Механізм дії . Азацитидин — інгібітор ДНК-метилтрансфераз та епігенетичний модифікатор, що вбудовується в ДНК та РНК клітин. Вбудовування азацитидину в ДНК клітин змінює епігенетичні сигнальні шляхи, інгібувавши ДНК-метилтрансферази та знизивши метилювання ДНК. Це призводить до змін в експресії генів, включно з реекспресією генів, що регулюють пригнічення пухлини, імунні сигнальні шляхи, клітинний цикл і диференціацію клітин.

Вбудовування азацитидину в РНК клітин пригнічувало РНК-метилтрансферазу, знижувало метилювання РНК, зменшувало стабільність РНК і синтез білка.

Фармакокінетика.

Абсорбція . Після п/ш введення разової дози 75 мг/м2 азацитидин швидко всмоктувався; пікові концентрації у плазмі крові становили 750 ± 403 нг/мл через 0,5 год після введення (перша проба). Абсолютна біодоступність азацитидину після п/к введення порівняно з в/в (разова доза 75 мг/м2) становила приблизно 89% на підставі AUC. AUC і C max були приблизно пропорційні після п/к введення азацитидину в діапазоні доз від 25 до 100 мг/м2.

При пероральному прийомі вплив загалом був лінійним із дозопропорційним збільшенням системної експозиції. Спостерігалася висока міжіндивідуальна варіабельність. C max та AUC після перорального прийому одноразової дози 300 мг становили 145,1 нг/мл (63,7) та 241,6 нг год/мл (64,5), відповідно. Багаторазовий прийом у рекомендованій дозі не призводив до накопичення препарату.

Всмоктування азацитидину відбувалося швидко; медіана T max становила 1 год після прийому. Медіана пероральної біодоступності порівняно з п/к введенням становила близько 11%.

Розподіл . Середній об’єм розподілу після в/в введення становив 76 ± 26 літрів, системний кліренс — 147±47 л/год. Після перорального прийому середній видимий об’єм розподілу становив 12,6 л/кг для людини вагою 70 кг. Зв’язування з білками плазми становило від 6 до 12%.

Біотрансформація . За даними in vitro, метаболізм азацитидину не опосередковується ізоферментами цитохрому P450 (CYP), UDP-глюкуронозилтрансферазами (UGT), сульфотрансферазами (SULT) і глутатіонтрансферазами (GST). Азацитидин піддається спонтанному гідролізу і деамінуванню, опосередкованому цитидиндеаміназою. У S9-фракції печінки людини утворення метаболітів виявилося NADPH-незалежним, що свідчить про те, що метаболізм азацитидину не опосередкований ізоферментами CYP 450. Індукція або інгібування ферментів CYP азацитидином при клінічно досяжних концентраціях у плазмі крові малоймовірні.

Елімінація . Азацитидин швидко виводиться з плазми крові після п/ш введення із середнім Т ½ 41 ± 8 хв. Після п/ш введення 75 мг/м2 азацитидину 1 раз на добу протягом 7 днів накопичення не відбувається. Основним шляхом виведення азацитидину та/або його метаболітів є ниркова екскреція. Після в/в та п/ш введення азацитидину, міченого 14C, 85 та 50% введеної радіоактивності виводилося із сечею та <1% — з калом.

Після перорального прийому середній геометричний видимий кліренс становив 1242 л/год, а середній Т ½ — близько 0,5 год. Після в/в введення 14C-азацитидину 5 онкологічним хворим кумулятивна екскреція із сечею становила 85% від радіоактивної дози. Після п/к або перорального введення кількість незміненого азацитидину, відновленого в сечі відносно дози, становила <2%. Виведення з калом після перорального прийому не вимірювалося.