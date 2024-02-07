Всі аптеки України
Активні речовини — “Б”БЕТАГІСТИН (BETAHISTINUM)

БЕТАГІСТИН (BETAHISTINUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 32 препарати
Вестінорм® таблетки, 24 мг, блістер, № 60; Фармак
Вестінорм® Таблетки, 24 мг, блістер, № 60 Фармак
В 1070 аптеках
від 364,10 грн
Ціни в аптеках
Бетагістин-КВ таблетки, 24 мг, № 30; Київський вітамінний завод
Бетагістин-КВ Таблетки, 24 мг, № 30 Київський вітамінний завод
В 1046 аптеках
від 148,30 грн
Ціни в аптеках
Бетагістин-КВ таблетки, 16 мг, № 30; Київський вітамінний завод
Бетагістин-КВ Таблетки, 16 мг, № 30 Київський вітамінний завод
В 1004 аптеках
від 111,83 грн
Ціни в аптеках
Бетасерк® таблетки, 24 мг, блістер, № 20; Абботт Хелскеа Продактс
Бетасерк® Таблетки, 24 мг, блістер, № 20 Абботт Хелскеа Продактс
В 1000 аптеках
від 523,97 грн
Ціни в аптеках
Бетасерк® таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Абботт Хелскеа Продактс
Бетасерк® Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Абботт Хелскеа Продактс
В 944 аптеках
від 550,73 грн
Ціни в аптеках
Вестінорм® таблетки, 16 мг, блістер, № 60; Фармак
Вестінорм® Таблетки, 16 мг, блістер, № 60 Фармак
В 889 аптеках
від 288,09 грн
Ціни в аптеках
Вестінорм® таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Фармак
Вестінорм® Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Фармак
В 801 аптеці
від 160,10 грн
Ціни в аптеках
Вестінорм® таблетки, 24 мг, блістер, № 30; Фармак
Вестінорм® Таблетки, 24 мг, блістер, № 30 Фармак
В 700 аптеках
від 196,70 грн
Ціни в аптеках
Вестінорм® таблетки, 8 мг, блістер, № 30; Фармак
Вестінорм® Таблетки, 8 мг, блістер, № 30 Фармак
В 628 аптеках
від 127,03 грн
Ціни в аптеках
Бетагіс таблетки, 16 мг, блістер, № 90; Асіно Україна
Бетагіс Таблетки, 16 мг, блістер, № 90 Асіно Україна
В 549 аптеках
від 407,45 грн
Ціни в аптеках
Медогістин® таблетки, 24 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медогістин® Таблетки, 24 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 497 аптеках
від 151,20 грн
Ціни в аптеках
Аверо таблетки, 24 мг, блістер, № 60; Польфарма
Аверо Таблетки, 24 мг, блістер, № 60 Польфарма
В 438 аптеках
від 463,34 грн
Ціни в аптеках
Медогістин® таблетки, 16 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медогістин® Таблетки, 16 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 411 аптеці
від 122,51 грн
Ціни в аптеках
Бетагіс таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Асіно Україна
Бетагіс Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Асіно Україна
В 329 аптеках
від 169,47 грн
Ціни в аптеках
Бетагістин-КВ таблетки, 8 мг, № 30; Київський вітамінний завод
Бетагістин-КВ Таблетки, 8 мг, № 30 Київський вітамінний завод
В 270 аптеках
від 67,30 грн
Ціни в аптеках
Авертид розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Авертид Розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 44 аптеках
від 192,80 грн
Ціни в аптеках
Максгістин таблетки, 24 мг, блістер у пачці, № 30; Здоров'я ФК
Максгістин Таблетки, 24 мг, блістер у пачці, № 30 Здоров'я ФК
В 11 аптеках
від 101,78 грн
Ціни в аптеках
Максгістин таблетки, 16 мг, блістер у пачці, № 30; Здоров'я ФК
Максгістин Таблетки, 16 мг, блістер у пачці, № 30 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 84,39 грн
Ціни в аптеках
Бетасерк® таблетки, 8 мг, блістер, № 30; Абботт Хелскеа Продактс
Бетасерк® Таблетки, 8 мг, блістер, № 30 Абботт Хелскеа Продактс
В 1 аптеці
від 520,50 грн
Ціни в аптеках
Аверо таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Польфарма
Аверо Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 127 аптеках інших міст
від 121,45 грн
Ціни в інших містах
Бетагістин-Тева таблетки, 24 мг, блістер, № 20; Teva
Бетагістин-Тева Таблетки, 24 мг, блістер, № 20 Teva
В 67 аптеках інших міст
від 210,00 грн
Ціни в інших містах
Бетагістин-Тева таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Teva
Бетагістин-Тева Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Teva
В 31 аптеці інших міст
від 141,10 грн
Ціни в інших містах
Вестібо таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Вестібо Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 3 аптеках інших міст
від 319,87 грн
Ціни в інших містах
Вестібо таблетки, 24 мг, блістер, № 60; Тева Україна
Вестібо Таблетки, 24 мг, блістер, № 60 Тева Україна
В 3 аптеках інших міст
від 1140,97 грн
Ціни в інших містах
Вазосерк Дуо таблетки, 24 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Вазосерк Дуо Таблетки, 24 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Вазосерк Форт таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Вазосерк Форт Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Вергостин таблетки, 24 мг, блістер, № 30; САН
Вергостин Таблетки, 24 мг, блістер, № 30 САН
Немає в наявності
Вестібо таблетки, 8 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Вестібо Таблетки, 8 мг, блістер, № 30 Тева Україна
Немає в наявності
Вестібо таблетки, 24 мг, блістер, № 20; Тева Україна
Вестібо Таблетки, 24 мг, блістер, № 20 Тева Україна
Немає в наявності
Бе-Стеді таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Ауробіндо Фарма
Бе-Стеді Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Бе-Стеді таблетки, 24 мг, блістер, № 30; Ауробіндо Фарма
Бе-Стеді Таблетки, 24 мг, блістер, № 30 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Бетагістин-Тева таблетки, 8 мг, блістер, № 30; Teva
Бетагістин-Тева Таблетки, 8 мг, блістер, № 30 Teva
Немає в наявності
pKa = 10,13; log P (октанол-вода) = 0,68.

