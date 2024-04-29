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Активні речовини — “А”АЗАПЕНТАЦЕН* (AZAPENTHACENUM*)

АЗАПЕНТАЦЕН* (AZAPENTHACENUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Катаксол краплі очні, розчин, 0,15 мг/мл, флакон-крапельниця, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Катаксол Краплі очні, розчин, 0,15 мг/мл, флакон-крапельниця, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 949 аптеках
від 240,08 грн
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Кристалічний порошок червоного (пурпурного) кольору, легкорозчинний у воді, утворює темно-червоний розчин. Чутливий до впливу світла.

SН-радикал розчинного протеїну, що міститься у кришталику ока, дегенерує та окиснюється під дією хіноїдної речовини, утвореної при аномальному метаболізмі ароматичних амінокислот, таких як триптофан і тирозин; натрію азапентацен полісульфонат має велику спорідненість з SН- радикалом розчинного протеїну, пригнічуючи дію хіноїдної речовини на протеїн, який міститься у кришталику ока; він здатний стимулювати дію протеолітичного ферменту, присутнього у ВР передньої камери ока; має профілактичну дію проти утворення катаракти та може уповільнювати дегенерацію кришталика; уповільнює розвиток галактозної катаракти (включаючи ядерну катаракту) у щурів.

стареча катаракта, травматична або вроджена катаракта та вторинна катаракта.

закапувати по 2 крап. у кон’юнктивальний мішок ураженого ока(очей) 3 - 5 р/добу. У разі супутньої терапії з використанням інших місцевих офтальмологічних препаратів дотримуватись інтервалу 10-15 хв. між їх застосуванням.

підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату.

біль в очах, подразнення очей, підвищена сльозотеча, гіперемія очей; містить тіомерсал в якості консерванта, метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат і, таким чином, можливе виникнення АР.