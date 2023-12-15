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Активні речовини — “П”ПАЛЬМА САБАЛЬ ДРІБНОПИЛЬЧАСТИЙ (SABAL SERRULATE)*& (SABAL SERRULATE*&)

ПАЛЬМА САБАЛЬ ДРІБНОПИЛЬЧАСТИЙ (SABAL SERRULATE)*& (SABAL SERRULATE*&) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Простамол® Уно капсули м'які, 320 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Простамол® Уно Капсули м'які, 320 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1032 аптеках
від 411,25 грн
Ціни в аптеках
Простамол® Уно капсули м'які, 320 мг, блістер, № 60; Berlin-Chemie AG
Простамол® Уно Капсули м'які, 320 мг, блістер, № 60 Berlin-Chemie AG
В 866 аптеках
від 834,24 грн
Ціни в аптеках