АБІРАТЕРОН (ABIRATERONE) Діюча речовина
Абіратерон є інгібітором біосинтезу андрогенів. Зокрема, абіратерон селективно пригнічує активність ферменту 17α-гідроксилази/C17,20-ліази (CYP17). Цей фермент необхідний для біосинтезу андрогенів в яєчках, надниркових і клітинах пухлини передміхурової залози.
CYP17 каталізує перетворення прегненолона і прогестерону шляхом 17α-гідроксилювання і розриву зв’язку C17,20 в попередники тестостерону: дегідроепіандростерон і андростендіон відповідно. Гальмування активності CYP17 також супроводжується посиленням синтезу мінералокортикоїдів в надниркових залозах.
Антиандрогенна терапія, наприклад застосування агоністів люліберіна або проведення орхідектомії, послаблюють синтез андрогенів в яєчках, але не впливають на синтез андрогенів у надниркових і пухлини. Застосування абіратерону одночасно з агоністами люліберіна (або орхідектомія) знижує концентрацію тестостерону в пламзі крові до рівня нижче порога визначення. Концентрація простат-специфічного антигену (ПСА) служить біомаркером у пацієнтів з раком передміхурової залози.
При пероральному застосуванні проліки абіратерону ацетат перетворюється в активний метаболіт абіратерон, який і має антиандрогенну активність. Спільний прийом з їжею збільшує всмоктування препарату і, отже, може збільшувати та сильно змінювати вплив препарату, тому абіратерон слід приймати натщесерце. Препарат добре зв’язується з білками плазми крові (>99%) і метаболізується у печінці за участю CYP3A4 і SULT2A1 в неактивні метаболіти. Абіратерон виводиться з калом (~ 88%) і сечею (~ 5%). Кінцевий Т½ становить 12±5 год.
застосовувати у комбінації з преднізоном або преднізолоном для лікування:
– метастазуючого кастраційно-резистентного раку передміхурової залози з безсимптомним або легким перебігом у дорослих чоловіків після незадовільного результату андрогенної блокади та яким хіміотерапія клінічно не показана;
– метастазуючого кастраційно-резистентного раку передміхурової залози у дорослих чоловіків, захворювання яких прогресує під час або після попередньої хіміотерапії із застосуванням доцетакселу.
приймати натще (щонайменше через 2 год після вживання їжі). Рекомендована доза абіратерону — 1000 мг (4 таблетки по 250 мг) як однократно добова доза. Застосування препарату разом з їжею збільшує системний вплив абіратерону.
Препарат застосовують у комбінації з преднізоном або преднізолоном. Рекомендована доза преднізону або преднізолону — 10 мг на добу.
- тяжке порушення функції печінки;
- дитячий і підлітковий вік до 18 років;
- підвищена чутливість до абіратерон.
периферичні набряки, гіпокаліємія, АГ, інфекції сечовивідних шляхів, гепатотоксичність, недостатність функції надниркових залоз, гіпокаліємія, гіпертригліцеридемія, підвищення активності АлАТ, серцева недостатність, стенокардія, аритмія, фібриляція передсердь, тахікардія, переломи (за винятком патологічних переломів), гематурія, диспепсія.
з обережністю застосовують:
- пацієнтам з порушенням функції нирок тяжкого ступеня, оскільки клінічні дані про застосування у даної категорії пацієнтів відсутні.
- пацієнтам, стан яких може погіршуватися при підвищенні артеріального тиску або розвитку гіпокаліємії, наприклад, при серцевій недостатності, недавно перенесений інфаркт міокарда або шлуночкової аритмії; при фракції викиду лівого шлуночка менше 50%, серцевої недостатності III-IV функціонального класу за класифікацією NYHA;
- пацієнтам з дефіцитом лактази, непереносимість лактози, глюкозогалактозная мальабсорбция;
- пацієнтам з надлишковою продукцією мінералокортикоїдів;
- пацієнтам з наднирковою недостатністю.
прийом препарату одночасно з їжею значно збільшує всмоктування абіратерон. Рекомендується з обережністю застосовувати абіратерон у пацієнтів, які отримують препарати, які метаболізуються за участю CYP2D6, особливо це стосується лікарських засобів з вузьким терапевтичним індексом. У таких випадках слід розглянути можливість зниження дози таких препаратів: декстрометорфану, метопрололу, пропранололу, дезипраміну, венлафаксина, галоперидолу, рисперидона, пропафенона, флекаинида, кодеїну, оксикодону і трамадолу. Необхідна обережність при одночасному прийомі з сильними інгібіторами ізоферменту CYP3A4 (кетоконазол, ітраконазол, кларитроміцин, атазанавір, нефазодон, саквінавір, телітроміцин, ритонавір, індинавір, нелфінавір, вориконазол) і індукторів CYP3A4 (фенітоїн, карбамазепін, рифампіцин, рифабутин, рифапентин, фенобарбітал).
дані про передозування абіратероном обмежені. Специфічного антидоту немає. У разі передозування прийом препарату слід припинити і проводити загальні підтримуючі заходи, включаючи контроль аритмії. Також слід контролювати функцію печінки.