:

давящую боль в груди при незначительных физических нагрузках, которая не проходит после отдыха;

увеличение частоты развития и степени выраженности боли в области сердца;

развитие иррадиации боли;

развитие боли в состоянии покоя и ночное время;

снижение эффективности нитроглицерина для купирования приступов стенокардии;

снижение переносимости физических нагрузок;

боль сопровождается новыми сопутствующими симптомами — одышкой, тошнотой, общей слабостью, головокружением.

Первая помощь при инфаркте миокарда

Если вы подозреваете, что у вас сердечный приступ, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь.

Если у вас нет доступа к неотложной медицинской помощи, попросите кого-нибудь отвезти вас в ближайшую больницу.

Примите нитроглицерин , если он был ранее рекомендован вам врачом.

, если он был ранее рекомендован вам врачом. Примите ацетилсалициловую кислоту, если она была рекомендована вам врачом или персоналом скорой медицинской помощи. Прием ацетилсалициловой кислоты во время сердечного приступа может уменьшить повреждение сердца, предотвращая свертывание крови.

Если человек не дышит или вы не выявляете пульса, тогда следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Факторы риска и как снизить их влияние

Факторы риска сердечного приступа включают в себя:

возраст старше 45 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Употребление табака любым способом, в том числе длительное воздействие пассивного курения. Если вы курите – не курите.

Повышенное артериальное давление — если у вас артериальная гипертензия, принимайте антигипертензивные препараты, рекомендованные врачом.

Повышенный уровень холестерина или триглицеридов — проконсультируйтесь с врачом по поводу необходимости гиполипидемической терапии.

Ожирение — контролируйте массу тела.

Сахарный диабет — контролируйте уровень глюкозы в плазме крови, соблюдайте рекомендованную врачом схему лечения сахарного диабета.

Метаболический синдром. Это сочетание как минимум 3 из следующих факторов: увеличенный объем талии (центральное ожирение), повышенное артериальное давление, низкий уровень липопротеинов высокой плотности, высокий уровень триглицеридов и высокий уровень глюкозы в плазме крови. Наличие метаболического синдрома повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза, чем если бы у вас его не было.

Семейный анамнез инфаркта миокарда в раннем возрасте у кровных родственников.

Гиподинамия, отсутствие физической активности (сидячий образ жизни) связаны с более высоким риском сердечных приступов. Регулярные физические упражнения улучшают здоровье сердца.

Нерациональное питание — употребление в пищу продуктов с высоким содержанием простых углеводов, животных жиров, обработанных пищевых продуктов, трансжиров и соли повышает риск развития сердечных приступов. Ешьте много фруктов, овощей, клетчатки и полезных масел.

Эмоциональный стресс.

Незаконное употребление наркотиков — кокаин и амфетамины могут спровоцировать спазм коронарных артерий, который может вызвать развитие сердечного приступа.

Преэклампсия в анамнезе.

Аутоиммунное состояние, например, ревматоидный артрит или волчанка.

Лечение инфаркта миокарда

В большинстве случаев при своевременном обращении за медицинской помощью больному будет установлен стент в пораженную коронарную артерию для восстановления кровотока.

Кроме того, будет назначена медикаментозная терапия, включающая антитромбоцитарные препараты (ацетилсалициловую кислоту, клопидогрель, тикагрелор), гиполипидемические препараты (аторвастатин, розувастатин), антигипертензивные препараты (например рамиприл), блокаторы бета-адренорецепторов (например бисопролол) и другие препараты в зависимости от клинической ситуации.

Осложнения инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда: последствия во многом зависят от скорости оказания медицинской помощи. К потенциальным осложнениям сердечного приступа относят:

аритмии.

Кардиогенный шок.

Сердечную недостаточность, которая может быть временной или длительной (хронической).

Синдром Дресслера, перикардит.

Остановку сердца.

Профилактика

Никогда не поздно принять меры для профилактики сердечного приступа, даже если он у вас уже был. Соблюдая рекомендации врача по лечению и модификации образа жизни, вы снизите риск того, что у вас разовьется повторный инфаркт миокарда.