неопиатное противокашлевое средство центрального действия. Угнетает кашлевой центр ЦНС. Кроме противокашлевого, обладает умеренно выраженным отхаркивающим и противовоспалительным действием, снижает сопротивление дыхательных путей и улучшает показатели функции внешнего дыхания.

После приема внутрь бутамират быстро и полностью абсорбируется. В крови происходит гидролиз бутамирата до двух активных метаболитов: 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиметанола. C max в плазме крови основного метаболита (2-фенилмасляной кислоты) отмечают через 1,5 ч. Оба метаболита обладают противокашлевой активностью и, как и бутамират, на 95% связываются с белками плазмы крови; 2-фенилмасляная кислота подвергается гидроксилированию в пара-положении. Все три метаболита выводятся преимущественно с мочой в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой. Эффекта кумуляции не наблюдается.