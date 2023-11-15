рекомендована доза — 600 мг (4 капсули по 150 мг) 2 рази на добу (загальна добова доза становить 1200 мг) під час їжі.

Початкова доза у пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня становить 450 мг 2 рази на добу під час їжі (загальна добова доза становить 900 мг).

Лікування препаратом продовжують до прогресування захворювання або до виникнення неприйнятної токсичності.

У разі пропуску запланованого прийому препарату, пацієнту слід прийняти дозу, якщо до прийому наступної дози залишилося не менше 6 год. Пацієнтам не слід приймати 2 дози одночасно, щоб компенсувати пропущену дозу. У разі виникнення блювоти після прийому препарату пацієнтам слід приймати наступну дозу в запланований час.

Корекція дози

Знижувати дозу слід поступово — на 150 мг 2 рази на добу в залежності від переносимості препарату. Слід остаточно припинити лікування препаратом у разі непереносимості пацієнтом дози 300 мг 2 рази на добу.