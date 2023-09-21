ПРЕНОКСДИАЗИН (PRENOXDIAZINUM) Действующее вещество
синтетическое противокашлевое средство периферического и частично центрального действия, по противокашлевой активности близкое к кодеину. Не угнетает дыхания, обладает местноанестезирующим, спазмолитическим и противовоспалительным свойствами. Привыкания к преноксдиазину не развивается.
острый и хронический бронхит, грипп, опухоль бронха, инородное тело в бронхах, БА, эмфизема легких, приступы кашля при тяжелой недостаточности кровообращения в ночное время; подготовка больных к проведению бронхоскопии, бронхографии; сухой и экссудативный плеврит, плевропневмония, инфаркт легкого, спонтанный пневмоторакс, хирургическое вмешательство на плевре (искусственный пневмоторакс, плевральная пункция, операции на плевре).
взрослым обычно назначают по 100–200 мг 2–4 раза в сутки. Детям — по 25–50 мг 3–4 раза в сутки в зависимости от возраста и массы тела. При подготовке больных к инструментальному вмешательству на бронхах за 1 ч до манипуляции назначают в дозе 0,9–3,8 мг/кг массы тела в комбинации с атропином.
повышенная чувствительность к преноксдиазину, патологические состояния с обильным образованием секрета в дыхательных путях, особенно после ингаляционного наркоза.
онемение слизистой оболочки полости рта при разжевывании таблеток.
во избежание анестезии слизистой оболочки полости рта таблетки проглатывают не разжевывая.