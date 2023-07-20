АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM) Діюча речовина
селективний блокатор гістамінових Н1-рецепторів; похідне фталазинону нової структури; виявляє пролонговану антиалергічну дію; пригнічує синтез або вивільненняя хімічних медіаторів, що беруть участь на ранніх і пізніх стадіях АР, таких як лейкотрієни, гістамін, інгібітори PAF і серотонін; при багаторазовому введенні доз клінічно значущий вплив на QT-інтервал відсутній. При місцевому застосуванні препарату зазнає системної абсорбції.
сезонні і щорічні алергічні риніти, несезонні (цілорічні) алергічні риніти.
рекомендовано упорскувати по одній дозі у кожний носовий хід 2 р/добу, що відповідає добовій дозі 0,56 мг; тривалість терапії визначається лікарем індивідуально.
гіперчутливість до препарату; вагітність, лактація; діти до 6 років.
подразнення слизової оболонки носа, печіння, свербіж і чхання; дуже рідко - носова кровотеча; шкірний висип, свербіж, кропив’янка; втомлюваність, слабкість, реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції, вертиго, дисгевзія, нудота, поява гіркого присмаку у роті.