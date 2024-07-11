Аппендицит остается одним из самых распространенных острых хирургических заболеваний брюшной полости. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, он по-прежнему представляет серьезную проблему для здравоохранения во всем мире.

По статистике, риск развития аппендицита в течение жизни составляет около 7–8%. Наибольшее количество случаев патологии фиксируется у пациентов возрастной группы 10–30 лет.

До 20% всех аппендэктомий выполняются при отсутствии воспаления, что указывает на сложность диагностики аппендицита.

Что такое аппендицит?

Аппендицит — это воспаление аппендикса (червеобразного отростка), небольшого пальцеобразного выроста (длиной <10 см и диаметром около 1 см), соединенного с толстой кишкой.

Его точная функция в организме человека до сих пор остается предметом дискуссий. Некоторые исследователи полагают, что он играет роль в иммунной системе или служит резервуаром полезных бактерий кишечника.

С какой стороны находится аппендикс?

Червеобразный отросток находится с правой стороны брюшной полости. Он относится к слепой кишке, являясь ее рудиментарным придатком (ранее участвовал в процессе пищеварения).

Чтобы более точно определить, где находится аппендикс, следует воспользоваться анатомическими ориентирами: если провести воображаемую линию между пупком и правой передней верхней подвздошной остью (выступающей частью тазовой кости), то аппендикс обычно находится в точке, находящейся на 1/ 3 расстояния от подвздошной ости к пупку.

В медицинской литературе описаны случаи его нестандартной локализации: все они связаны с диспозицией внутренних органов или внутриутробными аномалиями развития.

Причины развития аппендицита

Причины воспаления червеобразного отростка можно разделить на несколько категорий, таких как:

обструкция просвета аппендикса — уплотненные каловые массы, инородные тела (например косточки фруктов, семена), паразиты, опухоли;

инфекционные причины — бактериальные инфекции (наиболее частая причина после обструкции), вирусные инфекции (могут вызвать отек лимфоидной ткани);

анатомические факторы — врожденные аномалии строения аппендикса, перегибы или сужения;

ишемические причины — тромбоз или эмболия сосудов, питающих аппендикс;

иммунологические факторы — аутоиммунные заболевания (например болезнь Крона );

); диетические факторы — низкое потребление клетчатки (может обусловливать формирование каловых камней);

генетическая предрасположенность — некоторые исследования указывают на возможный наследственный компонент.

Аппендицит развивается в результате сочетания нескольких факторов. Например, обструкция просвета может привести к застою содержимого, что создает благоприятные условия для размножения бактерий и развития воспаления.

Первые симптомы аппендицита

Первые признаки аппендицита довольно неспецифичны, но есть ряд характерных симптомов, на которые стоит обратить внимание:

болевой синдром — начальная локализация боли — околопупочная область или эпигастрий. За короткое время она распространяется на всю правую нижнюю часть живота, становится более выраженной;

субфебрильная температура, которая появляется через несколько часов после начала развития боли;

тошнота и рвота — отмечаются после начала развития боли;

— отмечаются после начала развития боли; функциональные нарушения в работе кишечника — запор или реже диарея ;

или реже ; общее недомогание;

болезненность при движении — увеличение выраженности боли при ходьбе или кашле.

Симптомы аппендицита у взрослых могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Стадии заболевания

Развитие аппендицита обычно проходит через несколько стадий, которые могут развиваться довольно быстро, такие как:

катаральная стадия (симптомы острого аппендицита) — длительность 6–12 ч от начала развития заболевания. Характеризуется отеком и гиперемией слизистой оболочки аппендикса. Умеренная боль в животе, часто переходит в правую подвздошную область;

флегмонозная стадия — длительность 12–36 ч от начала развития патологии. Воспаление распространяется на все слои стенки аппендикса. Увеличение выраженности боли, повышение температуры тела, выраженные симптомы интоксикации;

гангренозная стадия — развивается через 36–48 ч от начала развития болезни. Некроз стенки аппендикса. Значительно выраженная боль, повышенная температура тела, выраженная интоксикация;

перфоративная стадия — возникает обычно после 48 ч от начала развития патологии. Прободение стенки аппендикса. Резкое повышение степени тяжести боли, признаки перитонита.

Диагноз «хронический аппендицит» устанавливается редко, такие случаи рассматривают, как «рецидивирующий острый аппендицит». При развитии симптомов хронического аппендицита следует пройти обследования для исключения других заболеваний.

Симптомы у детей

Аппендицит у детей может протекать иначе, чем у взрослых, что часто затрудняет его диагностику. Признаки аппендицита у детей бывают менее специфичными и могут варьировать в зависимости от возраста ребенка.

Одним из первых и явных признаков аппендицита — боль в животе, которая начинает развиваться вокруг пупка, а затем переходит в правую нижнюю часть живота. Однако у маленьких детей боль часто бывает диффузной и им трудно точно указать, где болит. Можно заметить, что ребенок ходит согнувшись или вовсе отказывается двигаться из-за дискомфорта.

Тошнота и рвота также часто фиксируются при аппендиците у детей. Эти симптомы обычно отмечают после начала развития боли и могут быть более выраженными, чем у взрослых.

Маленькие дети при аппендиците часто становятся раздражительными и беспокойными. В то же время можно заметить общую вялость и слабость — ребенок может быть менее активным, чем обычно. Характерна болезненность при движении: ребенок может отказываться прыгать или начинает хромать.

Важным симптомом является болезненность при кашле или чихании. Можно заметить, что ребенок держится за живот при кашле. Кроме того, аппендицит может вызывать нарушения сна — ребенок может просыпаться из-за дискомфорта.

Как определить аппендицит?

Диагноз устанавливается по результатам физикальных, инструментальных (ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости, компьютерной томографии (КТ) и лабораторных методов исследования. Во время пальпации врач может выявить несколько характерных симптомов, например:

Щеткина — Блюмберга — при медленном надавливании на брюшную стенку с последующим резким убиранием руки пациент ощущает увеличение выраженности болевого синдрома (признак раздражения или воспаления брюшины);

Ровзинга — надавливание на левую подвздошную область вызывает боль с противоположной стороны (в проекции червеобразного отростка);

Ситковского — пациента просят повернуться на левый бок. Симптом считается положительным, если после принятия данного положения выраженность боли в правой подвздошной области увеличивается;

Образцова — лежа на спине необходимо поднять выпрямленную правую ногу. При аппендиците выраженность болевого синдрома увеличивается.

В общем анализе крови у больного с аппендицитом фиксируются изменения, свидетельствующие о воспалительном процессе в организме. На активное воспаление также указывает повышенный уровень С-реактивного белка.

Как лечить аппендицит?

Хирургическое лечение, или аппендэктомия, является золотым стандартом в терапии острого аппендицита. Существует 2 основных хирургических подхода:

классический вариант операции предполагает разрез длиной 5–10 см в правом нижнем квадранте живота. Данный разрез обеспечивает прямой доступ к воспаленному органу для его удаления;

альтернативный метод — лапароскопическая аппендэктомия — малоинвазивная операция, при которой врач производит 3 небольших надреза (около 1 см каждый) и применяет специализированное эндоскопическое оборудование для выполнения процедуры.

Перед операцией пациенту обычно назначают внутривенные антибиотики для предотвращения развития инфекции. Обезболивающие препараты назначаются для уменьшения выраженности дискомфорта.

Профилактика

Профилактика аппендицита представляет определенные сложности, так как точные причины развития этого заболевания не всегда ясны. Тем не менее существует ряд мер, которые могут снизить риск развития аппендицита или помочь в его раннем выявлении: