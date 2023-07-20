БУТАМИРАТ (BUTAMIRATUM) Действующее вещество
неопиатное противокашлевое средство центрального действия. Угнетает кашлевой центр ЦНС. Кроме противокашлевого, обладает умеренно выраженным отхаркивающим и противовоспалительным действием, снижает сопротивление дыхательных путей и улучшает показатели функции внешнего дыхания.
После приема внутрь бутамират быстро и полностью абсорбируется. В крови происходит гидролиз бутамирата до двух активных метаболитов: 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиметанола. Cmax в плазме крови основного метаболита (2-фенилмасляной кислоты) отмечают через 1,5 ч. Оба метаболита обладают противокашлевой активностью и, как и бутамират, на 95% связываются с белками плазмы крови; 2-фенилмасляная кислота подвергается гидроксилированию в пара-положении. Все три метаболита выводятся преимущественно с мочой в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой. Эффекта кумуляции не наблюдается.
непродуктивный, изнуряющий кашель любой этиологии; подавление кашля в пред- и послеоперационный период, при коклюше, проведении бронхоскопии.
внутрь обычно назначают по 5 мг 3–4 раза в сутки или по 20 мг 2 раза в сутки. Сироп 1,5 мг/мл с учетом возраста назначают: детям в возрасте от 3 до 6 лет — по 5 мл 3 раза в сутки; 6–12 лет — по 10 мл 3 раза в сутки; старше 12 лет — по 15 мл 3 раза в сутки; взрослым — по 15 мл 4 раза в сутки. Рекомендуется принимать перед едой.
повышенная чувствительность к бутамирату, I триместр беременности.
в редких (около 1%) случаях — кожная сыпь, тошнота, диарея, головокружение, проходящие после снижения дозы или отмены бутамирата.
применение бутамирата в период беременности должно быть тщательно обосновано. Безопасность применения бутамирата в период кормления грудью не доказана.
отмечается сонливость, тошнота, рвота, диарея, нарушения водно-электролитного баланса, артериальная гипотензия. Назначают активированный уголь, солевые слабительные, проводят мероприятия, направленные на поддержание дыхания и кровообращения.