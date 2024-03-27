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Активные вещества — “А”АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ACETYLCYSTEINUM)

АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ACETYLCYSTEINUM) Действующее вещество

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Найдено: 52 препарата
АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора, 600 мг, пакетик, 3 г, № 6; Sandoz
АЦЦ® Горячий напиток мед лимон Порошок для орального раствора, 600 мг, пакетик, 3 г, № 6 Sandoz
В 1211 аптеке
от 270,48 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® 200 порошок для орального раствора, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 200 Порошок для орального раствора, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1205 аптеках
от 243,20 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® Лонг таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10; Sandoz
АЦЦ® Лонг Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10 Sandoz
В 1202 аптеках
от 260,02 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучие, 600 мг, саше, № 6; Sandoz
АЦЦ® Лонг Лимон Таблетки шипучие, 600 мг, саше, № 6 Sandoz
В 1188 аптеках
от 207,43 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® Горячий напиток мед лимон Порошок для орального раствора, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1160 аптеках
от 203,18 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® 100 порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1030 аптеках
от 196,63 грн
Цены в аптеках
Рапира® 600 порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 10; Фармак
Рапира® 600 Порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 10 Фармак
В 958 аптеках
от 128,88 грн
Цены в аптеках
Рапира® Эфертаб 600 таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10; Фармак
Рапира® Эфертаб 600 Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10 Фармак
В 868 аптеках
от 186,03 грн
Цены в аптеках
Дваце 200 гранулы для орального раствора, 200 мг/г, саше, № 20; Дарница
Дваце 200 Гранулы для орального раствора, 200 мг/г, саше, № 20 Дарница
В 802 аптеках
от 71,07 грн
Цены в аптеках
Дваце Лонг таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10; Дарница
Дваце Лонг Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10 Дарница
В 774 аптеках
от 157,80 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® 200 таблетки шипучие, 200 мг, туба, № 20; Sandoz
АЦЦ® 200 Таблетки шипучие, 200 мг, туба, № 20 Sandoz
В 752 аптеках
от 237,50 грн
Цены в аптеках
Ацетилцистеин-Тева таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10; Тева Украина
Ацетилцистеин-Тева Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10 Тева Украина
В 742 аптеках
от 116,45 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Эвкабал® 600 саше Порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 739 аптеках
от 313,85 грн
Цены в аптеках
Дваце Лонг гранулы для орального применения, 600 мг, саше, 3 г, № 10; Дарница
Дваце Лонг Гранулы для орального применения, 600 мг, саше, 3 г, № 10 Дарница
В 736 аптеках
от 110,80 грн
Цены в аптеках
Дваце 200 таблетки шипучие, 200 мг, туба, № 20; Дарница
Дваце 200 Таблетки шипучие, 200 мг, туба, № 20 Дарница
В 717 аптеках
от 103,05 грн
Цены в аптеках
Дваце Лонг горячий напиток гранулы для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 6; Дарница
Дваце Лонг горячий напиток Гранулы для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 6 Дарница
В 713 аптеках
от 102,97 грн
Цены в аптеках
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора, 200 мг/г, саше, № 20; Дарница
Дваце 200 горячий напиток Гранулы для орального раствора, 200 мг/г, саше, № 20 Дарница
В 712 аптеках
от 113,30 грн
Цены в аптеках
Рапира® 200 порошок для орального раствора, 200 мг/г, саше, 1 г, № 20; Фармак
Рапира® 200 Порошок для орального раствора, 200 мг/г, саше, 1 г, № 20 Фармак
В 710 аптеках
от 133,80 грн
Цены в аптеках
Дваце 100 гранулы для орального раствора, 100 мг/0,5 г, саше, № 20; Дарница
Дваце 100 Гранулы для орального раствора, 100 мг/0,5 г, саше, № 20 Дарница
В 671 аптеке
от 84,90 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Эвкабал® 200 саше Порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 665 аптеках
от 155,81 грн
Цены в аптеках
Асиброкс таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10 Уорлд Медицин
В 451 аптеке
от 223,92 грн
Цены в аптеках
Ингамист раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Ингамист Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 426 аптеках
от 466,54 грн
Цены в аптеках
Мультигрип Бронхо порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 10; Delta Medical Promotions AG
Мультигрип Бронхо Порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 10 Delta Medical Promotions AG
В 417 аптеках
от 172,00 грн
Цены в аптеках
Ац-Хелп таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10; INPHARMA Trading SIA
Ац-Хелп Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10 INPHARMA Trading SIA
В 311 аптеке
от 209,50 грн
Цены в аптеках
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 20; Асино Украина
Ац-ФС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 20 Асино Украина
В 291 аптеке
от 106,68 грн
Цены в аптеках
Асиброкс таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20 Уорлд Медицин
В 244 аптеках
от 187,12 грн
Цены в аптеках
Мультигрип Бронхо таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10; Delta Medical Promotions AG
