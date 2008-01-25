Судороги в ногах — неужели навсегда?
Мышечная судорога — это внезапное, неожиданное напряжение одной или нескольких мышц или даже отдельных мышечных волокон, которое может быть очень болезненным. Также употребляется термин «мышечный спазм». Физические упражнения или тяжелая работа, особенно в жару, применение некоторых лекарственных средств и некоторые заболевания могут обусловливать появление мышечных судорог.
Они возникают преимущественно в мышцах ног. Чаще всего развивается судорога икроножной мышцы, но возможны и судороги ягодичных, бедренных мышц. Иногда сводит ноги в положении лежа.
Судороги обычно длятся от нескольких секунд до минут, но бывает, что нога после судороги болит несколько дней.
Когда обратиться к врачу?
Мышечные судороги обычно проходят сами по себе. Тем не менее обратитесь к врачу в случае развития судорог, которые:
- вызывают сильный дискомфорт;
- часто появляются в ногах;
- сопровождаются отеком ног, покраснением или изменениями кожи;
- нарушают ночной сон и мешают выспаться;
- связаны с мышечной слабостью и атрофией мышц.
Причины судороги в ногах?
Мышечная судорога может развиться после слишком интенсивной работы мышцы или ее перенапряжения, потери жидкости вследствие повышенного потовыделения (например в жару) или пребывания в одной позиции в течение длительного времени, однако зачастую ее причина неизвестна.
Часто мышечные судороги фиксируют в период беременности.
Мышечные судороги обычно не опасны. В некоторых случаях судороги могут быть симптомом заболеваний или патологических состояний, например:
- недостаточности кровотока. При заболевании периферических артерий сужение артерий, несущих кровь к ногам, может вызвать схваткообразную боль в нижних конечностях и ступнях во время физических нагрузок, быстрой ходьбы или тренировок. Эти судороги обычно проходят вскоре после прекращения упражнений.
- Компрессия нерва. Выраженность боли обычно увеличивается при ходьбе. Ходьба с небольшим наклоном вперед, например, при толкании тележки для покупок, может уменьшить выраженность спазма.
- Недостаток минералов: калия, кальция или магния в рационе может вызвать судороги ног. Некоторые лекарственные средства для терапии артериальной гипертензии могут обусловливать снижение уровня этих минералов в плазме крови.
- Прием некоторых гиполипидемических, противозачаточных препаратов также может приводить к развитию судорог ног.
Кроме того, судороги в нижних конечностях ночью могут фиксироваться при таких заболеваниях, как:
- острая почечная недостаточность.
- Хроническая болезнь почек.
- Болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность).
- Анемия.
- Алкоголизм и алкогольная полинейропатия.
- Цирроз печени.
- Артериальная гипертензия.
- Гипертиреоз и гипотиреоз.
- Гипогликемия.
- Болезнь Паркинсона.
- Периферическая нейропатия.
- Стеноз позвоночного канала.
- Сахарный диабет.
Факторы риска развития мышечных судорог включают:
- пожилой возраст;
- плохую физическую форму;
- повышенное потовыделение;
- период беременности;
- избыточную массу тела.
Что делать, чтобы судороги мышц ночью не нарушали сон? Профилактика судорог в домашних условиях:
- пейте много жидкости каждый день, особенно во время физической активности. После занятий спортом продолжайте пить воду или другие жидкости без кофеина или алкоголя.
- Растяжка мышц. Чтобы избежать судорог в ногах по ночам, делайте разминку перед сном.
- Легкие физические упражнения, такие как езда на велотренажере в течение нескольких минут перед сном, также рекомендуются для профилактики судорог во время сна.
- Важен выбор правильной, удобной обуви.
- Одевайте на ночь свободную одежду и не укрывайте плотно ноги.
- Врач может порекомендовать принимать магний или комплекс витаминов группы В при судорогах в нижних конечностях.
Эту патологию часто путают с признаками синдрома беспокойных ног, но условия разные. Наиболее частым симптомом синдрома беспокойных ног является необходимость двигать нижними конечностями во время засыпания. Синдром беспокойных ног обычно не вызывает боли, и симптомы длятся дольше, чем ночные судороги ног.
