Окскарбазепін може спричинити небезпечні для життя шкірні реакції (синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз). Ризик виникнення шкірних реакцій найвищий у перші тижні лікування. При появі ознак або симптомів шкірної реакції лікування окскарбазепіном необхідно припинити.

Окскарбазепін може спричинити загострення судом у дітей та дорослих, у такому випадку препарат слід відмінити.

Гіпонатріємія, яка може спостерігатися у 2,7% пацієнтів, особливо у пацієнтів літнього віку або з уже існуючими захворюваннями нирок. Рекомендується моніторинг концентрації натрію в плазмі крові, особливо у пацієнтів, які отримують лікування препаратами, що знижують рівень натрію.

Гіпотиреоз є можливим побічним ефектом, тому рекомендується моніторинг функції щитовидної залози, особливо у дітей.

При підозрі на ураження печінки слід провести функціональні проби та розглянути питання про припинення застосування окскарбазепіну.

Пацієнтам з порушеннями функції нирок слід бути особливо обережними під час лікування окскарбазепіном, а також слід розглянути питання про моніторинг рівня MHD у плазмі крові.

У дуже рідкісних випадках можуть виникати гематологічні порушення, такі як агранулоцитоз, апластична анемія та панцитопенія.

Повідомлялося про суїцидальні думки та поведінку у пацієнтів, які отримували протиепілептичні препарати. Слід розглянути питання про моніторинг та відповідне лікування.

Жінок репродуктивного віку слід проінформувати про те, що окскарбазепін може впливати на ефективність гормональних контрацептивів, тому рекомендується застосовувати додаткові негормональні методи контрацепції.

Під час прийому окскарбазепіну слід уникати вживання алкоголю, оскільки це може посилити седативний ефект.

Прийом окскарбазепіну слід відміняти повільно, щоб мінімізувати ризик рецидиву нападів.

Моніторинг рівнів окскарбазепіну в плазмі крові може бути корисним у певних ситуаціях, таких як зміни функції нирок, вагітність або супутнє застосування препаратів, що індукують печінкові ферменти.

Період вагітності . Існує обмежений досвід застосування окскарбазепіну вагітним жінкам (300–1000 випадків вагітності), і хоча підвищеної частоти вроджених вад розвитку не виявлено, не можна виключити помірно підвищений тератогенний ризик. Тому під час вагітності або запланованої вагітності слід бути обережними та застосовувати найнижчу протисудомну дозу окскарбазепіну, принаймні протягом перших 3-х місяців вагітності.

Рекомендується приймати препарати фолієвої кислоти до та під час вагітності для запобігання дефіциту фолієвої кислоти, який може бути можливим фактором вроджених вад розвитку плода. Крім того, слід ретельно контролювати рівень MHD у плазмі крові жінок, які приймають окскарбазепін під час вагітності, для забезпечення адекватного контролю нападів.

Период годування груддю . Окскарбазепін та його активний метаболіт (MHD) можуть проникати у грудне молоко. Оскільки вплив на немовлят невідомий, годування груддю не рекомендується під час лікування окскарбазепіном.

Здатність керувати транспортними засобами. Такі побічні ефекти, як запаморочення, сонливість, атаксія, двоїння в очах, нечіткість зору, порушення зору, гіпонатріємія та затьмарення свідомості, які виникають, зокрема, на початку лікування або під час корекції дози, можуть впливати на здатність керувати транспортними засобами.