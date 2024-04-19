АГОМЕЛАТИН (AGOMELATINUM) Діюча речовина
мелатонінергічний агоніст MT1- та MT2-рецепторів і антагоніст 5-HT2c- рецепторів; не впливає на захоплення моноамінів і не має спорідненості з α-, та β-адренергічними, гістамінергічними, холінергічними, допамінергічними, бензодіазепіновими рецепторами; ресинхронізує циркадні ритми: відновлює фазність сну, коливання t° тіла та секрецію мелатоніну; підвищує вивільнення допаміну та норадреналіну специфічно у фронтальних відділах кори головного мозку та не впливає на екстрацелюлярний рівень серотоніну.
великі депресивні епізоди у дорослих.
p/os для дорослих: рекомендована доза 25 мг 1 р/добу, перед сном; через 2 тижні, за необхідності, дозу можна збільшити до 50 мг 1 р/добу, перед сном; збільшення дози до 50 мг базується на оцінці показника користь/ризик для пацієнтів з проведенням печінкових тестів; пацієнтам з депресією лікуватися не менше 6 міс., до зникнення симптомів депресії; припинення лікування не потребує поступового зниження дозування.
гіперчутливість до агомелатину чи до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; порушення функції печінки (цироз печінки або активна фаза захворювання печінки) або підвищення рівня трансаміназ більше, ніж у 3 рази від показників норми; застосування у комбінації сильнодіючими інгібіторами CYP1A2 інгібіторами (флувоксамін, ципрофлоксацин).
тривога, ажитація та пов’язані з нею симптоми (дратівливість та неспокій), агресивність, жахливі або незвичні сновидіння, сплутаність свідомості; манія/гіпоманія, галюцинації; головний біль, запаморочення, сонливість чи безсоння, мігрень, парестезія, с-м неспокійних ніг; нечіткість зору, дзвін у вухах; нудота, діарея, запор, біль в абдомінальній ділянці, блювання; підвищення рівня АЛТ та/або АСТ, ГГТ та ЛФ; гепатит, печінкова недостатність, жовтяниця; гіпергідроз, екзема, свербіж, кропив`янка, еритематозні висипання, набряк обличчя та ангіоневротичний набряк; біль у спині, втома; збільшення чи зменшення маси тіла; частота невідома - суїцидальні думки чи поведінка.