АСПАРАГІНАТ K-Mg* (ASPARAGINAT K-Mg*) Діюча речовина
Аспаркам Таблетки, блістер у пачці, № 50 Корпорація Артеріум
від 36,82 грн
Аспаркам Розчин для ін'єкцій, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
від 46,49 грн
Аспаркам Розчин для ін'єкцій, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
від 27,90 грн
Аспаркам Таблетки, блістер, № 50 Червона зірка
від 32,76 грн
Аспаркам Таблетки, блістер, № 10 Червона зірка
від 7,46 грн
Аспаркам-Здоров’я Таблетки, блістер, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 27,50 грн
Аспаркам Таблетки, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Червона зірка
від 108,73 грн
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций, р-р инфузионный, концентрат для р-ра для инфузий.