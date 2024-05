Алектиніб — високоселективний інгібітор тирозинкіназ ALK і RET. Пригнічення активності тирозинкінази ALK призводить до блокади низхідних сигнальних шляхів, включаючи STAT 3 і PI3K/AKT, і викликає апоптоз пухлинних клітин.

Алекиніб індукує регресію пухлини у мишей, а також демонструє протипухлинну активність в мозку.

Показники C max , C min і AUC 0-12 для алектинібу становили ~ 665 нг/мл (44,3%), 572 нг/мл (47,8%) і 7430 нг × год/мл (45,7%) відповідно. Середні геометричні показники C max , C min і AUC 0-12 в рівноважному стані для М4 становили ~ 246 нг/мл (45,4%), 222 нг/мл (46,6%) і 2810 нг × год/мл (45,9% ) відповідно. T max становило ~ від 4 до 6 год.

Дослідження метаболізму показали, що ізофермент CYP3A4 є основним ізоферментом CYP, який опосередковує метаболізм алектинібу і М4. T ½ — 32,5 ч, M4 - 30,7 ч.