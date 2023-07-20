Азеластин (у формі гідрохлориду) - рацемічна суміш, білий кристалічний порошок з М m = 418,37 і точкою плавлення - 225 °C. Обмежено розчинний у воді, метиловому спирті і пропіленгліколі, слаборозчинний в етиловому, октиловому спирті і гліцеролі.