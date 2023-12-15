Активні речовини — “П”ПАЛЬМА САБАЛЬ ДРІБНОПИЛЬЧАСТИЙ (SABAL SERRULATE)*& (SABAL SERRULATE*&) ПАЛЬМА САБАЛЬ ДРІБНОПИЛЬЧАСТИЙ (SABAL SERRULATE)*& (SABAL SERRULATE*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Простамол® Уно Капсули м'які, 320 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG В 1032 аптеках від 411,25 грн Ціни в аптеках Простамол® Уно Капсули м'які, 320 мг, блістер, № 60 Berlin-Chemie AG В 866 аптеках від 834,24 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПАЛЬМА САБАЛЬ ДРІБНОПИЛЬЧАСТИЙ