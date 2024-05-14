ПАРАЦЕТАМОЛ (PARACETAMOLUM)

внутрь с достаточным количеством жидкости через 1–2 ч после приема пищи. Взрослым и подросткам в возрасте старше 12 лет (масса тела >40 кг) разовая доза — 500 мг; максимальная разовая доза — 1 г. Кратность приема — до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 4 г; максимальная продолжительность лечения — 5–7 дней. У пациентов с нарушениями функции печени или почек, с синдромом Жильбера, у больных пожилого возраста суточная доза должна быть снижена и/или увеличен интервал между приемами. Максимальная суточная доза для детей с учетом возраста и массы тела составляет: до 6 мес (до 7 кг) — 350 мг, до 1 года (до 10 кг) — 500 мг, до 3 лет (до 15 кг) — 750 мг, до 6 лет (до 22 кг) — 1000 мг, до 9 лет (до 30 кг) — 1500 мг, до 12 лет (до 40 кг) — 2000 мг. Доза для детей в возрасте от 1 до 3 мес определяется индивидуально. Кратность назначения — 4 раза в сутки; интервал между каждым приемом — не менее 4 ч.

Ректально взрослым — по 500 мг 1–4 раза в сутки; максимальная разовая доза — 1 г; максимальная суточная доза — 4 г. Детям в возрасте 12–15 лет — 250–300 мг 3–4 раза в сутки; 8–12 лет — по 250–300 мг 3 раза в сутки; 6–8 лет — по 250–300 мг 2–3 раза в сутки; 4–6 лет — по 150 мг 3–4 раза в сутки; 2–4 лет — по 150 мг 2–3 раза в сутки; 1 года–2 лет — по 80 мг 3–4 раза в сутки; от 6 мес до 1 года — по 80 мг 2–3 раза в сутки; от 3 мес до 6 мес — по 80 мг 2 раза в сутки.

В офтальмологии назначают 1–2 капли 1% р-ра парацетамола 5 раз в течение 3 ч до операции и по 1 капле 6 раз в сутки — после. При посттравматических воспалительных процессах взрослым назначают по 1–2 капли, детям — по 1 капле 6–8 раз в сутки в зависимости от тяжести патологии. Курс лечения составляет 10–14 дней.

Парентерально парацетамол применяют для быстрого снятия болевого и/или гипертермического синдрома, когда требуется исключительно в/в путь введения препарата. Продолжительность инфузии должна составлять 15 мин. Для взрослых и детей с массой тела ≥50 кг максимальная разовая доза составляет 1000 мг. Максимальная суточная доза — 4 г. Интервал между введением препарата должен составлять не менее 4 ч. Обычно применяют от 1 до 4 инфузий в течение первых суток от начала болевого синдрома (послеоперационный период), при необходимости продолжительность лечения можно увеличить, однако она не должна превышать 72 ч (3 сут), общее количество инфузий — не более 12.