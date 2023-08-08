АЗЕЛАЇНОВА КИСЛОТА (ACIDUM AZELAICUM) Діюча речовина
антимікробна, кератолітична дія; терапевтичну ефективність препарату при лікуванні акне обумовлюють його антимікробна дія та безпосередній вплив на фолікулярний гіперкератоз; спостерігається значне зниження щільності колонізації Propionibacterium acnes і суттєве зменшення фракції вільних жирних к-т у ліпідах поверхні шкіри; інгібує проліферацію кератиноцитів та нормалізує порушення процесів термінального диференціювання епідермісу при утворенні акне; при місцевому застосуванні проникає в усі шари шкіри людини.
гель: папулопустулярні форми акне на обличчі слабкого або/та помірного ступеня тяжкості, папулопустулярна форма розацеа; крем: акне (вугрі звичайні), що характеризується наявністю комедонів, папул, пустул і маленьких вузликів.
наносити на ретельно вимиту та висушену шкіру 2 р/добу (вранці та ввечері) у достатній, проте не надмірній, кількості (приблизно 2,5 см =0,5 г вичавленого із туби крему або гелю достатньо для всієї поверхні обличчя); у разі надмірного подразнення шкіри зменшити або кількість засобу, що наноситься, або частоту застосування до 1 р/добу до зникнення подразнення; тривалість курсу лікування може змінюватися залежно від індивідуальної картини захворювання й також визначається ступенем його тяжкості; у пацієнтів з акне відчутне покращення спостерігається, як правило, приблизно через 4 тижні; для досягнення оптимального результату, рекомендується застосовувати препарат безперервно протягом кількох місяців.
гіперчутливість до препарату.
явища місцевого подразнення шкіри (свербіж, печіння, почервоніння, лущення шкіри); АР.