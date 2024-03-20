ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. Хвороба Крона: для індукції ремісії рекомендована початкова доза у дорослих 80 мг на тижні 0 (день 1), з наступним зменшенням дози до 40 мг на тижні 2 (день 15), п/ш; щоб отримати більш швидку клінічну відповідь, спочатку застосовувати 160 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 4-х ін’єкцій в один день або як дві ін’єкції по 40 мг протягом двох днів поспіль), на тижні 2 застосовувати дозу 80 мг п/ш, але ризик виникнення побічних реакцій підвищується; після індукційної терапії розпочинати підтримуюче лікування у дозі 40 мг 1 р/2 тижні, п/ш; якщо пацієнт припинив терапію і знову з’явилися ознаки та симптоми захворювання, терапію можна розпочати знову, протягом підтримуючої терапії доза ГК може бути зменшена; при зменшенні клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати збільшення частоти введення до 40 мг 1 р/тижні, п/ш; пацієнтам, у яких не досягнуто клінічної відповіді на 4-й тиж лікування, продовжити підтримуючу терапію до 12-го тижня, переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких в межах цього терміну не спостерігається клінічної відповіді; виразковий коліт: рекомендована початкова доза для індукції ремісії у дорослих пацієнтів з виразковим колітом середнього або тяжкого ступеня активності 160 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 4-х ін’єкцій в один день або по дві ін’єкції в день протягом двох днів поспіль) та 80 мг через 2 тижні (тиждень 2); після індукційної терапії рекомендована доза 40 мг 1 р/2 тижні у вигляді п/ш ін’єкції; протягом підтримуючої терапії доза ГК може бути зменшена; при зменшенні клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати збільшення частоти введення до 40 мг 1 р/тижні; клінічна відповідь має бути досягнута протягом 2-8 тижнів лікування, терапію можна продовжувати тільки для тих пацієнтів, які досягли клінічну відповідь протягом перших 8-ми тижнів лікування; хвороба Крона у дітей: діти з масою тіла менше 40 кг: для індукції ремісії рекомендована початкова доза у дітей з хворобою Крона середнього та високого ступеня активності 40 мг на тижні 0 (день 1), з наступним зменшенням дози до 20 мг на тижні 2 (день 15), п/ш; якщо необхідно отримати більш швидку клінічну відповідь, можна застосовувати дозу 80 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 2-х ін’єкцій в один день) та 40 мг на тижні 2, п/ш, проте ризик виникнення побічних реакцій підвищується; після індукційної терапії розпочинають підтримуюче лікування у дозі 20 мг 1 р/2 тижні, п/ш; при зменшенні клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати збільшення частоти введення до 20 мг 1 р/тижні, п/ш; діти з масою тіла 40 кг та більше: для індукції ремісії рекомендована початкова доза у дітей з хворобою Крона високого ступеня активності 80 мг на тижні 0 (день 1), з наступним зменшенням дози до 40 мг на тижні 2 (день 15), п/ш; якщо необхідно отримати більш швидку клінічну відповідь, можна застосовувати дозу 160 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 4-х ін’єкцій в один день або по дві ін’єкції в день протягом двох днів поспіль) та 80 мг на тижні 2, п/ш, у такому випадку ризик виникнення побічних реакцій підвищується; після індукційної терапії розпочинають підтримуюче лікування у дозі 40 мг 1 р/2 тижні, п/ш; при зменшенні клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати збільшення частоти введення до 40 мг 1 р/тижні, п/ш; переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких протягом 12 тижнів не спостерігається клінічної відповіді; не застосовується за цим показанням у дітей віком менше 6 років.

РЕВМАТОЛОГІЯ. РА: дорослим 40 мг 1 р/2 тижн., п/ш; під час терапії продовжувати застосовувати метотрексат, можна продовжувати терапію ГК, саліцилатами, НПЗЗ, аналгетиками; у деяких хворих, які не застосовують метотрексат, можна збільшити частоту введення до 40 мг 1 р/1 тижд., п/ш; аксіальний спондилоартрит (анкілозуючий спондиліт та аксіальний спондилоартрит без рентгенологічного підтвердження АС) та псоріатичний артрит: дорослим 40 мг 1 р/2 тиж, п/ш; клінічна відповідь досягається протягом 12 тижд. лікування, переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких протягом вказаного терміну не спостерігається відповіді на лікування; бляшковий псоріаз: рекомендована початкова доза для дорослих 80 мг, через 1 тижд. застосовувати 40 мг п/ш; підтримуюча терапія - 40 мг 1 р/2 тижд., п/ш; переглянути необхідність продовження терапії понад 16 тижд. у пацієнтів, у яких у межах цього терміну не спостерігається клінічної відповіді; ЮРА: рекомендована доза для дітей 2-12 років з поліартикулярною формою ЮРА залежить від площі поверхні тіла і становить 24 мг/м2 з максимальною дозою 20 мг (для дітей віком 2 -<4 роки) та 40 мг (для дітей віком 4 - 12 років) 1 р/2 тиж, п/ш; для дітей старше 13 років з поліартикулярною формою ЮРА - 40 мг 1 р/2 тиж незалежно від площі поверхні тіла; клінічна відповідь досягається протягом 12 тижн. лікування, переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких протягом вказаного терміну не спостерігається відповіді на лікування; не застосовується за цим показанням у дітей віком менше 2 років, ентезит-асоційований артрит:рекомендована доза для дітей від 6 років залежить від площі поверхні тіла і становить 24 мг/м2, максимальна доза - 40 мг 1 р/2 тижн., п/ш., бляшковий псоріаз у дітей: рекомендована доза для дітей від 4 років 0,8 мг/ кг маси тіла дитини (максимальна разова доза 40 мг) 1 р/тижд.- перші дві дози, а потім-1 р/2 тижн., п/ш.