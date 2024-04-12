розпочинають з парентерального введення з подальшим застосуванням у

формі табл., або одразу з табл.; добову дозу табл. можна розподілити на 2-3 прийоми; початкова терапія: в/в або в/м: 5-12 мг/кг/добу; початкова доза 500 мг/добу, МДД 800 мг; тривалість початкової парентеральної терапії 2 тижні; р/os: 10-25 мг/кг/добу; початкова доза 800 мг/добу, МДД 1600 мг; підтримуюча терапія: 800-1600 мг/добу); тривалість терапії залежить від тяжкості та перебігу захворювання; ліофілізований порошок розчинити у спеціальному р-нику, що додається, безпосередньо перед застосуванням; в/в введення проводити дуже повільно.