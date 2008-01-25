Судороги в ногах — неужели навсегда?

Мышечная судорога — это внезапное, неожиданное напряжение одной или нескольких мышц или даже отдельных мышечных волокон, которое может быть очень болезненным. Также употребляется термин «мышечный спазм». Физические упражнения или тяжелая работа, особенно в жару, применение некоторых лекарственных средств и некоторые заболевания могут обусловливать появление мышечных судорог.

Они возникают преимущественно в мышцах ног. Чаще всего развивается судорога икроножной мышцы, но возможны и судороги ягодичных, бедренных мышц. Иногда сводит ноги в положении лежа.

Судороги обычно длятся от нескольких секунд до минут, но бывает, что нога после судороги болит несколько дней.

Когда обратиться к врачу?

Мышечные судороги обычно проходят сами по себе. Тем не менее обратитесь к врачу в случае развития судорог, которые:

вызывают сильный дискомфорт;

часто появляются в ногах;

сопровождаются отеком ног, покраснением или изменениями кожи;

нарушают ночной сон и мешают выспаться;

связаны с мышечной слабостью и атрофией мышц.

Причины судороги в ногах?

Мышечная судорога может развиться после слишком интенсивной работы мышцы или ее перенапряжения, потери жидкости вследствие повышенного потовыделения (например в жару) или пребывания в одной позиции в течение длительного времени, однако зачастую ее причина неизвестна.

Часто мышечные судороги фиксируют в период беременности.

Мышечные судороги обычно не опасны. В некоторых случаях судороги могут быть симптомом заболеваний или патологических состояний, например:

недостаточности кровотока. При заболевании периферических артерий сужение артерий, несущих кровь к ногам, может вызвать схваткообразную боль в нижних конечностях и ступнях во время физических нагрузок, быстрой ходьбы или тренировок. Эти судороги обычно проходят вскоре после прекращения упражнений.

Компрессия нерва. Выраженность боли обычно увеличивается при ходьбе. Ходьба с небольшим наклоном вперед, например, при толкании тележки для покупок, может уменьшить выраженность спазма.

Недостаток минералов: калия, кальция или магния в рационе может вызвать судороги ног. Некоторые лекарственные средства для терапии артериальной гипертензии могут обусловливать снижение уровня этих минералов в плазме крови.

Прием некоторых гиполипидемических, противозачаточных препаратов также может приводить к развитию судорог ног.

Кроме того, судороги в нижних конечностях ночью могут фиксироваться при таких заболеваниях, как:

острая почечная недостаточность.

Хроническая болезнь почек.

Болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность).

Анемия.

Алкоголизм и алкогольная полинейропатия.

Цирроз печени.

Артериальная гипертензия.

Гипертиреоз и гипотиреоз.

Гипогликемия.

Болезнь Паркинсона.

Периферическая нейропатия.

Стеноз позвоночного канала.

Сахарный диабет.

Факторы риска развития мышечных судорог включают:

пожилой возраст;

плохую физическую форму;

повышенное потовыделение;

период беременности;

избыточную массу тела.

Что делать, чтобы судороги мышц ночью не нарушали сон? Профилактика судорог в домашних условиях:

пейте много жидкости каждый день, особенно во время физической активности. После занятий спортом продолжайте пить воду или другие жидкости без кофеина или алкоголя.

Растяжка мышц. Чтобы избежать судорог в ногах по ночам, делайте разминку перед сном.

Легкие физические упражнения, такие как езда на велотренажере в течение нескольких минут перед сном, также рекомендуются для профилактики судорог во время сна.

Важен выбор правильной, удобной обуви.

Одевайте на ночь свободную одежду и не укрывайте плотно ноги.

Врач может порекомендовать принимать магний или комплекс витаминов группы В при судорогах в нижних конечностях.

Эту патологию часто путают с признаками синдрома беспокойных ног, но условия разные. Наиболее частым симптомом синдрома беспокойных ног является необходимость двигать нижними конечностями во время засыпания. Синдром беспокойных ног обычно не вызывает боли, и симптомы длятся дольше, чем ночные судороги ног.

