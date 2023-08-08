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Активні речовини — “А”АЗЕЛАЇНОВА КИСЛОТА (ACIDUM AZELAICUM)

АЗЕЛАЇНОВА КИСЛОТА (ACIDUM AZELAICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Акнестоп® крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Корпорація Артеріум
Акнестоп® Крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Корпорація Артеріум
В 976 аптеках
від 416,71 грн
Ціни в аптеках
Скінорен® гель, 15 %, туба, 30 г, № 1; ЛЕО Фарма
Скінорен® Гель, 15 %, туба, 30 г, № 1 ЛЕО Фарма
В 837 аптеках
від 427,45 грн
Ціни в аптеках
Скінорен® крем, 20 %, туба, 30 г, № 1; ЛЕО Фарма
Скінорен® Крем, 20 %, туба, 30 г, № 1 ЛЕО Фарма
В 749 аптеках
від 411,68 грн
Ціни в аптеках
Азогель® гель, 15 %, туба, 15 г, № 1; Фітофарм
Азогель® Гель, 15 %, туба, 15 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Азогель® гель, 15 %, туба, 30 г, № 1; Фітофарм
Азогель® Гель, 15 %, туба, 30 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Mm = 188,23 Да. Точка плавлення — 106,5 °С; розчинність в воді при температурі 20 °С = 2400 мг/л; log P (октанол-вода) = 1,57.

антимікробна, кератолітична дія; терапевтичну ефективність препарату при лікуванні акне обумовлюють його антимікробна дія та безпосередній вплив на фолікулярний гіперкератоз; спостерігається значне зниження щільності колонізації Propionibacterium acnes і суттєве зменшення фракції вільних жирних к-т у ліпідах поверхні шкіри; інгібує проліферацію кератиноцитів та нормалізує порушення процесів термінального диференціювання епідермісу при утворенні акне; при місцевому застосуванні проникає в усі шари шкіри людини.

гель: папулопустулярні форми акне на обличчі слабкого або/та помірного ступеня тяжкості, папулопустулярна форма розацеа; крем: акне (вугрі звичайні), що характеризується наявністю комедонів, папул, пустул і маленьких вузликів.

наносити на ретельно вимиту та висушену шкіру 2 р/добу (вранці та ввечері) у достатній, проте не надмірній, кількості (приблизно 2,5 см =0,5 г вичавленого із туби крему або гелю достатньо для всієї поверхні обличчя); у разі надмірного подразнення шкіри зменшити або кількість засобу, що наноситься, або частоту застосування до 1 р/добу до зникнення подразнення; тривалість курсу лікування може змінюватися залежно від індивідуальної картини захворювання й також визначається ступенем його тяжкості; у пацієнтів з акне відчутне покращення спостерігається, як правило, приблизно через 4 тижні; для досягнення оптимального результату, рекомендується застосовувати препарат безперервно протягом кількох місяців.

гіперчутливість до препарату.

явища місцевого подразнення шкіри (свербіж, печіння, почервоніння, лущення шкіри); АР.