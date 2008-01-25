Опубликованные в современной медицинской литературе данные свидетельствуют, что более 50% населения земного шара являются инфицированными Helicobacter pylori.

Отмечается значительная вариабельность частоты инфицированности этим микроорганизмом в разных странах и регионах мира с прогрессирующим увеличением количества сероположительных пациентов в более старших возрастных категориях. Следует отметить, что в развивающихся странах инфицированность Helicobacter pylori среди молодежи выше по сравнению с экономически развитыми странами.

Современная диагностика Helicobacter pylori-ассоциированных поражений пищеварительного тракта

Методы диагностики Helicobacter pylori-ассоциированных поражений пищеварительного тракта подразделяют на:

Эндоскопические:

быстрый уреазный тест; гистологические исследования отобранных биоптатов слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной кишки; выделение чистой культуры Helicobacter pylori; флуоресцентная гибридизация in situ; полимеразная цепная реакция (ПЦР).



Неэндоскопические:

определение антигена Helicobacter pylori в кале; определение антител в плазме крови к Helicobacter pylori; дыхательный тест с мочевиной, меченной радиоактивным изотопом 13 С; дыхательный тест с мочевиной, меченной радиоактивным изотопом 14 С.



Лечение пациентов с Helicobacter pylori-ассоциированными поражениями пищеварительного тракта

Показания к лечению пациентов с Helicobacter pylori-ассоциированными поражениями пищеварительного тракта:

активная фаза язвы желудка и/или двенадцатиперстной кишки с сопутствующими осложнениями или без них;

наличие в анамнезе у пациента язвы желудка и/или двенадцатиперстной кишки;

резекция желудка по причине ракового поражения;

лимфома лимфоидной ткани, ассоциированная со слизистой оболочкой желудка (MALT-лимфома);

атрофический гастрит;

диспепсия;

пациенты с повышенным риском развития рака желудка (семейный анамнез).

При выборе определенного метода терапии учитывают следующие факторы, которые включают:

высокую частоту развития инфекции, вызванной Helicobacter pylori;

высокую частоту развития опухоли желудка;

антибиотикорезистентность;

стоимость и доступность диагностики и лечения;

этническое происхождение пациентов;

переносимость фармакотерапевтических средств;

наличие/отсутствие аллергических реакций к фармакотерапевтическим средствам;

предыдущее лечение и его результат;

ответ на терапию;

рекомендуемые дозы и продолжительность лечения.

Лечащему врачу следует согласовать с пациентом схему терапии, а также курс лечения, включая оценку риска развития нежелательных лекарственных реакций, например слабости, тошноты или диареи.

Эрадикационная фармакотерапия Helicobacter pylori

Основным методом терапии поражений пищеварительного тракта, вызванных Helicobacter pylori, является эрадикационная фармакотерапия этого микроорганизма, которая при условии ее успешности поможет как при лечении язвы, так и для профилактики прогрессирования предраковых изменений слизистой оболочки желудка.

Эрадикация Helicobacter pylori устраняет воспаление, снижает степень атрофии, но не кишечной метаплазии (важно!), как в антральном отделе, так и в теле желудка.

В настоящее время общепризнанными во всем мире схемами эрадикационной фармакотерапии являются трехкомпонентная ( ингибитор протонной помпы (ИПП) + 2 антибиотика — кларитромицин + амоксициллин или метронидазол + кларитромицин) и четырехкомпонентная (препарат висмута + ИПП + амоксициллин + кларитромицин, или метронидазол + тетрациклин) продолжительностью 7–14 сут.

Ниже представлены примеры схем эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori первой линии в условиях ограниченных ресурсов системы здравоохранения.

Схемы эрадикационной терапии Helicobacter pylori первой линии

Трехкомпонентная схема: ИПП + амоксициллин + кларитромицин 2 р/сут в течение 7 дней.

При резистентности к кларитромицину (>20%) — четырехкомпонентная схема: ИПП 2ؘ р/сут + препарат висмута + тетрациклин + метронидазол по 4 р/сут в течение 7 дней.

При отсутствии информации о резистентности к кларитромицину или если она является маловероятной — трехкомпонентная схема: ИПП + амоксициллин + кларитромицин 2 р/сут в течение 7 дней.

Еще один вариант — четырехкомпонентная схема: ИПП 2ؘ р/сут + препарат висмута + тетрациклин + метронидазол по 4 р/сут в течение 7–10 дней.

При недоступности препаратов висмута рекомендуется сочетанная терапия: ИПП + кларитромицин + метронидазол + амоксициллин в течение 14 сут.

Также возможно применение альтернативных схем эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori первой линии, например, с применением фуразолидона: ИПП + фуразолидон + антибиотик или последовательного метода эрадикации: ИПП в течение 10 сут + амоксициллин + в течение 5 сут после лечения ИПП + кларитромицин + нитроимидазол в течение 5 дней.

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