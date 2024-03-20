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Активні речовини — “А”АСПАРАГІНАТ K-Mg* (ASPARAGINAT K-Mg*)

АСПАРАГІНАТ K-Mg* (ASPARAGINAT K-Mg*) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Панангін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 50; Гедеон Ріхтер
Панангін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 50 Гедеон Ріхтер
В 1176 аптеках
від 218,90 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам таблетки, блістер у пачці, № 50; Корпорація Артеріум
Аспаркам Таблетки, блістер у пачці, № 50 Корпорація Артеріум
В 1012 аптеках
від 36,82 грн
Ціни в аптеках
Панангін форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60; Гедеон Ріхтер
Панангін форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60 Гедеон Ріхтер
В 665 аптеках
від 352,63 грн
Ціни в аптеках
Панангін концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 5; Гедеон Ріхтер
Панангін Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 5 Гедеон Ріхтер
В 594 аптеках
від 129,00 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам розчин для ін'єкцій, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Аспаркам Розчин для ін'єкцій, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 464 аптеках
від 46,49 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам розчин для ін'єкцій, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Аспаркам Розчин для ін'єкцій, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 434 аптеках
від 27,90 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Аспаркам-Фармак® Розчин для ін'єкцій, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 405 аптеках
від 56,93 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Аспаркам-Фармак® Розчин для ін'єкцій, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 378 аптеках
від 46,28 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам таблетки, блістер, № 50; Червона зірка
Аспаркам Таблетки, блістер, № 50 Червона зірка
В 366 аптеках
від 32,76 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам таблетки, блістер, № 10; Червона зірка
Аспаркам Таблетки, блістер, № 10 Червона зірка
В 217 аптеках
від 7,46 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам-Здоров’я таблетки, блістер, № 50; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аспаркам-Здоров’я Таблетки, блістер, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 15 аптеках
від 27,50 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам таблетки, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Червона зірка
Аспаркам Таблетки, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Червона зірка
В 7 аптеках
від 108,73 грн
Ціни в аптеках
Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій, ампула, 20 мл, № 10; Фармак
Аспаркам-Фармак® Розчин для ін'єкцій, ампула, 20 мл, № 10 Фармак
В 1 аптеці інших міст
від 72,39 грн
Ціни в інших містах
Панангін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60; Гедеон Ріхтер
Панангін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций, р-р инфузионный, концентрат для р-ра для инфузий.