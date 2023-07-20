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Активні речовини — “А”АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM)

АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Алергодил® краплі очні, 0,05 %, флакон-крапельниця, 6 мл, № 1; Меда Фарма
Алергодил® Краплі очні, 0,05 %, флакон-крапельниця, 6 мл, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Алергодил® спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1; Меда Фарма
Алергодил® Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Санорин-Алерго спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Xantis Pharma Limited
Санорин-Алерго Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Азеластин (у формі гідрохлориду) - рацемічна суміш, білий кристалічний порошок з Мm = 418,37 і точкою плавлення - 225 °C. Обмежено розчинний у воді, метиловому спирті і пропіленгліколі, слаборозчинний в етиловому, октиловому спирті і гліцеролі.

селективний блокатор гістамінових Н1-рецепторів; похідне фталазинону нової структури; виявляє пролонговану антиалергічну дію; пригнічує синтез або вивільненняя хімічних медіаторів, що беруть участь на ранніх і пізніх стадіях АР, таких як лейкотрієни, гістамін, інгібітори PAF і серотонін; при багаторазовому введенні доз клінічно значущий вплив на QT-інтервал відсутній. При місцевому застосуванні препарату зазнає системної абсорбції.

сезонні і щорічні алергічні риніти, несезонні (цілорічні) алергічні риніти.

рекомендовано упорскувати по одній дозі у кожний носовий хід 2 р/добу, що відповідає добовій дозі 0,56 мг; тривалість терапії визначається лікарем індивідуально.

гіперчутливість до препарату; вагітність, лактація; діти до 6 років.

подразнення слизової оболонки носа, печіння, свербіж і чхання; дуже рідко - носова кровотеча; шкірний висип, свербіж, кропив’янка; втомлюваність, слабкість, реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції, вертиго, дисгевзія, нудота, поява гіркого присмаку у роті.