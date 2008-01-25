Респираторные инфекции, вызываемые широким спектром вирусных и бактериальных патогенов, являются одной из наиболее распространенных групп заболеваний, с которыми сталкивается практикующий врач в своей клинической практике. Эти инфекции поражают верхние и нижние отделы дыхательных путей, вызывая целый ряд характерных симптомов.

Основные симптомы респираторных инфекций

Клиническая картина инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем, может варьировать от легких до тяжелых симптомов. Типичными проявлениями респираторных инфекций являются:

кашель ;

ринит;

головная боль,

боль в горле;

общая слабость;

лихорадка.

Кашель является одним из наиболее распространенных и характерных симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Патогенный микроорганизм, проникая в дыхательные пути, вызывает раздражение и воспаление слизистых оболочек. В ответ на это организм запускает рефлекторный механизм кашля, направленный на удаление раздражающих веществ, вирусов и слизи, что снижает риск осложнений.

Кашель при респираторных инфекциях может различаться по своим клиническим характеристикам:

по тембру: сухой, «лающий», надсадный кашель — имеет грубый, хриплый звук; влажный, или «продуктивный» кашель — сопровождается выделением мокроты;

по течению: острый кашель — продолжительностью до 3 нед. Наиболее частыми причинами острого кашля являются ОРВИ, бронхит, риносинусит, коклюш , а также обострение хронической обструктивной болезни легких и аллергический ринит; подострый кашель — продолжительностью 3–8 нед. Подострый кашель, как правило, связан с длительным воспалением бронхов после перенесенного ранее заболевания; хронический кашель — продолжительностью более 8 нед. Хронический кашель может быть симптомом рефлюксной болезни, неастматического бронхита, непереносимости лекарственных препаратов, обструктивного апноэ во сне или хронического синусита.



Принцип назначения препаратов для лечения кашля

Основным критерием при назначении медикаментозной терапии является тип кашля — сухой (непродуктивный) или влажный (продуктивный). Также учитываются физиологическое состояние пациента (например период беременности) и возрастные особенности.

Противокашлевые лекарственные средства классифицируются по механизму действия на две основные группы:

центрального действия — декстрометорфан, глауцина гидробромид, бутамират цитрат, окселадин цитрат. Препараты этой группы проявляют выраженный противокашлевый эффект, воздействуя непосредственно на кашлевой центр в головном мозге. При этом они не подавляют дыхания, не угнетают работу желудочно-кишечного тракта и не вызывают лекарственной зависимости;

окселадин цитрат. Препараты этой группы проявляют выраженный противокашлевый эффект, воздействуя непосредственно на кашлевой центр в головном мозге. При этом они не подавляют дыхания, не угнетают работу желудочно-кишечного тракта и не вызывают лекарственной зависимости; периферического действия — битиодин, леводропропизин, пентоксиверин, преноксдиазин и др. Препараты этой группы снижают чувствительность рецепторов слизистой оболочки дыхательных путей, блокируют периферические рецепторы (местноанестезирующее действие) и оказывают спазмолитическое действие. Это предотвращает развитие бронхоспазма.

Также для лечения кашля применяют экспекторанты:

муколитики — трава термопсиса, корень алтея, гвайфенезин ;

; отхаркивающие — ацетилцистеин, карбоцистеин.

Механизм действия муколитиков основывается на их способности к разжижению чрезмерно вязкого секрета бронхов, а отхаркивающие препараты действуют за счет увеличения объема и снижения вязкости секрета, что облегчает выделение мокроты при кашле.

Отдельную группу составляют комбинированные противокашлевые препараты, содержащие в составе несколько активных веществ с разными механизмами действия — муколитики, бронхолитики, деконгестанты и др. Они регулируют бронхиальную секрецию и отхождение мокроты, а также проявляют противовоспалительные и обезболивающие свойства.

Сухой кашель

Сухой, непродуктивный кашель, не сопровождающийся выделением мокроты, обычно развивается в начале заболевания и может варьировать от незначительного покашливания до изнурительных приступов спазматического кашля, нарушающих сон. Основной задачей лечения является подавление кашлевого рефлекса.

Противокашлевые препараты центрального действия оказывают выраженный противокашлевой эффект.

Продуктивный кашель

Влажный, продуктивный кашель характеризуется значительным выделением мокроты. Основная терапевтическая стратегия при этом типе кашля — обеспечение разжижения и облегчения отхождения мокроты. Для этого применяют муколитические препараты.

Также рекомендованы противокашлевые препараты с периферическим механизмом действия — снижают чувствительность рецепторов дыхательных путей, блокируют периферические рецепторы, оказывают спазмолитическое действие.

Кашель в период беременности

При лечении кашля у беременных требуется особая осторожность, так как некоторые лекарственные средства могут оказывать негативное влияние на развивающийся организм плода. Тем не менее существуют препараты, которые могут быть рекомендованы в этих случаях.

Что можно принимать беременным от кашля? После тщательной оценки соотношения польза для матери/риск для плода можно выделить карбоцистеин и амброксол — разрешены во II–III триместр, способствуют разжижению и облегчению отделения мокроты.

При сухом кашле у беременных, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, допустимо применение противокашлевого средства центрального действия декстрометорфана. Однако при появлении влажного, продуктивного кашля следует переходить на муколитические препараты, более безопасные для плода.

Также не рекомендуется применение комбинированных противокашлевых средств, так как они могут содержать компоненты с недоказанной безопасностью для плода.

Кашель у детей

Чтобы определить, что помогает от кашля у детей в каждом конкретном случае, необходимо учитывать характер кашля, а также возрастные и физиологические особенности растущего организма.

Спазматический кашель у детей, характеризующийся приступообразным течением, можно купировать противокашлевыми средствами центрального действия, такими как декстрометорфан. Этот препарат оказывает выраженный противокашлевый эффект, воздействуя на кашлевой центр в головном мозге, при этом не угнетает дыхание и функции желудочно-кишечного тракта. Декстрометорфан разрешен для применения у детей в возрасте старше 4 лет.

При влажном, продуктивном кашле, сопровождающемся выделением мокроты, рекомендуются муколитические препараты. Безопасными вариантами являются средства растительного происхождения — на основе солодки, алтея и др. Они способствуют разжижению и облегчению отхождения мокроты из дыхательных путей.

Глухой кашель у ребенка может быть признаком различных нарушений: инфекций верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы, аллергии. В этом случае необходима консультация педиатра для выявления причины и назначения адекватной терапии.

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