частково проявляє агоністичну активність щодо Н1-рецепторів, а також антагоністичну активність щодо Н3-рецепторів гістаміну в нервовій тканині та має незначну активність щодо Н2-рецепторів гістаміну, збільшує обмін та вивільнення гістаміну шляхом блокування пресинаптичних Н3-рецепторів та індукції процесу зниження кількості відповідних Н3-рецепторів, може збільшувати кровотік в кохлеарній зоні, а також у всьому ГМ, сприяє вестибулярній компенсації, змінює активність нейронів у вестибулярних ядрах, має дозозалежний інгібуючий вплив на генерацію пікових потенціалів у нейронах латеральних і медіальних вестибулярних ядер, ефективний у пацієнтів з вестибулярним запамороченням та хв.Меньєра, що було продемонстровано шляхом зменшення тяжкості та частоти нападів запаморочення.

хвороба і с-м Меньєра, які характеризуються основними симптомами: запамороченням, що іноді супроводжується нудотою і блюванням; зниженням слуху (туговухістю); шумом у вухах; симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення різного походження.

рекомендована початкова добова доза 24-48 мг, рівномірно розподілена протягом доби; р-н можна розводити водою; дозу підбирати індивідуально залежно від ефекту: 8 мг 3 р/добу;16 мг ½-1 табл. 3 р/добу,24 мг 2 р/добу; зменшення симптомів захворювання спостерігається тільки через 2-3 тижн. лікування; оптимальні результати досягаються при прийомі препарату протягом кількох міс.

гіперчутливість до препарату, феохромоцитома.

нудота та диспепсія, р-ції гіперчутливості (анафілаксія), блювання, біль по ходу ШКТ, вздуття живота, метеоризм; головний біль; р-ції гіперчутливості шкіри та підшкірної жирової клітковини, зокрема ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж і кропив’янка.