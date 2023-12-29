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Активные вещества — “К”КОФЕИН* (COFFEINUM*)

КОФЕИН* (COFFEINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Кофеин-бензоат натрия таблетки, 200 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Кофеин-бензоат натрия Таблетки, 200 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1101 аптеке
от 51,73 грн
Цены в аптеках
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 661 аптеке
от 23,50 грн
Цены в аптеках
Кофеин-бензоат натрия раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Здоровье
Кофеин-бензоат натрия Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Здоровье
В 54 аптеках
от 42,47 грн
Цены в аптеках
Кофеин-бензоат натрия раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Здоровье
Кофеин-бензоат натрия Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Здоровье
В 16 аптеках
от 24,00 грн
Цены в аптеках
Пейона раствор для инфузий и орального применения, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Chiesi Farmaceutici
Пейона Раствор для инфузий и орального применения, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Chiesi Farmaceutici
В 7 аптеках
от 4687,23 грн
Цены в аптеках
Озелар раствор для инфузий и орального применения, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Озелар Раствор для инфузий и орального применения, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 4 аптеках
от 4102,32 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.

кофеин — алкалоид, содержащийся в семенах кофе (1–2%), листьях чая (2%), орехах кола. Используется преимущественно как стимулятор ЦНС. Кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные рефлексы, повышает двигательную активность. Указанное влияние трансформируется в повышение умственной и физической работоспособности, уменьшение усталости и сонливости. Действие кофеина в значительной степени зависит от типа высшей нервной деятельности. Кроме того, отмеченные эффекты дозозависимы и в высоких дозах кофеин может привести к истощению нейронов. Ослабляет действие снотворных и наркотических средств, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, увеличивает ЧСС и сократимость миокарда. Гипертензивный эффект наблюдается лишь при шоковых и коллаптоидных состояниях. Диурез под влиянием кофеина несколько увеличивается (главным образом из-за уменьшения реабсорбции электролитов в почечных канальцах).
Механизм действия кофеина обусловлен угнетением фермента ФДЭ, приводящим к накоплению внутри клеток цАМФ. Последний усиливает гликогенолиз, стимулирует метаболизм в органах и тканях, включая ЦНС и мышцы. Важным звеном в механизме стимулирующего эффекта кофеина является его связывание с пуриновыми рецепторами мозга.

инфекционные и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением ЦНС и сердечно-сосудистой системы (острая сердечная недостаточность), угнетение дыхания, асфиксия, отравления наркотиками, другими ядами, угнетающими ЦНС, астенический синдром, спазмы сосудов головного мозга. Кофеин назначают для повышения умственной и физической работоспособности, устранения сонливости. У детей применяют при энурезе.

внутрь и п/к. Дозы устанавливают индивидуально, частота введения — не более 2–3 раз в сутки. Разовая доза для взрослых обычно составляет 1 мл 10 или 20% р-ра, детям назначают (в зависимости от возраста) по 0,25–0,1 мл 10% р-ра. Высшие дозы для взрослых при парентеральном применении: разовая — 0,4 г, суточная — 1 г; при приеме внутрь: разовая — 0,5 г, суточная — 1,5 г.

повышенная возбудимость, бессонница, выраженная АГ, атеросклероз, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, старческий возраст, глаукома.

возможны бессонница, беспокойство, тошнота, рвота, тахикардия (особенно при длительном применении).

при отравлении проводят оксигенотерапию, при судорогах назначают диазепам.

при комнатной температуре.