Мультигрип Бронхо Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 10 Delta Medical Promotions AG
В 217 аптеках
от 115,56 грн
Цены в аптеках
Флуимуцил таблетки шипучие для приготовления раствора д/перорал. прим., 600 мг, блистер, № 10; Zambon
Флуимуцил Таблетки шипучие для приготовления раствора д/перорал. прим., 600 мг, блистер, № 10 Zambon
В 183 аптеках
от 237,51 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1 Sandoz
В 151 аптеке
от 185,84 грн
Цены в аптеках
Ацетал C порошок для орального раствора, 600 мг, пакет, 3 г, № 10; Здоровье
Ацетал C Порошок для орального раствора, 600 мг, пакет, 3 г, № 10 Здоровье
В 140 аптеках
от 83,17 грн
Цены в аптеках
Ацетилцистеин порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20; Тернофарм
Ацетилцистеин Порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20 Тернофарм
В 138 аптеках
от 226,20 грн
Цены в аптеках
Астраце порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 10; Астрафарм
Астраце Порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 10 Астрафарм
В 127 аптеках
от 61,34 грн
Цены в аптеках
Ацетилцистеин порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20; Тернофарм
Ацетилцистеин Порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20 Тернофарм
В 38 аптеках
от 114,68 грн
Цены в аптеках
Ацетал таблетки, 600 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Ацетал Таблетки, 600 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 28 аптеках
от 66,03 грн
Цены в аптеках
Ацетал Солюбл таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10; Корпорация Здоровье
Ацетал Солюбл Таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10 Корпорация Здоровье
В 14 аптеках
от 117,91 грн
Цены в аптеках
Ацетал таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Ацетал Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 13 аптеках
от 39,00 грн
Цены в аптеках
Ацетал C порошок для орального раствора, 200 мг, пакет, 3 г, № 10; Здоровье
Ацетал C Порошок для орального раствора, 200 мг, пакет, 3 г, № 10 Здоровье
В 9 аптеках
от 53,45 грн
Цены в аптеках
Ацетал Солюбл таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20; Корпорация Здоровье
Ацетал Солюбл Таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20 Корпорация Здоровье
В 4 аптеках
от 113,04 грн
Цены в аптеках
Ацетал C порошок для орального раствора, 100 мг, пакет, 3 г, № 10; Здоровье
Ацетал C Порошок для орального раствора, 100 мг, пакет, 3 г, № 10 Здоровье
В 3 аптеках
от 40,00 грн
Цены в аптеках
Флуимуцил раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Zambon
Флуимуцил Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Zambon
В 1 аптеке других городов
от 172,20 грн
Цены в других городах
Ацетилцистеин-Астрафарм порошок для орального раствора, 200 мг, саше, № 10; Галафарм
Ацетилцистеин-Астрафарм Порошок для орального раствора, 200 мг, саше, № 10 Галафарм
В 1 аптеке других городов
от 117,00 грн
Цены в других городах
Асиброкс таблетки шипучие, 200 мг, пенал, № 24; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 200 мг, пенал, № 24 Уорлд Медицин
Нет в наличии
Асиброкс таблетки шипучие, 600 мг, пенал, № 12; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 600 мг, пенал, № 12 Уорлд Медицин
Нет в наличии
АЦЦ® раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 200 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 200 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1 Sandoz
Нет в наличии
АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучие, 600 мг, саше, № 10; Sandoz
АЦЦ® Лонг Лимон Таблетки шипучие, 600 мг, саше, № 10 Sandoz
Нет в наличии
АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучие, 600 мг, саше, № 20; Sandoz
АЦЦ® Лонг Лимон Таблетки шипучие, 600 мг, саше, № 20 Sandoz
Нет в наличии
Ацетилцистеин таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Вертекс
Ацетилцистеин Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Вертекс
Нет в наличии
Санорин-Бронхо таблетки шипучие, 200 мг, туба, в пачке, в пачке, № 20; Фармак
Санорин-Бронхо Таблетки шипучие, 200 мг, туба, в пачке, в пачке, № 20 Фармак
Нет в наличии
Рапира® 100 порошок для орального раствора, 100 мг/0,5 г, саше, 0.5 г, № 20; Фармак
Рапира® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг/0,5 г, саше, 0.5 г, № 20 Фармак
Нет в наличии
АЦЦ® 200 таблетки шипучие, 200 мг, саше, коробка картонная, коробка картон., № 20; Sandoz
АЦЦ® 200 Таблетки шипучие, 200 мг, саше, коробка картонная, коробка картон., № 20 Sandoz
Нет в наличии
Ацетилцистеин Сандоз® ампулы раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10; Sandoz
Ацетилцистеин Сандоз® ампулы Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10 Sandoz
Нет в наличии
АЦЦ® Лонг таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 20; Sandoz
АЦЦ® Лонг Таблетки шипучие, 600 мг, туба, № 20 Sandoz
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки шипучие, таблетки п/о, порошок для приготовления горячего напитка для перорального применения, р-р для инъекций, р-р оральный, порошок для приготовления орального р-ра, гранулы для сиропа, гранулы для орального р-ра.
АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ACETYLCYSTEINUM)
CAS №: 616-91-1 С5H9NO3S
HSDB, RTECS, USPDDN: N-ацетил-L-цистеин.
HSDB, RTECS: L-α-ацетамидо-β-меркаптопропионовая кислота.
Форма выпуска: таблетки, таблетки шипучие, таблетки п/о, порошок для приготовления горячего напитка для перорального применения, р-р для инъекций, р-р оральный, порошок для приготовления орального р-ра, гранулы для сиропа, гранулы для орального р-ра.

