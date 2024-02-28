перорально. Початкова доза — 5 мг 2 рази на добу. Інтервал між прийомом доз приблизно 12 год. Таблетки ковтати цілими, запиваючи водою.

У разі виникнення блювоти після прийому дози або в разі пропуску дози, не слід приймати додаткову дозу препарату. Необхідно в належний час прийняти таку планову дозу препарату.

Рекомендації зі зміни дози.

Підвищення або зниження дози проводять, виходячи з індивідуальних показників безпеки та переносимості препарату.

Можна підвищувати дозу акситінібу пацієнтам, які під час лікування нормально переносили препарат протягом не менше 2-х тижнів поспіль, без виникнення побічних реакцій середнього та тяжкого ступеня, мають нормальний АТ і не застосовують антигіпертензивні препарати. Якщо підвищення дози рекомендується при режимі дозування 5 мг 2 рази на добу, дозу акситінібу можна підвищувати до 7 мг 2 рази на добу.

Надалі можливе підвищення до 10 мг 2 рази на добу.

Протягом курсу застосування акситінібу, лікування певних небажаних реакцій на препарат може зажадати тимчасового або остаточного припинення застосування та/або зниження дози препарату. У разі якщо виникає необхідність знизити дозу 5 мг, яку приймають 2 рази на добу, рекомендована доза становить 3 мг 2 рази на добу. При необхідності подальшого зниження дози рекомендоване дозування складе мг 2 рази на добу.