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Активні речовини — “А”АДЕМЕТІОНІН (ADEMETIONINUM)

АДЕМЕТІОНІН (ADEMETIONINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Гептрал® таблетки кишково-розчинні, 500 мг, блістер, № 20; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Гептрал® Таблетки кишково-розчинні, 500 мг, блістер, № 20 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1174 аптеках
від 1195,00 грн
Ціни в аптеках
Гепаметіон® таблетки кишково-розчинні, 500 мг, блістер, № 20; Артеріум Лтд
Гепаметіон® Таблетки кишково-розчинні, 500 мг, блістер, № 20 Артеріум Лтд
В 734 аптеках
від 685,96 грн
Ціни в аптеках
Гептрал® порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 5; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Гептрал® Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 5 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 568 аптеках
від 1120,00 грн
Ціни в аптеках
Геп-Арт® таблетки кишково-розчинні, 400 мг, блістер, № 20; Фармак
Геп-Арт® Таблетки кишково-розчинні, 400 мг, блістер, № 20 Фармак
В 402 аптеках
від 700,30 грн
Ціни в аптеках
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон, з розчинником 5 мл, з розч. 5 мл, № 5; Корпорація Артеріум
Гепаметіон® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон, з розчинником 5 мл, з розч. 5 мл, № 5 Корпорація Артеріум
В 102 аптеках
від 629,50 грн
Ціни в аптеках
Адециклол порошок для розчину для ін'єкцій, 400 мг/5 мл, флакон, 5 мл, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 5; Купфер Біотех
Адециклол Порошок для розчину для ін'єкцій, 400 мг/5 мл, флакон, 5 мл, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 5 Купфер Біотех
В 67 аптеках
від 890,46 грн
Ціни в аптеках
Рехол таблетки кишково-розчинні, 400 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 24; Мікрохім
Рехол Таблетки кишково-розчинні, 400 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 24 Мікрохім
В 90 аптеках інших міст
від 686,24 грн
Ціни в інших містах
Адемта ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Уорлд Медицин
Адемта Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин
В 5 аптеках інших міст
від 301,50 грн
Ціни в інших містах
Рехол таблетки кишково-розчинні, 400 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 8; Мікрохім
Рехол Таблетки кишково-розчинні, 400 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 8 Мікрохім
Немає в наявності

гепатопротекторна, антидепресивна, антиоксидантна, детоксикаційна, регенеруюча, антифіброзуюча.

внутрішньопечінковий холестаз у дорослих, у тому числі у хворих на хронічний гепатит різної етіології та цироз печінки; внутрішньопечінковий холестаз у вагітних.

розпочинають з парентерального введення з подальшим застосуванням у
формі табл., або одразу з табл.; добову дозу табл. можна розподілити на 2-3 прийоми; початкова терапія: в/в або в/м: 5-12 мг/кг/добу; початкова доза 500 мг/добу, МДД 800 мг; тривалість початкової парентеральної терапії 2 тижні; р/os: 10-25 мг/кг/добу; початкова доза 800 мг/добу, МДД 1600 мг; підтримуюча терапія: 800-1600 мг/добу); тривалість терапії залежить від тяжкості та перебігу захворювання; ліофілізований порошок розчинити у спеціальному р-нику, що додається, безпосередньо перед застосуванням; в/в введення проводити дуже повільно.

гіперчутливість до адеметіоніну, генетичні дефекти, що впливають на метіоніновий цикл та/або спричиняють гомоцистинурію та/або гіпергомоцистеїнемію (наприклад недостатність цистатіонін-β-синтази, дефект метаболізму вітаміну В12).

біль у животі, діарея, нудота; сухість у роті, диспепсія, метеоризм, шлунково-кишковий біль, шлунково-кишкова кровотеча, шлунково-кишкові розлади, блювання; здуття живота, езофагіт; астенія, набряк, гіпертермія, озноб, реакції у місці введення, некроз у місці введення; нездужання; гіперчутливість, анафілактоїдні реакції або анафілактичні реакції (наприклад гіперемія, диспное, бронхоспазм, біль у спині, дискомфорт у грудній клітці, зміни АТ (гіпотензія, гіпертензія) або частоти пульсу (тахікардія, брадикардія)); інфекції сечовивідних шляхів; артралгія, м’язові судоми; головний біль; запаморочення, парестезії; тривога, безсоння; ажитація, сплутаність свідомості; набряк гортані; свербіж; гіпергідроз, ангіоневротичний набряк, алергічні шкірні реакції (наприклад висипання, свербіж, кропив’янка, еритема); припливи, гіпотензія, флебіт.