муколитическое, отхаркивающее средство, производное аминокислоты цистеина. За счет наличия свободной сульфгидрильной группы ацетилцистеин разрывает бисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполимеризации мукопротеидов и способствует уменьшению вязкости бронхиального секрета. Облегчает отхождение мокроты за счет повышения мукоцилиарного клиренса. Ацетилцистеин также обладает антиоксидантным и пневмопротекторным свойствами, что обусловлено способностью сульфгидрильных групп связывать свободные радикалы. Кроме этого, ацетилцистеин способствует повышению синтеза глутатиона, который является важным фактором детоксикации. Эта особенность ацетилцистеина дает возможность применять его в качестве антидота при острых отравлениях парацетамолом и другими веществами (альдегидами, фенолами и др.).
После приема внутрь ацетилцистеин быстро и почти полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. В печени метаболизируется до цистеина (фармакологически активный метаболит) и диацетилцистина, цистина и далее — до смешанных дисульфидов. Биодоступность ацетилцистеина после приема внутрь — около 10%. Cmax после приема внутрь достигается через 1–3 ч. В организме ацетилцистеин и его метаболиты определяются в различных формах: частично — в виде свободной субстанции, частично — в связи с протеинами плазмы крови, частично — как инкорпорированные аминокислоты. Экскретируется практически полностью в виде неактивных метаболитов (неорганических сульфатов, диацетилцистина) с мочой. Только небольшое количество ацетилцистеина выводится в неизмененном виде с калом. T½ из плазмы крови составляет приблизительно 1 ч и зависит от скорости биотрансформации в печени. При печеночной недостаточности он может увеличиваться до 8 ч. Ацетилцистеин может проникать через плацентарный барьер и накапливаться в амниотической жидкости.

заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием вязкого секрета, в том числе острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, хронический обструктивный бронхит, БА, бронхиолит, муковисцидоз, трахеит, ларингит, а также синусит и экссудативный средний отит.

взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают в дозе 400–600 мг/сут, детям в возрасте 6–14 лет — в дозе 300–400 мг/сут в два приема, от 2 до 5 лет — 200–300 мг/сут. Детям грудного возраста с 10-го дня жизни и детям в возрасте до 2 лет назначают по 50 мг 2–3 раза в сутки.
При муковисцидозе больным с массой тела более 30 кг допустимо назначение в дозе до 800 мг/сут. Детям в возрасте старше 6 лет обычно назначают по 200 мг 3 раза в сутки, 2–5 лет — по 100 мг 4 раза в сутки, детям грудного возраста (начиная с 10-го дня жизни) и детям в возрасте до 2 лет назначают по 50 мг 2–3 раза в сутки.
Принимают после еды. Содержимое пакетика или таблетку растворяют в ½ стакана воды, сока или холодного чая. При острых неосложненных заболеваниях продолжительность применения ацетилцистеина обычно составляет 5–7 дней. Лечение хронических заболеваний проводят длительное время или курсами по несколько месяцев (до 6 мес).
В/м взрослым вводят 1–2 мл 10% р-ра 2–3 раза в сутки; детям грудного возраста — из расчета 10–15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки, детям в возрасте старше 1 года — по 0,5–1 мл 10% р-ра 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к ацетилцистеину, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, кровохарканье, легочное кровотечение.

крайне редко могут отмечаться изжога, тошнота, рвота, диарея, головная боль, стоматит, шум в ушах, аллергические реакции, артериальная гипотензия, бронхоспазм (у лиц с гиперреактивностью бронхов), кожная сыпь и зуд, тахикардия.

новорожденным назначают только по жизненным показаниям и под строгим врачебным контролем, не превышая дозы 10 мг/кг массы тела.
Несмотря на то что сведения об эмбриотоксическом действии ацетилцистеина отсутствуют, в период беременности назначают только по строгим показаниям и под контролем врача.
Дополнительный прием жидкости усиливает муколитический эффект ацетилцистеина.

не рекомендуется применять одновременно с антибиотиками тетрациклинового ряда (за исключением доксициклина); интервал между их приемами должен составлять не менее 2 ч. In vitro отмечается несовместимость ацетилцистеина с полусинтетическими пенициллинами, цефалоспоринами, аминогликозидами. Нет данных о несовместимости с такими антибиотиками, как амоксициллин, эритромицин и цефуроксим. Ацетилцистеин может потенцировать вазодилатирующий эффект нитроглицерина. При одновременном применении ацетилцистеина с противокашлевыми препаратами возможно опасное накопление секрета в дыхательных путях.

тяжелые и опасные для жизни побочные эффекты в таких случаях не описаны.