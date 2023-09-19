Активні речовини — “П”ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/П'ЯТИЛИСТИЙ/ПОВЗУЧИЙ*& (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*&) ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/П'ЯТИЛИСТИЙ/ПОВЗУЧИЙ*& (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Настойка женьшеню Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 778 аптеках від 64,92 грн Ціни в аптеках Женьшень Настоянка для перорального застосування, 50 мл, флакон скляний, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм В 102 аптеках від 67,30 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/П'ЯТИЛИСТИЙ/ПОВЗУЧИЙ*&