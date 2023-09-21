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Активні речовини — “Н”НАТРІЮ ПЕНТОЗАНУ ПОЛІСУЛЬФАТ (PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM)

НАТРІЮ ПЕНТОЗАНУ ПОЛІСУЛЬФАТ (PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Тромбоцид гель, 15 мг/г, туба, 40 г, № 1; бене-Арцнайміттель
Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 40 г, № 1 бене-Арцнайміттель
В 596 аптеках
від 221,44 грн
Ціни в аптеках
Тромбоцид гель, 15 мг/г, туба, 100 г, № 1; бене-Арцнайміттель
Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 100 г, № 1 бене-Арцнайміттель
Немає в наявності