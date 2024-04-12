АДЕМЕТІОНІН (ADEMETIONINUM) Діюча речовина
гепатопротекторна, антидепресивна, антиоксидантна, детоксикаційна, регенеруюча, антифіброзуюча.
внутрішньопечінковий холестаз у дорослих, у тому числі у хворих на хронічний гепатит різної етіології та цироз печінки; внутрішньопечінковий холестаз у вагітних.
розпочинають з парентерального введення з подальшим застосуванням у
формі табл., або одразу з табл.; добову дозу табл. можна розподілити на 2-3 прийоми; початкова терапія: в/в або в/м: 5-12 мг/кг/добу; початкова доза 500 мг/добу, МДД 800 мг; тривалість початкової парентеральної терапії 2 тижні; р/os: 10-25 мг/кг/добу; початкова доза 800 мг/добу, МДД 1600 мг; підтримуюча терапія: 800-1600 мг/добу); тривалість терапії залежить від тяжкості та перебігу захворювання; ліофілізований порошок розчинити у спеціальному р-нику, що додається, безпосередньо перед застосуванням; в/в введення проводити дуже повільно.
гіперчутливість до адеметіоніну, генетичні дефекти, що впливають на метіоніновий цикл та/або спричиняють гомоцистинурію та/або гіпергомоцистеїнемію (наприклад недостатність цистатіонін-β-синтази, дефект метаболізму вітаміну В12).
біль у животі, діарея, нудота; сухість у роті, диспепсія, метеоризм, шлунково-кишковий біль, шлунково-кишкова кровотеча, шлунково-кишкові розлади, блювання; здуття живота, езофагіт; астенія, набряк, гіпертермія, озноб, реакції у місці введення, некроз у місці введення; нездужання; гіперчутливість, анафілактоїдні реакції або анафілактичні реакції (наприклад гіперемія, диспное, бронхоспазм, біль у спині, дискомфорт у грудній клітці, зміни АТ (гіпотензія, гіпертензія) або частоти пульсу (тахікардія, брадикардія)); інфекції сечовивідних шляхів; артралгія, м’язові судоми; головний біль; запаморочення, парестезії; тривога, безсоння; ажитація, сплутаність свідомості; набряк гортані; свербіж; гіпергідроз, ангіоневротичний набряк, алергічні шкірні реакції (наприклад висипання, свербіж, кропив’янка, еритема); припливи, гіпотензія, флебіт.