інгаляційно: у суміші з киснем (при вмісті кисню не менше 30%) та іншими засобами для інгаляційної анестезії за допомогою спеціальних апаратів для газового наркозу; для купірування і профілактики больового с-му лікувальний наркоз проводити при концентрації закису азоту 40-70%, для швидкого досягнення необхідної глибини загальної анестезії (ввідний наркоз) концентрація азоту закису - 70%, для підтримки загальної анестезії - 40-50%; при необхідності додавати потужніші наркотичні ЛЗ: барбітурати, фторотан, ефір; після припинення подачі закису азоту продовжити подачу кисню впродовж 4-5 хв. (для уникнення дифузійної гіпоксії); для знеболення пологів користуватися методом переривчастої аутоаналгезії з застосуванням суміші азоту закису (40-70%) і кисню: породілля починає вдихати суміш при появі передвісників переймів і закінчує вдихання на висоті переймів або до їх закінчення; для виконання медичних процедур, що потребують відключення свідомості, інгаляції 25-50% у суміші з киснем; для дітей дози підбирати індивідуальні, до 70% у дихальній суміші з киснем; для зменшення емоційного збудження, попередження нудоти і блювання та потенціювання дії - проведення премедикації: в/м 1-2 мл 0,5% р-ну діазепаму (5-10 мг), 2-3 мл 0,25% р-ну дроперидолу (5,0-7,5 мг).