Азілсартана медоксоміл — проліки, специфічний антагоніст рецепторів ангіотензину II типу 1 (AT 1 ).

Азілсартана медоксоміл швидко перетворюється в активну молекулу азілсартана, вибірково перешкоджає ефектам ангіотензину II шляхом блокування його зв’язування з рецепторами AT 1 в різних тканинах організму людини.

Антигіпертензивний ефект азілсартану медоксомілу розвивається протягом перших 2 тижнів застосування, а досягнення максимального терапевтичного ефекту протягом 4 тижнів. Після прийому внутрішньо однократної дози азілсартану медоксомілу, зниження АТ досягається протягом декількох годин і зберігається протягом 24 год.

С mах в плазмі крові досягається протягом — 1.5-3 ч. Абсолютна біодоступність — ~ 60%. Прийом їжі не впливає на біодоступність.

Фармакокінетика азілсартана медоксомілу пропорційна дозі. Зв’язування з білками плазми крові — >99%. Азілсартан і його метаболіти виводяться з організму через ШКТ та нирками. Т ½ — близько 11 год, нирковий кліренс — близько 2.3 мл/хв.