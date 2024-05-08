АСКОРБІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBICUM) Діюча речовина
сприяє оптимальному перебігу тканинного обміну; бере активну участь в окисно-відновних реакціях, утворюючи з дегідроаскорбіновою к-тою систему перенесення протона водню, проявляє властивості антиоксиданту, за рахунок чого забезпечує стабільність клітинних мембран; бере участь у синтезі основної речовини сполучної тканини судинної стінки, запобігаючи розвитку геморагічного діатезу; при недостатньому надходженні аскорбінової к-ти з продуктами харчування розвивається кровотеча з ясен, слизових оболонок; бере участь в обміні глюкози, катаболізмі холестерину, синтезі стероїдних гормонів; при стресових реакціях вміст аскорбінової к-ти в організмі та у тканині надниркових залоз зокрема значно знижується, що підтверджує участь аскорбінової к-ти у реакціях адаптації; здатна чинити антианемічну дію за рахунок впливу на обмін заліза; відновлює тривалентне залізо у двовалентне, яке транспортується з током крові.
гіповітаміноз С; цинга, кровотечі (маткові, легеневі, носові, печінкові), геморагічні діатези, кровотечі як с-м променевої хвороби, різні інтоксикації та інфекційні захворювання, нефропатія вагітних, аддісоновий криз, передозування антикоагулянтів, переломи кісток і в’ялогранулюючі рани, різні дистрофії, підвищене мозкове напруження і важка фізична праця; забезпечення підвищеної потреби організму у вітаміні С у період росту, вагітності або годування груддю (табл., драже).
в/в струминно або краплинно і в/м; в/в струминно вводити протягом 1-3 хв.; для в/в краплинного введення разову дозу препарату розчинити у 50-100 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводити шляхом повільної в/в інфузії зі швидкістю 30-40 крап. за хв.; в/м вводити глибоко у м’яз; дорослим і дітям віком від 12 років зазвичай призначати 50-150 мг/добу; при отруєннях добову дозу підвищувати до 500 мг; максимальна разова доза - 200 мг, добова - 1 г; дітям до 12 років призначати в/в у добовій дозі 5-7 мг/кг маси тіла у вигляді 5 % р-ну (0,5-2 мл); зазвичай для дітей добові дози становлять: у віці до 6 міс. - 30 мг, 6-12 міс. - 35 мг, 1-3 роки - 40 мг, 4-10 років - 45 мг, 11-12 років - 50 мг. МДД- 100 мг; дорослі та діти від 14 років: профілактика-50-100 мг/добу, діти від 3 до 14 років -50 мг/добу; лікування: дорослі та діти від 14 років-50-100 мг 3-5 р/добу, діти від 3 до 7 років - 50-100 мг 2-3 р/добу, віком 7-10 років -100 мг 2-3 р/добу, віком 10-14 років -100-150 мг 2-3 р/добу; вагітні і жінки після пологів та при низькому рівні вітаміну С у грудному молоці-300 мг/добу 10-15 днів, потім для профілактики 100 мг/добу протягом усього періоду годування груддю.
підвищена індивідуальна чутливість до аскорбінової к-ти або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; ЦД, підвищене згортання крові, схильність до тромбозів, тромбофлебіт, сечокам’яна хвороба (у т. ч. гіпероксалурія), ниркова недостатність, прогресуючі злоякісні захворювання, гемохроматоз, таласемія, поліцитемія, лейкемія, сидеробластна анемія, серпоподібноклітинна анемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; непереносимість фруктози.
при тривалому застосуванні у високих дозах - тромбоцитоз, гіперпротромбінемія, тромбоутворення, еритроцитопенія, нейтрофільний лейкоцитоз; головний біль, відчуття втоми, при тривалому застосуванні у високих дозах - порушення сну, підвищення збудливості ЦНС; нудота, діарея, спазми шлунка; гіпероксалатурія; при тривалому застосуванні у високих дозах - пошкодження гломерулярного апарату нирок, формування ниркових каменів з оксалату кальцію; реакції гіперчутливості, дуже рідко - шкірні висипання, гіперемія шкіри, свербіж, кропив’янка, підвищення t° тіла, зміни в місці введення; гіпервітаміноз С, при тривалому застосуванні у високих дозах - пригнічення функції інсулярного апарату підшлункової залози (гіперглікемія, глюкозурія) і синтезу глікогену, затримка натрію і рідини, порушення обміну цинку і міді; зниження проникності капілярів, погіршення трофіки тканин; при тривалому застосуванні у високих дозах - дистрофія міокарда, підвищення АТ, розвиток мікроангіопатій; при в/в введенні можливе відчуття жару; дуже рідко - анафілактичний шок; при в/в введенні у високих дозах - загроза переривання вагітності.