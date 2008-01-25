Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

На сегодня сахарный диабет является одним из самых распространенных хронических заболеваний в стране и мире.

Что такое сахарный диабет?

Сахарный диабет — метаболическое заболевание, сопровождающееся неадекватно повышенным уровнем глюкозы в плазме крови.

Выделяют несколько типов сахарного диабета, включая I, II тип, диабет зрелого возраста (MODY), гестационный, неонатальный диабет и вторичные причины, обусловленные эндокринопатиями, применением стероидов и т.д.

Основными являются сахарный диабет I и II типа (СДII).

Патогенез этих типов сахарного диабета кардинально различается, каждый тип имеет различную этиологию, проявления и методы лечения.

К потенциально обратимым диабетическим состояниям относятся преддиабет и гестационный диабет.

Преддиабет диагностируют, когда уровень глюкозы в плазме крови превышает норму, но недостаточно высок, чтобы диагностировать сахарный диабет. Преддиабет может привести к развитию сахарного диабета.

Гестационный диабет развивается в период беременности; при этом после родов уровень глюкозы крови может нормализоваться, но сохранится повышенный риск развития сахарного диабета в дальнейшем.

Как проявляется сахарный диабет?

Симптомы сахарного диабета зависят от того, насколько повышен уровень глюкозы в плазме крови. В ряде случаев, особенно при преддиабете, гестационном диабете или сахарном диабете II типа, симптомы могут отсутствовать. При сахарном диабете I типа симптомы обычно начинают развиваться рано и являются выраженными.

Симптомы могут включать:

повышенное чувство жажды;

учащенное мочеиспускание;

непреднамеренную потерю массы тела;

ощущение немотивированной усталости и общей слабости;

раздражительность, эмоциональную лабильность;

нарушение зрения;

ухудшение заживления ран, наличие медленно заживающих язв;

повышенную склонность к инфекциям, в том числе десен, кожи и влагалища.

Если вы заметили какие-либо возможные симптомы сахарного диабета, обратитесь к своему врачу. Чем раньше диагностирован сахарный диабет, тем раньше можно будет начать лечение и ниже будет риск развития его осложнений.

Если у вас диагностирован преддиабет, проверяйте уровень глюкозы в плазме крови хотя бы 1 раз в год.

Диабет I типа чаще дебютирует в детстве или подростковом возрасте. Диабет II типа, более распространенный тип, может развиться в любом возрасте. Диабет II типа чаще диагностируют у лиц в возрасте старше 40 лет.

Какой орган вырабатывает инсулин?

Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Глюкоза является источником энергии для клеток, составляющих мышцы и другие ткани.

Глюкоза поступает из двух основных источников: пищи и печени. Глюкоза всасывается в кровь, откуда попадает в клетки с помощью инсулина. Когда уровень глюкозы понижен, например, когда вы какое-то время не ели, печень расщепляет накопленный гликоген на глюкозу. Это поддерживает уровень глюкозы в норме. В норме при повышении уровня глюкозы секреция инсулина увеличивается, при снижении уровня глюкозы в плазме крови — снижается и секреция инсулина.

Причина развития сахарного диабета зависит от его типа.

При сахарном диабете I типа фиксируется дефицит выработки инсулина клетками поджелудочной железы.

При сахарном диабете II типа причиной является инсулинорезистентность — т.е. снижение чувствительности клеток организма к действию инсулина.

Хроническая гипергликемия (повышение уровня глюкозы в плазме крови) приводит к неферментативному гликированию белков и липидов. Степень этого можно измерить с помощью анализа крови на гликированный гемоглобин (HbA1c).

Гликирование приводит к повреждению мелких кровеносных сосудов сетчатки, почек и периферических нервов. Чем выше уровень глюкозы в плазме крови — тем быстрее происходит этот патологический процесс и быстрее развиваются осложнения.

Осложнения сахарного диабета развиваются постепенно. Чем дольше вы болеете сахарным диабетом и чем меньше контролируете уровень глюкозы в плазме крови, тем выше риск развития осложнений.

Возможные осложнения включают в себя:

сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт и атеросклероз;

диабетическую полинейропатию;

диабетическую автономную вегетативную нейропатию (проявляется нарушениями пищеварения, например тошнотой и рвотой, диареей или запором; тахикардией, артериальной гипотензией, эректильной дисфункцией);

диабетическую нефропатию;

диабетическую ретинопатию, что может привести к слепоте;

развитие диабетической стопы;

заболевания кожи и полости рта, включая бактериальные и грибковые инфекции;

нарушения слуха;

деменцию;

депрессию.

Осложнения гестационного диабета

Большинство женщин с гестационным диабетом рожают здоровых детей.

В то же время возможен ряд осложнений гестационного диабета, например:

большая масса тела ребенка при рождении. Это может привести к тяжелому течению родов, а иногда и к необходимости выполнения кесарева сечения.

Гипогликемия новорожденных.

Повышенный риск развития сахарного диабета II типа и ожирения у ребенка.

Развитие преэклампсии.

Развитие гестационного диабета у матери при последующих беременностях.

Преэклампсия. Симптомы этого состояния включают повышенные артериальное давление, уровень белка в моче и отеки ног и ступней.

Сахарный диабет в период беременности. Если у женщины был гестационный диабет в период одной беременности, то у нее выше шанс заболеть им снова при следующей беременности.

Какие анализы назначает эндокринолог при сахарном диабете?

Определение уровня глюкозы в плазме крови натощак.

Определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). Для большинства лиц с сахарным диабетом Американская диабетическая ассоциация (American Diabetes Association — ADA) рекомендует поддерживать уровень A1C <7%.

Необходимость других анализов и обследований зависит от конкретной клинической ситуации.

Так, эндокринолог может рекомендовать проводить домашний мониторинг уровня глюкозы в плазме крови с помощью глюкометра до 4 р/сут с ведением записей полученных результатов.

В тяжелых случаях пациенту эндокринологического отделения может проводиться непрерывный мониторинг уровня глюкозы в плазме крови.

Как лечить сахарный диабет?

Лечение сахарного диабета зависит от его типа, уровня глюкозы в плазме крови и обязательно включает модификацию образа жизни.

Что можно употреблять в пищу больным сахарным диабетом? Диета при сахарном диабете и преддиабете базируются на одних принципах. Выбирайте продукты с низким содержанием жира и простых углеводов и высоким содержанием клетчатки. Употребляйте в пищу несладкие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Питание при сахарном диабете должно быть разнообразным. Что еще можно есть при сахарном диабете? Нежирные молочные продукты, бобовые, нежирные сорта рыбы и мяса.

Уделяйте внимание физической активности. Постарайтесь уделять около 30 мин умеренной аэробной активности большую часть дней недели. Например, совершайте ежедневную быструю прогулку.

Снизьте избыточную массу тела. Снижение массы тела также способствует профилактике развития сахарного диабета II типа, но не пытайтесь похудеть в период беременности.

При сахарном диабете II типа рекомендуются пероральные противодиабетические препараты (метформин, гликлазид, дапаглифлозин).

При сахарном диабете I типа лечащий врач подберет для вас индивидуально тип, дозы и режим введения инсулина (инсулин аспарт, инсулин гларгин и др.).