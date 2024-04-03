АЛАНІН (ALANINUM) Діюча речовина
β-аланін - чиста амінокислота, з хімічною структурою, яка повністю відрізняється від структури гормону; протидіє різкому вивільненню гістаміну, однак не має антигістамінної активності (відсутність блокування Н1-рецепторів); має прямий вплив виключно на шкірну периферичну вазодилатацію, що зумовлює вегетативні припливи, відчуття тепла, жару, головний біль.
для лікування припливів, зумовлених менопаузою.
внутрішньо приймають 1 - 2 табл./добу (перед основним прийомом їжі); ця доза може бути збільшена до 3 табл./добу; курс лікування - від 5 до 10 днів (до припинення припливів); при поновленні припливів лікування може здійснюватися протягом усього періоду клінічних вазомоторних розладів, без обмеження часу застосування.
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, підвищена чутливість або непереносимість глютену, оскільки препарат містить крохмаль пшеничний.
парестезія, зазвичай у кінцівках; АР, включаючи висипання на шкірі та слизових оболонках, почервоніння шкіри, свербіж, кропив’янка; синці.