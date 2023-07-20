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Активные вещества — “Б”БУТАМИРАТ (BUTAMIRATUM)

БУТАМИРАТ (BUTAMIRATUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Синекод капли оральные для детей, 5 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 20 мл, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Синекод Капли оральные для детей, 5 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 20 мл, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 120 аптеках
от 143,81 грн
Цены в аптеках
Синекод сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерным стаканом, с мерным стаканом, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Синекод Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерным стаканом, с мерным стаканом, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 30 аптеках
от 270,84 грн
Цены в аптеках
Сироп от кашля пульмо сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Вертекс
Сироп от кашля пульмо Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Вертекс
В 7 аптеках
от 107,11 грн
Цены в аптеках
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон-Бронхо Капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Гриппоцитрон-Бронхо сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон-Бронхо Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках
от 96,94 грн
Цены в аптеках
Синекод сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканом, с мерным стаканом, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Синекод Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканом, с мерным стаканом, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1 аптеке
от 235,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: сироп, капли оральные.

неопиатное противокашлевое средство центрального действия. Угнетает кашлевой центр ЦНС. Кроме противокашлевого, обладает умеренно выраженным отхаркивающим и противовоспалительным действием, снижает сопротивление дыхательных путей и улучшает показатели функции внешнего дыхания.
После приема внутрь бутамират быстро и полностью абсорбируется. В крови происходит гидролиз бутамирата до двух активных метаболитов: 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиметанола. Cmax в плазме крови основного метаболита (2-фенилмасляной кислоты) отмечают через 1,5 ч. Оба метаболита обладают противокашлевой активностью и, как и бутамират, на 95% связываются с белками плазмы крови; 2-фенилмасляная кислота подвергается гидроксилированию в пара-положении. Все три метаболита выводятся преимущественно с мочой в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой. Эффекта кумуляции не наблюдается.

непродуктивный, изнуряющий кашель любой этиологии; подавление кашля в пред- и послеоперационный период, при коклюше, проведении бронхоскопии.

внутрь обычно назначают по 5 мг 3–4 раза в сутки или по 20 мг 2 раза в сутки. Сироп 1,5 мг/мл с учетом возраста назначают: детям в возрасте от 3 до 6 лет — по 5 мл 3 раза в сутки; 6–12 лет — по 10 мл 3 раза в сутки; старше 12 лет — по 15 мл 3 раза в сутки; взрослым — по 15 мл 4 раза в сутки. Рекомендуется принимать перед едой.

повышенная чувствительность к бутамирату, I триместр беременности.

в редких (около 1%) случаях — кожная сыпь, тошнота, диарея, головокружение, проходящие после снижения дозы или отмены бутамирата.

применение бутамирата в период беременности должно быть тщательно обосновано. Безопасность применения бутамирата в период кормления грудью не доказана.

отмечается сонливость, тошнота, рвота, диарея, нарушения водно-электролитного баланса, артериальная гипотензия. Назначают активированный уголь, солевые слабительные, проводят мероприятия, направленные на поддержание дыхания и кровообращения.