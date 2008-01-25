Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЛипома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Опубликовано  23.04.2024

Липома: что это за болезнь?

Липомы — это распространенные доброкачественные подкожные опухоли из жировых клеток (адипоцитов), которые представляют собой мягкие безболезненные узелки. Липома — это медленно растущая жировая опухоль, которая чаще всего находится между кожей и подлежащим мышечным слоем. Другое название липомы — «жировик».

Наличие множественных липом может быть признаком различных генетических синдромов.

Как отличить липому?

  • Липома на ощупь мягкая, рыхлая и обычно безболезненная;
  • легко сдвигается при легком надавливании пальцем;
  • находится прямо под кожей;
  • обычно выявляется у лиц среднего возраста;
  • у некоторых людей имеется более одной липомы. В таком случае они могут выглядеть, как шарики под кожей/шишки на теле;
  • кожа над липомой неизмененная, обычного цвета;
  • патология обычно имеет размер 1 — >10 см.

Точная причина развития липом неизвестна. Была выдвинута гипотеза о потенциальной связи между травмой и формированием липомы.

Частота развития патологии повышается также у пациентов с ожирением, гиперлипидемией и сахарным диабетом.

Липомы диагностируют несколько чаще у мужчин, чем у женщин.

Обычно они растут медленно и могут вырасти до окончательного стабильного размера, однако иногда они превышают 10 см и называются «гигантскими липомами». Липомы могут появиться где угодно на теле, но чаще всего их фиксируют на спине, шее и руке.

Липомы не изменяются спонтанно, хотя резкая потеря массы тела может сделать поражения более клинически выраженными, поскольку они могут не регрессировать с той же скоростью, что и нормальная жировая ткань.

Липома не является онкопатологией и обычно безвредна. В лечении, как правило, нет необходимости, но если липома увеличивается, болит или вас беспокоит косметический дефект, вы можете удалить ее.

Хоть и редко, но локальные липомы могут вызывать сдавление прилегающих нервов.

Удаление липомы

Обычно применяется хирургическое иссечение. Подкожные липомы обычно не фиксируются к подлежащей фасции, поэтому фиброзную капсулу следует удалить полностью, чтобы предотвратить повторное развитие липомы. Ткань липомы после полного хирургического удаления направляется на гистологическое исследование.

Для обезболивания при удалении патологии обычно применяется местная анестезия. Могут применяться прокаин, лидокаин. Предупредите хирурга, если у вас были какие-либо аллергические реакции на местные анестетики.

Если после удаления липомы вы испытываете боль, для ее купирования можно принять парацетамол.

Липомы большого размера могут быть удалены с помощью липосакции.

Если вам предстоит удаление большой липомы хирургическим путем, предупредите лечащего врача, если вы принимаете препараты для разжижения крови: антиагреганты (ацетилсалициловую кислоту, клопидогрел) или антикоагулянты (варфарин, ривароксабан, дабигатран и др.).

Также возможно удаление липомы лазером.

Можно ли выдавливать жировики?

Нет. Это может привести к инфицированию, кроме того, таким способом не будет удалена капсула.

Когда обратиться к врачу?

Липома редко является серьезным заболеванием, но если вы заметили, что у вас она развилась на лице, шишка или припухлость еще где-либо на теле, обратитесь к врачу.

Ваш врач, вероятно, уточнит у вас, когда вы заметили шишку? Увеличивается ли она в размерах? Были ли у вас подобные опухоли в прошлом? Болезненна ли шишка? Были ли у других членов вашей семьи подобные образования?

Чтобы диагностировать липому, ваш врач может выполнить:

  • физический осмотр;
  • биопсию новообразования;
  • ультразвуковое или рентгенологическое исследование, особенно если липома большого размера, имеет необычные особенности или кажется глубже жировой ткани.

Существует очень небольшая вероятность того, что опухоль, напоминающая липому, на самом деле может быть формой онкопатологии, называемой липосаркомой, а, например, шарики подмышкой могут быть проявлением гидраденита — воспаления потовых желез.

Опубликовано  23.04.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости