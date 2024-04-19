p/os для дорослих: рекомендована доза 25 мг 1 р/добу, перед сном; через 2 тижні, за необхідності, дозу можна збільшити до 50 мг 1 р/добу, перед сном; збільшення дози до 50 мг базується на оцінці показника користь/ризик для пацієнтів з проведенням печінкових тестів; пацієнтам з депресією лікуватися не менше 6 міс., до зникнення симптомів депресії; припинення лікування не потребує поступового зниження дозування.