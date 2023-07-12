АБАКАВІР (ABACAVIRUM)

перед початком лікування потрібно провести скринінг на носійство HLA B*5701 алелі у будь-якого ВІЛ-інфікованого пацієнта незалежно від його расової приналежності. Застосовувати абакавір носіями HLA B*5701 алелі не можна; незалежно від прийому їжі; дорослі та підлітки, маса тіла яких становить не менше 25 кг: рекомендовано - 600 мг/добу (або 300 мг 2 р/добу); діти з масою тіла від 20 до 25 кг - 150 мг вранці та 300 мг ввечері або 450 мг 1 р/добу; діти з масою тіла від 14 до 20 кг - 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу; діти з масою тіла до 25 кг - рекомендовано приймати у формі р-ну для p/os застосування; р-н для p/os застосування - дорослі та діти з масою тіла понад 25 кг - 300 мг (15мл) 2 р/добу або 600 мг (30 мл) 1 р/добу; діти від 3 міс та до 1 року: рекомендована доза - 8 мг/кг маси тіла 2 р/добу або 16 мг/кг 1 р/добу; МДД до 600 мг (30 мл)/добу, діти віком до 3 місяців: досвід застосування обмежений.