наносити на ретельно вимиту та висушену шкіру 2 р/добу (вранці та ввечері) у достатній, проте не надмірній, кількості (приблизно 2,5 см =0,5 г вичавленого із туби крему або гелю достатньо для всієї поверхні обличчя); у разі надмірного подразнення шкіри зменшити або кількість засобу, що наноситься, або частоту застосування до 1 р/добу до зникнення подразнення; тривалість курсу лікування може змінюватися залежно від індивідуальної картини захворювання й також визначається ступенем його тяжкості; у пацієнтів з акне відчутне покращення спостерігається, як правило, приблизно через 4 тижні; для досягнення оптимального результату, рекомендується застосовувати препарат безперервно протягом кількох місяців.