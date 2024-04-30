Абіратерон є інгібітором біосинтезу андрогенів. Зокрема, абіратерон селективно пригнічує активність ферменту 17α-гідроксилази/C17,20-ліази (CYP17). Цей фермент необхідний для біосинтезу андрогенів в яєчках, надниркових і клітинах пухлини передміхурової залози.

CYP17 каталізує перетворення прегненолона і прогестерону шляхом 17α-гідроксилювання і розриву зв’язку C17,20 в попередники тестостерону: дегідроепіандростерон і андростендіон відповідно. Гальмування активності CYP17 також супроводжується посиленням синтезу мінералокортикоїдів в надниркових залозах.

Антиандрогенна терапія, наприклад застосування агоністів люліберіна або проведення орхідектомії, послаблюють синтез андрогенів в яєчках, але не впливають на синтез андрогенів у надниркових і пухлини. Застосування абіратерону одночасно з агоністами люліберіна (або орхідектомія) знижує концентрацію тестостерону в пламзі крові до рівня нижче порога визначення. Концентрація простат-специфічного антигену (ПСА) служить біомаркером у пацієнтів з раком передміхурової залози.

При пероральному застосуванні проліки абіратерону ацетат перетворюється в активний метаболіт абіратерон, який і має антиандрогенну активність. Спільний прийом з їжею збільшує всмоктування препарату і, отже, може збільшувати та сильно змінювати вплив препарату, тому абіратерон слід приймати натщесерце. Препарат добре зв’язується з білками плазми крові (>99%) і метаболізується у печінці за участю CYP3A4 і SULT2A1 в неактивні метаболіти. Абіратерон виводиться з калом (~ 88%) і сечею (~ 5%). Кінцевий Т ½ становить 12±5 год.