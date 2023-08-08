АДАПАЛЕН (ADAPALENUM) Діюча речовина
похідний нафтойної кислоти, ретиноїдоподібна речовина, що модулює процеси клітинної диференціації і кератинізації, а також запальні процеси у шкірі, які є основними патогенетичними ланками у розвитку акне; зв’язується з ретиноїдними рецепторами ядра клітини, сприяє нормальній диференціації епітеліальних клітин фолікулів, що призводить до зменшення утворення мікрокомедонів і перешкоджає розвитку акне, сприяє збереженню неушкодженої шкіри.
місцеве лікування акне (acne vulgaris) легкого ступеня та помірно виражених акне з переважанням камедонів, папул та пустул; застосовують для лікування шкіри обличчя, грудної клітки та спини.
місцево дорослим і підліткам старше 12 років в місцях висипань, 1 р/добу, на ніч наносити кінчиками пальців тонким шаром на чисту суху шкіру у місцях висипів, уникаючи ділянки навколо очей та губ; терапевтичний ефект розвивається через 8-12 тижнів лікування.
гіперчутливість до препарату; новоутворення шкіри, екзема, себорейний дерматит, ушкодження шкіри, опіки шкіри, застосування засобів, що пересушують шкіру (препарати сірки, цинку, саліцилової кислоти); дитячий вік до 12 років.
печіння, свербіж, сухість, лущення та почервоніння шкіри, фотосенсибілізація.