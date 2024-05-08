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Активні речовини — “А”АСКОРБІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBICUM)

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 38 препаратів
Аскорбінова кислота драже, 50 мг, контейнер, № 160; Київський вітамінний завод
Аскорбінова кислота Драже, 50 мг, контейнер, № 160 Київський вітамінний завод
В 1099 аптеках
від 33,21 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Аскорбінова кислота-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 912 аптеках
від 37,80 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C 500 таблетки жувальні, 0,5 г, контейнер, з персиковим смаком, з персиковим смаком, № 30; Київський вітамінний завод
Вітамін C 500 Таблетки жувальні, 0,5 г, контейнер, з персиковим смаком, з персиковим смаком, № 30 Київський вітамінний завод
В 831 аптеці
від 33,83 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 10 Київський вітамінний завод
В 810 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 10 Київський вітамінний завод
В 810 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, № 10 Київський вітамінний завод
В 808 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10 Київський вітамінний завод
В 803 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком тутті-фрутті, зі смаком тутті-фрутті, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком тутті-фрутті, зі смаком тутті-фрутті, № 10 Київський вітамінний завод
В 800 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком банану, зі смаком банану, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком банану, зі смаком банану, № 10 Київський вітамінний завод
В 787 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Аскорбінова кислота-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 773 аптеках
від 48,97 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком манго, зі смаком манго, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком манго, зі смаком манго, № 10 Київський вітамінний завод
В 773 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком дині, зі смаком дині, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком дині, зі смаком дині, № 10 Київський вітамінний завод
В 770 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінка®-КВ таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 10; Київський вітамінний завод
Аскорбінка®-КВ Таблетки, 25 мг, в етикетці, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 10 Київський вітамінний завод
В 747 аптеках
від 6,20 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C 500 таблетки жувальні, 0,5 г, контейнер, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 30; Київський вітамінний завод
Вітамін C 500 Таблетки жувальні, 0,5 г, контейнер, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 30 Київський вітамінний завод
В 743 аптеках
від 32,86 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C 500 таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 60; Київський вітамінний завод
Вітамін C 500 Таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 60 Київський вітамінний завод
В 741 аптеці
від 65,11 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C 500 таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з персиковим смаком, з персиковим смаком, № 60; Київський вітамінний завод
Вітамін C 500 Таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з персиковим смаком, з персиковим смаком, № 60 Київський вітамінний завод
В 597 аптеках
від 65,71 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C 500 таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 10; Київський вітамінний завод
Вітамін C 500 Таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 10 Київський вітамінний завод
В 487 аптеках
від 12,82 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота драже, 50 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Аскорбінова кислота Драже, 50 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 229 аптеках
від 12,47 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аскорбінова кислота-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 196 аптеках
від 35,24 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аскорбінова кислота-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 117 аптеках
від 27,63 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лекхім-Харків
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лекхім-Харків
В 92 аптеках
від 44,00 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лекхім-Харків
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лекхім-Харків
В 90 аптеках
від 51,50 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лубнифарм
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лубнифарм
В 36 аптеках
від 43,30 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 5 аптеках
від 21,00 грн
Ціни в аптеках
Вітамін С 500 таблетки жувальні, 500 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін С 500 Таблетки жувальні, 500 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 2 аптеках
від 15,60 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Лубнифарм
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Лубнифарм
В 2 аптеках
від 41,00 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Лубнифарм
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Лубнифарм
В 2 аптеках
від 61,65 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C таблетки жувальні, 500 мг, блістер, № 56; ІнтерХім
Вітамін C Таблетки жувальні, 500 мг, блістер, № 56 ІнтерХім
В 1 аптеці
від 101,85 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аскорбінова кислота Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 55 аптеках інших міст
від 31,00 грн
Ціни в інших містах
Вітамін C таблетки жувальні, 500 мг, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 24; ІнтерХім
Вітамін C Таблетки жувальні, 500 мг, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 24 ІнтерХім
В 14 аптеках інших міст
від 51,61 грн
Ціни в інших містах
Аскорбінова кислота таблетки жувальні, 50 мг, блістер, № 50; Лубнифарм
Аскорбінова кислота Таблетки жувальні, 50 мг, блістер, № 50 Лубнифарм
В 12 аптеках інших міст
від 30,00 грн
Ціни в інших містах
Вітамін С 500 таблетки жувальні, 500 мг, контейнер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін С 500 Таблетки жувальні, 500 мг, контейнер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 11 аптеках інших міст
від 24,64 грн
Ціни в інших містах
Вітамін C таблетки жувальні, 500 мг, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 56; ІнтерХім
Вітамін C Таблетки жувальні, 500 мг, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 56 ІнтерХім
В 11 аптеках інших міст
від 108,41 грн
Ціни в інших містах
Вітамін C 500 таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з персиковим смаком, з персиковим смаком, № 10; Київський вітамінний завод
Вітамін C 500 Таблетки жувальні, 0,5 г, блістер, з персиковим смаком, з персиковим смаком, № 10 Київський вітамінний завод
В 2 аптеках інших міст
від 13,52 грн
Ціни в інших містах
Вітамін C таблетки жувальні, 500 мг, блістер, № 24; ІнтерХім
Вітамін C Таблетки жувальні, 500 мг, блістер, № 24 ІнтерХім
В 2 аптеках інших міст
від 46,49 грн
Ціни в інших містах
Аскорбінова кислота драже, 50 мг, контейнер, в пачці, в пачці, № 50; Технолог
Аскорбінова кислота Драже, 50 мг, контейнер, в пачці, в пачці, № 50 Технолог
Немає в наявності
Аскорбінова кислота таблетки, 25 мг, контейнер, № 50; Технолог
Аскорбінова кислота Таблетки, 25 мг, контейнер, № 50 Технолог
Немає в наявності
Аскорбінова кислота таблетки, 25 мг, контейнер, № 100; Технолог
Аскорбінова кислота Таблетки, 25 мг, контейнер, № 100 Технолог
Немає в наявності