Что делать при мышечных судорогах?
Боль, вызванная судорогами ног, может различаться по степени тяжести и продолжительности: от нескольких секунд до 15 мин и более.
Вот несколько советов, как снять спазм мышц ноги:
- мягкое растирание спазмированной мышцы поможет ее расслабить.
- Растяжка также может уменьшить выраженность спазма.
- Как снять спазм икроножной мышцы? Попробуйте встать и перенести массу тела на ногу со спазмированной мышцей, затем слегка согните ее в колене. Если вам слишком больно вставать, выпрямите ногу и согните стопу в направлении вверх к лицу. Такое упражнение также поможет уменьшить выраженность судороги и в задней части бедра.
- Если у вас судорога в передней части бедра, попробуйте подтянуть ступню этой ноги вверх к ягодице. Держитесь за стул, чтобы не упасть.
- Использование холода или тепла также может способствовать уменьшению выраженности судорог. Приложите лед или холодный компресс непосредственно к спазмированной мышце, помассируйте ее льдом либо приложите к спазмированной мышце грелку, теплое полотенце, примите горячую ванну или душ.
- Потрясите ногой.
Судороги в ногах: как устранить боль?
Если при судорогах вы чувствуете выраженную боль, примите парацетамол.
Почему возникают судороги ног в период беременности и можно ли их предотвратить?
Судороги мышц ног распространены в период беременности, часто возникают ночью во II и III триместрах. Точная причина развития судорог нижних конечностей в период беременности неясна:
- растяжка перед сном может помочь предотвратить возникновение судорог ног в период беременности. Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стены. Положите руки на стену перед собой и поставьте правую ногу за левую. Медленно согните левую ногу вперед, сохраняя правое колено прямым, а правую пятку — на полу. Удерживайте растяжку около 30 с. Держите спину прямо. Не смещайте ноги внутрь или наружу. Поменяйте ноги и повторите.
- Оставайтесь физически активной.
- Пейте много жидкости. Когда вы пьете достаточно жидкости, ваша моча должна быть прозрачной или светло-желтого цвета. Если моча темно-желтого цвета, это может означать, что вы получаете недостаточное количество воды.
- Некоторые исследования устанавливают, что более низкий уровень кальция в плазме крови в период беременности может приводить к развитию судорог нижних конечностей. Проконсультируйтесь со своим врачом — обычно беременным рекомендуется принимать 1000 мг кальция в сутки.
- Рассмотрите возможность приема диетических добавок магния. Прием магния может способствовать профилактике судорог мышц ног в период беременности. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать диетическую добавку. Также рекомендуется употреблять в пищу больше продуктов с высоким содержанием магния, таких как цельнозерновые продукты, бобы, сухофрукты, орехи и семена.
- Носите правильную обувь. Выбирайте ту, которая удобна и обеспечивает хорошую поддержку ног. Возможно, вам поможет носить обувь с устойчивым каблуком.
Проконсультируйтесь с врачом. Важно предоставить врачу информацию про:
- ваши симптомы, включая любые, которые кажутся не связанными с мышечными судорогами, и когда они начались;
- серьезные стрессы, недавние изменения в жизни и семейный медицинский анамнез;
- все лекарственные средства, витамины и диетические добавки, которые вы принимаете, включая дозы;
- как часто у вас бывают судороги и насколько они выраженные, как долго длится боль? В каких обстоятельствах возникают судороги? Помогает ли растяжка при судорогах?
- есть ли у вас другие симптомы, такие как мышечная слабость или онемение?
- замечали ли вы изменения цвета мочи после физических нагрузок?
Врач также может порекомендовать вам дополнительное обследование для выявления причин судорог. Терапию назначат в зависимости от выявленной причины. Так, например, если судороги являются симптомом заболевания периферических артерий, вам могут быть назначены цилостазол, антиагрегантные (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) и гиполипидемические препараты (аторвастатин, розувастатин). Кроме того, в таком случае рекомендуется модификация образа жизни, важной частью которой является отказ от курения.
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