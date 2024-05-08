в/в струминно або краплинно і в/м; в/в струминно вводити протягом 1-3 хв.; для в/в краплинного введення разову дозу препарату розчинити у 50-100 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводити шляхом повільної в/в інфузії зі швидкістю 30-40 крап. за хв.; в/м вводити глибоко у м’яз; дорослим і дітям віком від 12 років зазвичай призначати 50-150 мг/добу; при отруєннях добову дозу підвищувати до 500 мг; максимальна разова доза - 200 мг, добова - 1 г; дітям до 12 років призначати в/в у добовій дозі 5-7 мг/кг маси тіла у вигляді 5 % р-ну (0,5-2 мл); зазвичай для дітей добові дози становлять: у віці до 6 міс. - 30 мг, 6-12 міс. - 35 мг, 1-3 роки - 40 мг, 4-10 років - 45 мг, 11-12 років - 50 мг. МДД- 100 мг; дорослі та діти від 14 років: профілактика-50-100 мг/добу, діти від 3 до 14 років -50 мг/добу; лікування: дорослі та діти від 14 років-50-100 мг 3-5 р/добу, діти від 3 до 7 років - 50-100 мг 2-3 р/добу, віком 7-10 років -100 мг 2-3 р/добу, віком 10-14 років -100-150 мг 2-3 р/добу; вагітні і жінки після пологів та при низькому рівні вітаміну С у грудному молоці-300 мг/добу 10-15 днів, потім для профілактики 100 мг/добу протягом усього періоду годування груддю.