сприяє оптимальному перебігу тканинного обміну; бере активну участь в окисно-відновних реакціях, утворюючи з дегідроаскорбіновою к-тою систему перенесення протона водню, проявляє властивості антиоксиданту, за рахунок чого забезпечує стабільність клітинних мембран; бере участь у синтезі основної речовини сполучної тканини судинної стінки, запобігаючи розвитку геморагічного діатезу; при недостатньому надходженні аскорбінової к-ти з продуктами харчування розвивається кровотеча з ясен, слизових оболонок; бере участь в обміні глюкози, катаболізмі холестерину, синтезі стероїдних гормонів; при стресових реакціях вміст аскорбінової к-ти в організмі та у тканині надниркових залоз зокрема значно знижується, що підтверджує участь аскорбінової к-ти у реакціях адаптації; здатна чинити антианемічну дію за рахунок впливу на обмін заліза; відновлює тривалентне залізо у двовалентне, яке транспортується з током крові.

гіповітаміноз С; цинга, кровотечі (маткові, легеневі, носові, печінкові), геморагічні діатези, кровотечі як с-м променевої хвороби, різні інтоксикації та інфекційні захворювання, нефропатія вагітних, аддісоновий криз, передозування антикоагулянтів, переломи кісток і в’ялогранулюючі рани, різні дистрофії, підвищене мозкове напруження і важка фізична праця; забезпечення підвищеної потреби організму у вітаміні С у період росту, вагітності або годування груддю (табл., драже).

в/в струминно або краплинно і в/м; в/в струминно вводити протягом 1-3 хв.; для в/в краплинного введення разову дозу препарату розчинити у 50-100 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводити шляхом повільної в/в інфузії зі швидкістю 30-40 крап. за хв.; в/м вводити глибоко у м’яз; дорослим і дітям віком від 12 років зазвичай призначати 50-150 мг/добу; при отруєннях добову дозу підвищувати до 500 мг; максимальна разова доза - 200 мг, добова - 1 г; дітям до 12 років призначати в/в у добовій дозі 5-7 мг/кг маси тіла у вигляді 5 % р-ну (0,5-2 мл); зазвичай для дітей добові дози становлять: у віці до 6 міс. - 30 мг, 6-12 міс. - 35 мг, 1-3 роки - 40 мг, 4-10 років - 45 мг, 11-12 років - 50 мг. МДД- 100 мг; дорослі та діти від 14 років: профілактика-50-100 мг/добу, діти від 3 до 14 років -50 мг/добу; лікування: дорослі та діти від 14 років-50-100 мг 3-5 р/добу, діти від 3 до 7 років - 50-100 мг 2-3 р/добу, віком 7-10 років -100 мг 2-3 р/добу, віком 10-14 років -100-150 мг 2-3 р/добу; вагітні і жінки після пологів та при низькому рівні вітаміну С у грудному молоці-300 мг/добу 10-15 днів, потім для профілактики 100 мг/добу протягом усього періоду годування груддю.

підвищена індивідуальна чутливість до аскорбінової к-ти або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; ЦД, підвищене згортання крові, схильність до тромбозів, тромбофлебіт, сечокам’яна хвороба (у т. ч. гіпероксалурія), ниркова недостатність, прогресуючі злоякісні захворювання, гемохроматоз, таласемія, поліцитемія, лейкемія, сидеробластна анемія, серпоподібноклітинна анемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; непереносимість фруктози.

при тривалому застосуванні у високих дозах - тромбоцитоз, гіперпротромбінемія, тромбоутворення, еритроцитопенія, нейтрофільний лейкоцитоз; головний біль, відчуття втоми, при тривалому застосуванні у високих дозах - порушення сну, підвищення збудливості ЦНС; нудота, діарея, спазми шлунка; гіпероксалатурія; при тривалому застосуванні у високих дозах - пошкодження гломерулярного апарату нирок, формування ниркових каменів з оксалату кальцію; реакції гіперчутливості, дуже рідко - шкірні висипання, гіперемія шкіри, свербіж, кропив’янка, підвищення t° тіла, зміни в місці введення; гіпервітаміноз С, при тривалому застосуванні у високих дозах - пригнічення функції інсулярного апарату підшлункової залози (гіперглікемія, глюкозурія) і синтезу глікогену, затримка натрію і рідини, порушення обміну цинку і міді; зниження проникності капілярів, погіршення трофіки тканин; при тривалому застосуванні у високих дозах - дистрофія міокарда, підвищення АТ, розвиток мікроангіопатій; при в/в введенні можливе відчуття жару; дуже рідко - анафілактичний шок; при в/в введенні у високих дозах - загроза переривання вагітності.