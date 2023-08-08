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Активні речовини — “А”АДАПАЛЕН (ADAPALENUM)

АДАПАЛЕН (ADAPALENUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Дерива водний гель гель, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Гленмарк
Дерива водний гель Гель, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Гленмарк
В 801 аптеці
від 338,76 грн
Ціни в аптеках
Белакне крем, 1 мг/г, туба, 30 г, № 1; Белупо
Белакне Крем, 1 мг/г, туба, 30 г, № 1 Белупо
Немає в наявності
АДАПАЛЕН (ADAPALENUM)
CAS №: 106685-40-9 C28H28O3
MESH, USPDDN: 6-(3-(1-адамантил)-4-метоксифеніл)-2-нафтоєва кислота.

похідний нафтойної кислоти, ретиноїдоподібна речовина, що модулює процеси клітинної диференціації і кератинізації, а також запальні процеси у шкірі, які є основними патогенетичними ланками у розвитку акне; зв’язується з ретиноїдними рецепторами ядра клітини, сприяє нормальній диференціації епітеліальних клітин фолікулів, що призводить до зменшення утворення мікрокомедонів і перешкоджає розвитку акне, сприяє збереженню неушкодженої шкіри.

місцеве лікування акне (acne vulgaris) легкого ступеня та помірно виражених акне з переважанням камедонів, папул та пустул; застосовують для лікування шкіри обличчя, грудної клітки та спини.

місцево дорослим і підліткам старше 12 років в місцях висипань, 1 р/добу, на ніч наносити кінчиками пальців тонким шаром на чисту суху шкіру у місцях висипів, уникаючи ділянки навколо очей та губ; терапевтичний ефект розвивається через 8-12 тижнів лікування.

гіперчутливість до препарату; новоутворення шкіри, екзема, себорейний дерматит, ушкодження шкіри, опіки шкіри, застосування засобів, що пересушують шкіру (препарати сірки, цинку, саліцилової кислоти); дитячий вік до 12 років.

печіння, свербіж, сухість, лущення та почервоніння шкіри, фотосенсибілізація.