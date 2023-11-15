застосовують p/os; дорослим пацієнтам, інфікованим ВІЛ-1, без документально підтвердженої або клінічно підозрюваної резистентності до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази: рекомендована доза - 50 мг 1 р/день (можна застосовувати й 2 р/добу при одночасному застовуванні з ефавіренцом, невірапіном, типранавір/ритонавіром або рифампіцином; дорослим пацієнтам, інфікованим ВІЛ-1, з резистентністю до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази (документально підтвердженою або клінічно підозрюваною): 50 мг 2 р/добу; для дітей віком від 12 до 17 років, маса тіла яких щонайменше 40 кг, інфікованих ВІЛ-1, без резистентності до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази рекомендована доза - 50 мг 1 р/добу.