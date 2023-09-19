Всі аптеки України
Активні речовини — “П”ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/П'ЯТИЛИСТИЙ/ПОВЗУЧИЙ*& (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*&)

ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/П'ЯТИЛИСТИЙ/ПОВЗУЧИЙ*& (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*&) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 2 препарати
Настойка женьшеню настоянка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Настойка женьшеню Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 778 аптеках
від 64,92 грн
Ціни в аптеках
Женьшень настоянка для перорального застосування, 50 мл, флакон скляний, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Женьшень Настоянка для перорального застосування, 50 мл, флакон скляний, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 102 аптеках
від 67,30 грн
Ціни в аптеках