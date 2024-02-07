частково проявляє агоністичну активність щодо Н1-рецепторів, а також антагоністичну активність щодо Н3-рецепторів гістаміну в нервовій тканині та має незначну активність щодо Н2-рецепторів гістаміну, збільшує обмін та вивільнення гістаміну шляхом блокування пресинаптичних Н3-рецепторів та індукції процесу зниження кількості відповідних Н3-рецепторів, може збільшувати кровотік в кохлеарній зоні, а також у всьому ГМ, сприяє вестибулярній компенсації, змінює активність нейронів у вестибулярних ядрах, має дозозалежний інгібуючий вплив на генерацію пікових потенціалів у нейронах латеральних і медіальних вестибулярних ядер, ефективний у пацієнтів з вестибулярним запамороченням та хв.Меньєра, що було продемонстровано шляхом зменшення тяжкості та частоти нападів запаморочення.