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Активные вещества — “П”ПАРАЦЕТАМОЛ (PARACETAMOLUM)

ПАРАЦЕТАМОЛ (PARACETAMOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 49 препаратов
Парацетамол-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 10; Дарница
Парацетамол-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 10 Дарница
В 1253 аптеках
от 23,57 грн
Цены в аптеках
Панадол таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 12; Haleon UK Trading Limited
Панадол Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 12 Haleon UK Trading Limited
В 1152 аптеках
от 42,81 грн
Цены в аптеках
Эффералган суппозитории ректальные, 150 мг, блистер, № 10; UPSA
Эффералган Суппозитории ректальные, 150 мг, блистер, № 10 UPSA
В 1107 аптеках
от 95,40 грн
Цены в аптеках
Эффералган раствор оральный, 3 %, флакон, 90 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; UPSA
Эффералган Раствор оральный, 3 %, флакон, 90 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 UPSA
В 1080 аптеках
от 113,27 грн
Цены в аптеках
Парафаст капсулы мягкие, 500 мг, блистер, № 10; Euro Lifecare
Парафаст Капсулы мягкие, 500 мг, блистер, № 10 Euro Lifecare
В 869 аптеках
от 86,00 грн
Цены в аптеках
Парацетамол-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Парацетамол-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 810 аптеках
от 8,80 грн
Цены в аптеках
Парацетамол для детей сироп, флакон, 100 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей Сироп, флакон, 100 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 742 аптеках
от 50,14 грн
Цены в аптеках
Парацетамол суппозитории ректальные, 0,33 г, стрип, № 10; Монфарм
Парацетамол Суппозитории ректальные, 0,33 г, стрип, № 10 Монфарм
В 679 аптеках
от 44,15 грн
Цены в аптеках
Парацетамол суппозитории ректальные, 0,17 г, стрип, № 10; Монфарм
Парацетамол Суппозитории ректальные, 0,17 г, стрип, № 10 Монфарм
В 585 аптеках
от 34,56 грн
Цены в аптеках
Пиарон таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10; Гледфарм Лтд
Пиарон Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10 Гледфарм Лтд
В 454 аптеках
от 22,55 грн
Цены в аптеках
Инфулган раствор для инфузий, 10 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Инфулган Раствор для инфузий, 10 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 428 аптеках
от 112,95 грн
Цены в аптеках
Эффералган суппозитории ректальные, 80 мг, блистер, № 10; UPSA
Эффералган Суппозитории ректальные, 80 мг, блистер, № 10 UPSA
В 406 аптеках
от 66,48 грн
Цены в аптеках
Парацетамол сироп, 120 мг/5 мл, банка, 90 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Парацетамол Сироп, 120 мг/5 мл, банка, 90 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 399 аптеках
от 51,60 грн
Цены в аптеках
Парацетамол капсулы, 500 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Парацетамол Капсулы, 500 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 366 аптеках
от 16,62 грн
Цены в аптеках
Анапирон раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Анапирон Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 361 аптеке
от 121,31 грн
Цены в аптеках
Инфулган раствор для инфузий, 10 мг/мл, бутылка полимерная, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Инфулган Раствор для инфузий, 10 мг/мл, бутылка полимерная, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 274 аптеках
от 133,02 грн
Цены в аптеках
Парацетамол суппозитории ректальные, 0,08 г, стрип, № 10; Монфарм
Парацетамол Суппозитории ректальные, 0,08 г, стрип, № 10 Монфарм
В 262 аптеках
от 29,43 грн
Цены в аптеках
Парацетамол таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Технолог
Парацетамол Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Технолог
В 245 аптеках
от 32,38 грн
Цены в аптеках
Пиарон суспензия оральная, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Пиарон Суспензия оральная, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 244 аптеках
от 46,09 грн
Цены в аптеках
Парацетамол таблетки, 325 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Лубныфарм
Парацетамол Таблетки, 325 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Лубныфарм
В 152 аптеках
от 99,50 грн
Цены в аптеках
Парацетамол капсулы, 325 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Парацетамол Капсулы, 325 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 147 аптеках
от 11,26 грн
Цены в аптеках
Парацетамол суппозитории ректальные, 150 мг, стрип, № 10; Здоровье
Парацетамол Суппозитории ректальные, 150 мг, стрип, № 10 Здоровье
В 139 аптеках
от 31,61 грн
Цены в аптеках
Парацетамол суппозитории ректальные, 80 мг, стрип, № 10; Здоровье
Парацетамол Суппозитории ректальные, 80 мг, стрип, № 10 Здоровье
В 113 аптеках
от 27,25 грн
Цены в аптеках
Прайд® раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Прайд® Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 113 аптеках
от 105,70 грн
Цены в аптеках
Парацетамол сироп, 120 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Корпорация Здоровье
Парацетамол Сироп, 120 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Корпорация Здоровье
В 111 аптеке
от 65,00 грн
Цены в аптеках
Парацетамол таблетки, 200 мг, блистер, № 10; Галичфарм
Парацетамол Таблетки, 200 мг, блистер, № 10 Галичфарм
В 109 аптеках
от 9,16 грн
Цены в аптеках
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 10; B. Braun
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 10 B. Braun
В 77 аптеках
от 682,98 грн
Цены в аптеках
Эффералган таблетки шипучие, 500 мг, стрип, № 16; UPSA
