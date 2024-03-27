АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ACETYLCYSTEINUM)

взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают в дозе 400–600 мг/сут, детям в возрасте 6–14 лет — в дозе 300–400 мг/сут в два приема, от 2 до 5 лет — 200–300 мг/сут. Детям грудного возраста с 10-го дня жизни и детям в возрасте до 2 лет назначают по 50 мг 2–3 раза в сутки.

При муковисцидозе больным с массой тела более 30 кг допустимо назначение в дозе до 800 мг/сут. Детям в возрасте старше 6 лет обычно назначают по 200 мг 3 раза в сутки, 2–5 лет — по 100 мг 4 раза в сутки, детям грудного возраста (начиная с 10-го дня жизни) и детям в возрасте до 2 лет назначают по 50 мг 2–3 раза в сутки.

Принимают после еды. Содержимое пакетика или таблетку растворяют в ½ стакана воды, сока или холодного чая. При острых неосложненных заболеваниях продолжительность применения ацетилцистеина обычно составляет 5–7 дней. Лечение хронических заболеваний проводят длительное время или курсами по несколько месяцев (до 6 мес).

В/м взрослым вводят 1–2 мл 10% р-ра 2–3 раза в сутки; детям грудного возраста — из расчета 10–15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки, детям в возрасте старше 1 года — по 0,5–1 мл 10% р-ра 2 раза в сутки.