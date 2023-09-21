Активні речовини — “Н”НАТРІЮ ПЕНТОЗАНУ ПОЛІСУЛЬФАТ (PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM) НАТРІЮ ПЕНТОЗАНУ ПОЛІСУЛЬФАТ (PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 40 г, № 1 бене-Арцнайміттель В 596 аптеках від 221,44 грн Ціни в аптеках Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 100 г, № 1 бене-Арцнайміттель Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять НАТРІЮ ПЕНТОЗАНУ ПОЛІСУЛЬФАТ