Эффералган Таблетки шипучие, 500 мг, стрип, № 16 UPSA
В 73 аптеках
от 109,00 грн
Цены в аптеках
Пиарон таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 20; Гледфарм Лтд
Пиарон Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 20 Гледфарм Лтд
В 50 аптеках
от 30,76 грн
Цены в аптеках
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; АМИЛА ХЕЛС КЕА
Парацетамол С.А.Л.Ф. Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 АМИЛА ХЕЛС КЕА
В 43 аптеках
от 159,65 грн
Цены в аптеках
Парамол раствор для инфузий, 1000 мг/100 мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Парамол Раствор для инфузий, 1000 мг/100 мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 40 аптеках
от 105,07 грн
Цены в аптеках
Парацетамол таблетки, 200 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Парацетамол Таблетки, 200 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 36 аптеках
от 6,85 грн
Цены в аптеках
Парацетамол Солюбл таблетки шипучие, 500 мг, стрип, № 12; Корпорация Здоровье
Парацетамол Солюбл Таблетки шипучие, 500 мг, стрип, № 12 Корпорация Здоровье
В 34 аптеках
от 58,74 грн
Цены в аптеках
Парацетамол Беби суспензия оральная, 120 мг/5 мл, саше, 10 мл, № 20; Корпорация Здоровье
Парацетамол Беби Суспензия оральная, 120 мг/5 мл, саше, 10 мл, № 20 Корпорация Здоровье
В 33 аптеках
от 67,63 грн
Цены в аптеках
Блимол раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
Блимол Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
В 28 аптеках
от 159,17 грн
Цены в аптеках
Инфулган раствор для инфузий, 10 мг/мл, бутылка, 20 мл, № 1; Юрия-Фарм
Инфулган Раствор для инфузий, 10 мг/мл, бутылка, 20 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 26 аптеках
от 55,09 грн
Цены в аптеках
Парацетамол для детей сироп, флакон, 50 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей Сироп, флакон, 50 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 25 аптеках
от 40,84 грн
Цены в аптеках
Парафузив раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 10; Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Парафузив Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 10 Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
В 12 аптеках
от 1419,88 грн
Цены в аптеках
Парацетамол Беби суспензия оральная, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Парацетамол Беби Суспензия оральная, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 11 аптеках
от 31,50 грн
Цены в аптеках
Парадин раствор для инъекций, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 12; Euro Lifecare
Парадин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 12 Euro Lifecare
В 9 аптеках
от 1792,08 грн
Цены в аптеках
Парацетамол-Ново раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Губенко С.А.
Парацетамол-Ново Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Губенко С.А.
В 9 аптеках
от 115,28 грн
Цены в аптеках
Грипомед® раствор оральный, 3 %, банка стеклянная, 100 мл, № 1; Красная звезда
Грипомед® Раствор оральный, 3 %, банка стеклянная, 100 мл, № 1 Красная звезда
В 2 аптеках
от 80,47 грн
Цены в аптеках
Панадол Беби суспензия оральная, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Haleon UK Trading Limited
Панадол Беби Суспензия оральная, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Haleon UK Trading Limited
В 1 аптеке
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Эксопон раствор для инфузий, 10 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 12; Mistral Capital Management
Эксопон Раствор для инфузий, 10 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 12 Mistral Capital Management
В 1 аптеке
от 1719,90 грн
Цены в аптеках
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл раствор для инфузий, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, в коробке, в коробке, № 20; Корпорация Здоровье
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл Раствор для инфузий, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, в коробке, в коробке, № 20 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Парафузив раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Парафузив Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Нет в наличии
Апотел макс раствор для инфузий, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, № 12; Mistral Capital Management
Апотел макс Раствор для инфузий, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, № 12 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Парацетамол таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 10; Технолог
Парацетамол Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 10 Технолог
Нет в наличии
Парацетамол-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, тм 911, тм 911, № 10; Дарница
Парацетамол-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, тм 911, тм 911, № 10 Дарница
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, таблетки, таблетки п/о, таблетки жевательные, таблетки шипучие, таблетки диспергируемые, каплеты п/о, суспензия для перорального применения, порошок для приготовления р-ра для перорального применения, сироп, суппозитории ректальные, р-р для инфузий.
ПАРАЦЕТАМОЛ (PARACETAMOLUM)
CAS №: 103-90-2 C8H9NO2
MeSH, TSCAINV, USPDDN: N-(4-гидроксифенил)-ацетамид.
Форма выпуска: капсулы, таблетки, таблетки п/о, таблетки жевательные, таблетки шипучие, таблетки диспергируемые, каплеты п/о, суспензия для перорального применения, порошок для приготовления р-ра для перорального применения, сироп, суппозитории ректальные, р-р для инфузий.

