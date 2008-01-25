Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома: что это за болезнь?

Липомы — это распространенные доброкачественные подкожные опухоли из жировых клеток (адипоцитов), которые представляют собой мягкие безболезненные узелки. Липома — это медленно растущая жировая опухоль, которая чаще всего находится между кожей и подлежащим мышечным слоем. Другое название липомы — «жировик».

Наличие множественных липом может быть признаком различных генетических синдромов.

Как отличить липому?

Липома на ощупь мягкая, рыхлая и обычно безболезненная;

легко сдвигается при легком надавливании пальцем;

находится прямо под кожей;

обычно выявляется у лиц среднего возраста;

у некоторых людей имеется более одной липомы. В таком случае они могут выглядеть, как шарики под кожей/шишки на теле;

кожа над липомой неизмененная, обычного цвета;

патология обычно имеет размер 1 — >10 см.

Точная причина развития липом неизвестна. Была выдвинута гипотеза о потенциальной связи между травмой и формированием липомы.

Частота развития патологии повышается также у пациентов с ожирением, гиперлипидемией и сахарным диабетом.

Липомы диагностируют несколько чаще у мужчин, чем у женщин.

Обычно они растут медленно и могут вырасти до окончательного стабильного размера, однако иногда они превышают 10 см и называются «гигантскими липомами». Липомы могут появиться где угодно на теле, но чаще всего их фиксируют на спине, шее и руке.

Липомы не изменяются спонтанно, хотя резкая потеря массы тела может сделать поражения более клинически выраженными, поскольку они могут не регрессировать с той же скоростью, что и нормальная жировая ткань.

Липома не является онкопатологией и обычно безвредна. В лечении, как правило, нет необходимости, но если липома увеличивается, болит или вас беспокоит косметический дефект, вы можете удалить ее.

Хоть и редко, но локальные липомы могут вызывать сдавление прилегающих нервов.

Удаление липомы

Обычно применяется хирургическое иссечение. Подкожные липомы обычно не фиксируются к подлежащей фасции, поэтому фиброзную капсулу следует удалить полностью, чтобы предотвратить повторное развитие липомы. Ткань липомы после полного хирургического удаления направляется на гистологическое исследование.

Для обезболивания при удалении патологии обычно применяется местная анестезия. Могут применяться прокаин, лидокаин. Предупредите хирурга, если у вас были какие-либо аллергические реакции на местные анестетики.

Если после удаления липомы вы испытываете боль, для ее купирования можно принять парацетамол.

Липомы большого размера могут быть удалены с помощью липосакции.

Если вам предстоит удаление большой липомы хирургическим путем, предупредите лечащего врача, если вы принимаете препараты для разжижения крови: антиагреганты (ацетилсалициловую кислоту, клопидогрел) или антикоагулянты (варфарин, ривароксабан, дабигатран и др.).

Также возможно удаление липомы лазером.

Можно ли выдавливать жировики?

Нет. Это может привести к инфицированию, кроме того, таким способом не будет удалена капсула.

Когда обратиться к врачу?

Липома редко является серьезным заболеванием, но если вы заметили, что у вас она развилась на лице, шишка или припухлость еще где-либо на теле, обратитесь к врачу.

Ваш врач, вероятно, уточнит у вас, когда вы заметили шишку? Увеличивается ли она в размерах? Были ли у вас подобные опухоли в прошлом? Болезненна ли шишка? Были ли у других членов вашей семьи подобные образования?

Чтобы диагностировать липому, ваш врач может выполнить:

физический осмотр;

биопсию новообразования;

ультразвуковое или рентгенологическое исследование, особенно если липома большого размера, имеет необычные особенности или кажется глубже жировой ткани.

Существует очень небольшая вероятность того, что опухоль, напоминающая липому, на самом деле может быть формой онкопатологии, называемой липосаркомой, а, например, шарики подмышкой могут быть проявлением гидраденита — воспаления потовых желез.