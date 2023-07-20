у зв’язку з відсутністю даних щодо тривалого застосування індакатеролу у пацієнтів з БА препарат не слід застосовувати у цих пацієнтів. Застосування агоністів β 2 -адренорецепторів тривалої дії для терапії бронхіальної астми може супроводжуватися підвищенням ризику розвитку серйозних побічних ефектів.

Застосування індакатеролу може призводити до розвитку парадоксального бронхоспазму, що є загрозою для життя пацієнта. У разі виникнення парадоксального бронхоспазму лікування препаратом повинно бути негайно припинено та призначена альтернативна терапія.

Вплив на серцево-судинну систему. У деяких пацієнтів індакатерол може впливати на серцево-судинну систему (у тому числі збільшувати ЧСС, АТ). У разі виникнення небажаних явищ необхідно припинити терапію індакатеролом.

Крім того, можуть відзначатися наступні електрокардіографічні зміни: сплощення зубця Т, подовження інтервалу Q–T і депресія сегмента ST (проте клінічна значимість цих змін не встановлена). При застосуванні індакатеролу в клінічних дослідженнях (у рекомендованих терапевтичних дозах) значущого подовження інтервалу Q–T в порівнянні з плацебо не відзначалося.

У деяких пацієнтів при застосуванні індакатеролу може відмічатися значна гіпокаліємія, що призводить до розвитку небажаних явищ з боку серцево-судинної системи. Зниження концентрації калію в плазмі крові зазвичай буває тимчасовою та не вимагає корекції. У пацієнтів з тяжкою ХОЗЛ гіпокаліємія може посилюватися гіпоксією та супутньої терапією, що, у свою чергу, може підвищувати ймовірність розвитку аритмій.

При інгаляції високих доз індакатеролу можливе підвищення рівня глюкози в плазмі крові. При застосуванні препарату у пацієнтів з цукровим діабетом слід регулярно контролювати концентрацію глюкози в плазмі крові.

Індакатерол не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.