кровотечі з пухлини; кровотечі на фоні порушення згортання крові; гіперчутливість, в тому числі ангіоневротичний набряк; гіперурикемія; подагра, подагричний артрит; затьмарення свідомості; запаморочення, синкопе, головний біль; нутрішньочерепний крововилив; крововилив в око; системне запаморочення (вертиго); вушна кровотеча; гіпотензія; диспное; кровотечі з органів дихання; шлунково-кишкова кровотеча, нудота, диспепсія, запор; ретроперитонеальна кровотеча; крововиливи у підшкірну клітковину або у шкіру, висипання, свербіж; крововиливи у м’язи; кровотечі з сечовивідних шляхів; кровотечі у репродуктивній системі; підвищений рівень креатиніну в крові; кровотеча після проведення процедури, травматична кровотеча.