парацетамол — ненаркотический анальгетик/антипиретик, обладает анальгезирующим, антипиретическим и незначительным противовоспалительным эффектом. Ингибирует ЦОГ преимущественно в ЦНС, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Незначительное влияние на образование простагландинов в периферических тканях обусловливает отсутствие у парацетамола негативного влияния на водно-солевой обмен (задержка натрия и воды в организме) и слизистую оболочку пищеварительного тракта.
Хорошо абсорбируется после приема внутрь. С белками плазмы крови связывается до 15% парацетамола. Cmax в плазме крови достигается через 20–30 мин. Проникает через ГЭБ. Менее 1% проникает в грудное молоко. Терапевтически эффективная концентрация парацетамола в плазме крови достигается при его назначении в дозе 10–15 мг/кг. Метаболизируется в печени, 80% вступает в реакции конъюгации с глюкуроновой кислотой и сульфатами с образованием неактивных метаболитов; 17% подвергается гидроксилированию с образованием активных метаболитов, которые конъюгируют с глутатионом и образуют неактивные метаболиты. При недостатке глутатиона эти метаболиты могут блокировать ферментные системы гепатоцитов и вызывать их некроз. T½ — 2–3 ч. У больных пожилого возраста клиренс парацетамола снижается, T½ увеличивается. Выделяется почками, 3% — в неизмененном виде.

болевой синдром слабой и умеренной выраженности (артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, зубная и головная боль, альгодисменорея, боль при травмах), лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях.
В офтальмологии — в предоперационный период и после операции экстракции хрусталика по поводу катаракты; для лечения посттравматических воспалительных процессов вследствие проникающих и непроникающих ранений глаза.

