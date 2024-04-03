внутрішньо приймають 1 - 2 табл./добу (перед основним прийомом їжі); ця доза може бути збільшена до 3 табл./добу; курс лікування - від 5 до 10 днів (до припинення припливів); при поновленні припливів лікування може здійснюватися протягом усього періоду клінічних вазомоторних розладів, без обмеження часу застосування.