Что делать при мышечных судорогах?

Боль, вызванная судорогами ног, может различаться по степени тяжести и продолжительности: от нескольких секунд до 15 мин и более.

Вот несколько советов, как снять спазм мышц ноги:

мягкое растирание спазмированной мышцы поможет ее расслабить.

Растяжка также может уменьшить выраженность спазма.

Как снять спазм икроножной мышцы? Попробуйте встать и перенести массу тела на ногу со спазмированной мышцей, затем слегка согните ее в колене. Если вам слишком больно вставать, выпрямите ногу и согните стопу в направлении вверх к лицу. Такое упражнение также поможет уменьшить выраженность судороги и в задней части бедра.

Если у вас судорога в передней части бедра, попробуйте подтянуть ступню этой ноги вверх к ягодице. Держитесь за стул, чтобы не упасть.

Использование холода или тепла также может способствовать уменьшению выраженности судорог. Приложите лед или холодный компресс непосредственно к спазмированной мышце, помассируйте ее льдом либо приложите к спазмированной мышце грелку, теплое полотенце, примите горячую ванну или душ.

Потрясите ногой.

Судороги в ногах: как устранить боль?

Если при судорогах вы чувствуете выраженную боль, примите парацетамол.

Почему возникают судороги ног в период беременности и можно ли их предотвратить?

Судороги мышц ног распространены в период беременности, часто возникают ночью во II и III триместрах. Точная причина развития судорог нижних конечностей в период беременности неясна:

растяжка перед сном может помочь предотвратить возникновение судорог ног в период беременности. Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стены. Положите руки на стену перед собой и поставьте правую ногу за левую. Медленно согните левую ногу вперед, сохраняя правое колено прямым, а правую пятку — на полу. Удерживайте растяжку около 30 с. Держите спину прямо. Не смещайте ноги внутрь или наружу. Поменяйте ноги и повторите.

Оставайтесь физически активной.

Пейте много жидкости. Когда вы пьете достаточно жидкости, ваша моча должна быть прозрачной или светло-желтого цвета. Если моча темно-желтого цвета, это может означать, что вы получаете недостаточное количество воды.

Некоторые исследования устанавливают, что более низкий уровень кальция в плазме крови в период беременности может приводить к развитию судорог нижних конечностей. Проконсультируйтесь со своим врачом — обычно беременным рекомендуется принимать 1000 мг кальция в сутки.

Рассмотрите возможность приема диетических добавок магния. Прием магния может способствовать профилактике судорог мышц ног в период беременности. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать диетическую добавку. Также рекомендуется употреблять в пищу больше продуктов с высоким содержанием магния, таких как цельнозерновые продукты, бобы, сухофрукты, орехи и семена.

Носите правильную обувь. Выбирайте ту, которая удобна и обеспечивает хорошую поддержку ног. Возможно, вам поможет носить обувь с устойчивым каблуком.

Проконсультируйтесь с врачом. Важно предоставить врачу информацию про:

ваши симптомы, включая любые, которые кажутся не связанными с мышечными судорогами, и когда они начались;

серьезные стрессы, недавние изменения в жизни и семейный медицинский анамнез;

все лекарственные средства, витамины и диетические добавки, которые вы принимаете, включая дозы;

как часто у вас бывают судороги и насколько они выраженные, как долго длится боль? В каких обстоятельствах возникают судороги? Помогает ли растяжка при судорогах?

есть ли у вас другие симптомы, такие как мышечная слабость или онемение?

замечали ли вы изменения цвета мочи после физических нагрузок?

Врач также может порекомендовать вам дополнительное обследование для выявления причин судорог. Терапию назначат в зависимости от выявленной причины. Так, например, если судороги являются симптомом заболевания периферических артерий, вам могут быть назначены цилостазол, антиагрегантные (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) и гиполипидемические препараты (аторвастатин, розувастатин). Кроме того, в таком случае рекомендуется модификация образа жизни, важной частью которой является отказ от курения.