внутрь с достаточным количеством жидкости через 1–2 ч после приема пищи. Взрослым и подросткам в возрасте старше 12 лет (масса тела >40 кг) разовая доза — 500 мг; максимальная разовая доза — 1 г. Кратность приема — до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 4 г; максимальная продолжительность лечения — 5–7 дней. У пациентов с нарушениями функции печени или почек, с синдромом Жильбера, у больных пожилого возраста суточная доза должна быть снижена и/или увеличен интервал между приемами. Максимальная суточная доза для детей с учетом возраста и массы тела составляет: до 6 мес (до 7 кг) — 350 мг, до 1 года (до 10 кг) — 500 мг, до 3 лет (до 15 кг) — 750 мг, до 6 лет (до 22 кг) — 1000 мг, до 9 лет (до 30 кг) — 1500 мг, до 12 лет (до 40 кг) — 2000 мг. Доза для детей в возрасте от 1 до 3 мес определяется индивидуально. Кратность назначения — 4 раза в сутки; интервал между каждым приемом — не менее 4 ч.
Ректально взрослым — по 500 мг 1–4 раза в сутки; максимальная разовая доза — 1 г; максимальная суточная доза — 4 г. Детям в возрасте 12–15 лет — 250–300 мг 3–4 раза в сутки; 8–12 лет — по 250–300 мг 3 раза в сутки; 6–8 лет — по 250–300 мг 2–3 раза в сутки; 4–6 лет — по 150 мг 3–4 раза в сутки; 2–4 лет — по 150 мг 2–3 раза в сутки; 1 года–2 лет — по 80 мг 3–4 раза в сутки; от 6 мес до 1 года — по 80 мг 2–3 раза в сутки; от 3 мес до 6 мес — по 80 мг 2 раза в сутки.
В офтальмологии назначают 1–2 капли 1% р-ра парацетамола 5 раз в течение 3 ч до операции и по 1 капле 6 раз в сутки — после. При посттравматических воспалительных процессах взрослым назначают по 1–2 капли, детям — по 1 капле 6–8 раз в сутки в зависимости от тяжести патологии. Курс лечения составляет 10–14 дней.
Парентерально парацетамол применяют для быстрого снятия болевого и/или гипертермического синдрома, когда требуется исключительно в/в путь введения препарата. Продолжительность инфузии должна составлять 15 мин. Для взрослых и детей с массой тела ≥50 кг максимальная разовая доза составляет 1000 мг. Максимальная суточная доза — 4 г. Интервал между введением препарата должен составлять не менее 4 ч. Обычно применяют от 1 до 4 инфузий в течение первых суток от начала болевого синдрома (послеоперационный период), при необходимости продолжительность лечения можно увеличить, однако она не должна превышать 72 ч (3 сут), общее количество инфузий — не более 12.

повышенная чувствительность к парацетамолу, возраст до 1 мес, почечная и печеночная недостаточность, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина — Джонсона и Ротора), дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, выраженная анемия, лейкопения.

аллергические реакции (кожный зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке), тошнота, боль в эпигастральной области, анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, при длительном применении в высоких дозах — гепатотоксическое действие, гемолитическая анемия, апластическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения; нефротоксическое действие (интерстициальный нефрит, папиллярный некроз).

риск гепатотоксического действия повышен у пациентов с алкогольной болезнью печени. Парацетамол может искажать результаты лабораторных исследований при количественном определении содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови. Во время длительного лечения необходим контроль состава периферической крови и функционального состояния печени.

проявляется бледностью кожных покровов, анорексией, тошнотой, рвотой, при значительной передозировке — гепатонекрозом. Токсический эффект парацетамола у взрослых возможен в случае приема >10–15 г, развернутая клиническая картина поражения печени проявляется через 1–6 дней, реже нарушение функции печени развивается быстро и может осложняться почечной недостаточностью (тубулярный некроз). Специфическая терапия — введение донаторов SH-групп, предшественников синтеза глутатиона (метионин), ацетилцистеина.