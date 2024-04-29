АЗАПЕНТАЦЕН* (AZAPENTHACENUM*) Діюча речовина
SН-радикал розчинного протеїну, що міститься у кришталику ока, дегенерує та окиснюється під дією хіноїдної речовини, утвореної при аномальному метаболізмі ароматичних амінокислот, таких як триптофан і тирозин; натрію азапентацен полісульфонат має велику спорідненість з SН- радикалом розчинного протеїну, пригнічуючи дію хіноїдної речовини на протеїн, який міститься у кришталику ока; він здатний стимулювати дію протеолітичного ферменту, присутнього у ВР передньої камери ока; має профілактичну дію проти утворення катаракти та може уповільнювати дегенерацію кришталика; уповільнює розвиток галактозної катаракти (включаючи ядерну катаракту) у щурів.
стареча катаракта, травматична або вроджена катаракта та вторинна катаракта.
закапувати по 2 крап. у кон’юнктивальний мішок ураженого ока(очей) 3 - 5 р/добу. У разі супутньої терапії з використанням інших місцевих офтальмологічних препаратів дотримуватись інтервалу 10-15 хв. між їх застосуванням.
підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату.
біль в очах, подразнення очей, підвищена сльозотеча, гіперемія очей; містить тіомерсал в якості консерванта, метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат і, таким чином, можливе виникнення АР.