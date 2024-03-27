АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ACETYLCYSTEINUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: L-α-ацетамидо-β-меркаптопропионовая кислота.
муколитическое, отхаркивающее средство, производное аминокислоты цистеина. За счет наличия свободной сульфгидрильной группы ацетилцистеин разрывает бисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполимеризации мукопротеидов и способствует уменьшению вязкости бронхиального секрета. Облегчает отхождение мокроты за счет повышения мукоцилиарного клиренса. Ацетилцистеин также обладает антиоксидантным и пневмопротекторным свойствами, что обусловлено способностью сульфгидрильных групп связывать свободные радикалы. Кроме этого, ацетилцистеин способствует повышению синтеза глутатиона, который является важным фактором детоксикации. Эта особенность ацетилцистеина дает возможность применять его в качестве антидота при острых отравлениях парацетамолом и другими веществами (альдегидами, фенолами и др.).
После приема внутрь ацетилцистеин быстро и почти полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. В печени метаболизируется до цистеина (фармакологически активный метаболит) и диацетилцистина, цистина и далее — до смешанных дисульфидов. Биодоступность ацетилцистеина после приема внутрь — около 10%. Cmax после приема внутрь достигается через 1–3 ч. В организме ацетилцистеин и его метаболиты определяются в различных формах: частично — в виде свободной субстанции, частично — в связи с протеинами плазмы крови, частично — как инкорпорированные аминокислоты. Экскретируется практически полностью в виде неактивных метаболитов (неорганических сульфатов, диацетилцистина) с мочой. Только небольшое количество ацетилцистеина выводится в неизмененном виде с калом. T½ из плазмы крови составляет приблизительно 1 ч и зависит от скорости биотрансформации в печени. При печеночной недостаточности он может увеличиваться до 8 ч. Ацетилцистеин может проникать через плацентарный барьер и накапливаться в амниотической жидкости.
заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием вязкого секрета, в том числе острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, хронический обструктивный бронхит, БА, бронхиолит, муковисцидоз, трахеит, ларингит, а также синусит и экссудативный средний отит.
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают в дозе 400–600 мг/сут, детям в возрасте 6–14 лет — в дозе 300–400 мг/сут в два приема, от 2 до 5 лет — 200–300 мг/сут. Детям грудного возраста с 10-го дня жизни и детям в возрасте до 2 лет назначают по 50 мг 2–3 раза в сутки.
При муковисцидозе больным с массой тела более 30 кг допустимо назначение в дозе до 800 мг/сут. Детям в возрасте старше 6 лет обычно назначают по 200 мг 3 раза в сутки, 2–5 лет — по 100 мг 4 раза в сутки, детям грудного возраста (начиная с 10-го дня жизни) и детям в возрасте до 2 лет назначают по 50 мг 2–3 раза в сутки.
Принимают после еды. Содержимое пакетика или таблетку растворяют в ½ стакана воды, сока или холодного чая. При острых неосложненных заболеваниях продолжительность применения ацетилцистеина обычно составляет 5–7 дней. Лечение хронических заболеваний проводят длительное время или курсами по несколько месяцев (до 6 мес).
В/м взрослым вводят 1–2 мл 10% р-ра 2–3 раза в сутки; детям грудного возраста — из расчета 10–15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки, детям в возрасте старше 1 года — по 0,5–1 мл 10% р-ра 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к ацетилцистеину, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, кровохарканье, легочное кровотечение.
крайне редко могут отмечаться изжога, тошнота, рвота, диарея, головная боль, стоматит, шум в ушах, аллергические реакции, артериальная гипотензия, бронхоспазм (у лиц с гиперреактивностью бронхов), кожная сыпь и зуд, тахикардия.
новорожденным назначают только по жизненным показаниям и под строгим врачебным контролем, не превышая дозы 10 мг/кг массы тела.
Несмотря на то что сведения об эмбриотоксическом действии ацетилцистеина отсутствуют, в период беременности назначают только по строгим показаниям и под контролем врача.
Дополнительный прием жидкости усиливает муколитический эффект ацетилцистеина.
не рекомендуется применять одновременно с антибиотиками тетрациклинового ряда (за исключением доксициклина); интервал между их приемами должен составлять не менее 2 ч. In vitro отмечается несовместимость ацетилцистеина с полусинтетическими пенициллинами, цефалоспоринами, аминогликозидами. Нет данных о несовместимости с такими антибиотиками, как амоксициллин, эритромицин и цефуроксим. Ацетилцистеин может потенцировать вазодилатирующий эффект нитроглицерина. При одновременном применении ацетилцистеина с противокашлевыми препаратами возможно опасное накопление секрета в дыхательных путях.
тяжелые и опасные для жизни побочные эффекты в таких случаях не описаны.