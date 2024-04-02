Аванафіл високоселективний інгібітор ФДЕ-5, що володіє специфічністю щодо цГМФ. Після того як в результаті сексуальної стимуляції відбувається місцеве вивільнення оксиду азоту, інгібування ФДЕ-5 аванафілом викликає збільшення концентрації цГМФ у кавернозних тілах статевого члена. Це призводить до розслаблення гладких м’язів і припливу крові в тканини статевого члена, таким чином викликаючи ерекцію. Дія аванафіла не розвивається за відсутності сексуальної стимуляції.

Аванафіл швидко всмоктується. С mах в плазмі крові досягається протягом 0,5-0,75 год після прийому аванафіла всередину натщесерце. При прийомі аванафіла разом з жирною їжею швидкість всмоктування знижується, середня затримка Тmах становить 1,25 год, а середня величина зниження С mах — 39%. Впливу на AUC не відзначалося. Вважається, що невеликі зміни С mах аванафіла мають мінімальне клінічне значення.

Аванафіл зв’язується з білками плазми крові приблизно на 99%. Зв’язування з білками не залежить від концентрації активної речовини, віку, функції печінки і нирок. При прийомі аванафіла в дозі 200 мг 2 рази на добу протягом 7 днів кумуляції аванафіла в плазмі крові не відбувалося. З урахуванням даних вимірювання концентрації аванафіла в спермі здорових добровольців через 45-90 хв після прийому, в спермі може визначатися <0,0002% введеної дози.

Аванафіл у людини піддається активному метаболізму. Після прийому всередину аванафіл виводиться у вигляді метаболітів, переважно з калом (близько 63%), в меншій мірі — з сечею (близько 21%). Термінальний T ½ аванафіла становить близько 6-17 ч.