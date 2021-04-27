призначають дорослим внутрішньо після їди; починають із прийому на ніч 1 табл., що містить 2 мг раунатину; на 2-й день приймають по 1 табл. 2 р/добу; на 3-й день - 1 табл. 3 р/добу, доводячи загальну дозу до 8-12 мг (4-6 табл.)/добу; після настання, зазвичай через 10-14 днів, терапевтичного ефекту дозу препарату поступово зменшують 1-2 табл. на день; курс лікування - 3-4 тижні, але в ряді випадків за показаннями препарат призначають довгостроково у підтримуючій дозі (1 табл./добу).