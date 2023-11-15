АЛЕКТИНІБ (ALECTINIBUM) Діюча речовина
Алектиніб — високоселективний інгібітор тирозинкіназ ALK і RET. Пригнічення активності тирозинкінази ALK призводить до блокади низхідних сигнальних шляхів, включаючи STAT 3 і PI3K/AKT, і викликає апоптоз пухлинних клітин.
Алекиніб індукує регресію пухлини у мишей, а також демонструє протипухлинну активність в мозку.
Показники Cmax, Cmin і AUC0-12 для алектинібу становили ~ 665 нг/мл (44,3%), 572 нг/мл (47,8%) і 7430 нг × год/мл (45,7%) відповідно. Середні геометричні показники Cmax, Cmin і AUC0-12 в рівноважному стані для М4 становили ~ 246 нг/мл (45,4%), 222 нг/мл (46,6%) і 2810 нг × год/мл (45,9% ) відповідно. Tmax становило ~ від 4 до 6 год.
Дослідження метаболізму показали, що ізофермент CYP3A4 є основним ізоферментом CYP, який опосередковує метаболізм алектинібу і М4. T½ — 32,5 ч, M4 - 30,7 ч.
- в якості монотерапії як препарат першої лінії для лікування дорослих пацієнтів з ALK*–позитивним поширеним недрібноклітинним раком легенів.
- в якості монотерапії для лікування дорослих пацієнтів з ALK-позитивним поширеним недрібноклітинним раком легенів, які раніше отримували крізотиніб.
* ALK - кіназа апластичної лімфоми.
рекомендована доза — 600 мг (4 капсули по 150 мг) 2 рази на добу (загальна добова доза становить 1200 мг) під час їжі.
Початкова доза у пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня становить 450 мг 2 рази на добу під час їжі (загальна добова доза становить 900 мг).
Лікування препаратом продовжують до прогресування захворювання або до виникнення неприйнятної токсичності.
У разі пропуску запланованого прийому препарату, пацієнту слід прийняти дозу, якщо до прийому наступної дози залишилося не менше 6 год. Пацієнтам не слід приймати 2 дози одночасно, щоб компенсувати пропущену дозу. У разі виникнення блювоти після прийому препарату пацієнтам слід приймати наступну дозу в запланований час.
Корекція дози
Знижувати дозу слід поступово — на 150 мг 2 рази на добу в залежності від переносимості препарату. Слід остаточно припинити лікування препаратом у разі непереносимості пацієнтом дози 300 мг 2 рази на добу.
підвищена чутливість до алектинібу або допоміжних речовин препарату.
анемія, дисгевзія, порушення зору, брадикардія, пневмоніт, висип, реакції фоточутливості, міалгія, гостра ниркова недостатність, підвищення концентрації креатиніну в крові, набряки, збільшення маси тіла.
алектиніб і його основний активний метаболіт — М4 — не чинили інгібуючої дії на ізоферменти CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 або CYP2D6 в клінічно значущих концентраціях. Алектиніб і M4 чинять слабкий, залежну від часу, інгібуючу дію на CYP3A4.
При одночасному застосуванні алектинібу з інгібіторами протонного насоса або іншими препаратами, що підвищують рН шлунка (наприклад, антагоністами Н2-рецепторів або антацидами), корекція дози не потрібна.
в клінічних дослідженнях не спостерігалося випадків передозування.
Лікування: підтримуюча терапія. Специфічного антидоту немає.