ПРЕНОКСДИАЗИН (PRENOXDIAZINUM)

взрослым обычно назначают по 100–200 мг 2–4 раза в сутки. Детям — по 25–50 мг 3–4 раза в сутки в зависимости от возраста и массы тела. При подготовке больных к инструментальному вмешательству на бронхах за 1 ч до манипуляции назначают в дозе 0,9–3,8 мг/кг массы тела в комбинации с атропином.