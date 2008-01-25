Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, или глоссодиния, или синдром жжения полости рта (СЖПР) — хроническое заболевание полости рта, характеризующееся ощущением периодического или постоянного чувства жжения во рту без явной причины, которое не сопровождается видимыми воспалительными или другими морфологическими изменениями. По данным статистики, частота глоссалгии среди болезней орофациальной области (рта, зубов и челюсти) составляет 1–2%. Нозологическая форма «глоссодиния» представлена в Международной классификации болезней 10-го пересмотра в рубрике «Болезни полости рта» (K 14.6), однако в оказании помощи пациентам с этим патологическим состоянием принимают участие не только стоматологи, но и специалисты других специальностей, в частности неврологи.

Ведущим проявлением СЖПР является орофациальная боль или жжение. При этом, как правило, отсутствуют видимые изменения со стороны слизистой оболочки ротовой полости. Симптомы СЖПР значительно ухудшают качество жизни пациентов, а, учитывая редкость данного синдрома, установление диагноза вызывает определенные трудности у специалистов, поскольку отсутствуют универсальные критерии установления диагноза и методы его подтверждения. Первичным или идиопатическим СЖПР считается при отсутствии клинических или лабораторных отклонений, при этом он может ассоциироваться с неврологическими нарушениями. Развитие вторичного СЖПР ассоциируется с основным заболеванием, которое и стало причиной развития СЖПР.

Симптоматика СЖПР:

ощущение жжения в области языка, губ, неба, десен, горла или всей ротовой полости;

ощущение сухости во рту и повышенная жажда;

изменения вкусовых ощущений, в частности горечь или металлический привкус во рту;

притупление и потеря вкусовых ощущений;

ощущение покалывания или онемение во рту.

Клиническая симптоматика может проявляться по-разному:

симптомы могут развиваться ежедневно в виде незначительного дискомфорта при пробуждении и их выраженность может увеличиваться в течение дня;

симптомы могут начинать развиваться сразу после пробуждения и в одинаковой степени ощущаться в течение дня;

симптомы могут развиваться и устраняться самостоятельно.

Сопутствующие заболевания, которые могут вызвать развитие вторичного СЖПР:

ксеростомия, или чрезмерная сухость в ротовой полости в результате применения некоторых лекарственных средств, системных заболеваний, дисфункции слюнных желез или побочных эффектов химиотерапии;

другие заболевания ротовой полости, в частности грибковая инфекция ротовой полости, плоский лишай ротовой полости или «географический язык»;

недостаточность нутриентов (дефицит железа, цинка, фолата, тиамина, рибофлавина, пиридоксина и кобаламина);

аллергические реакции, включая пищевую аллергию;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

прием лекарственных средств;

привычки пациента («жевание» языка, прикусывание кончика языка и бруксизм);

эндокринные нарушения;

чрезмерное раздражение полости рта вследствие чрезмерной чистки языка, использования зубных паст с абразивным действием, чрезмерного использования ополаскивателей для рта или употребления большого количества кислых напитков;

психологические факторы (тревожность, депрессия или стресс);

наличие зубных протезов, которые не прилегают плотно (протезы не вызывают СЖПР, но могут увеличивать его выраженность).

СЖПР обычно начинает развиваться спонтанно, данные о провоцирующем факторе отсутствуют, но существуют определенные факторы риска, которые могут повышать вероятность его развития:

женский пол;

женщины в пре-/постменопаузе;

лица в возрасте >50 лет;

некоторые хронические заболевания, такие как фибромиалгия, болезнь Паркинсона, аутоиммунные расстройства и нейропатия;

предыдущие стоматологические вмешательства;

пищевая аллергия;

лекарственные средства;

психологические факторы (стресс, тревожность и депрессия).

В большинстве случаев СЖПР является диагнозом исключения и основывается на исключении всех возможных местных и системных факторов, которые, как известно, вызывают ощущение жжения во рту.

Лабораторные исследования, которые могут быть полезны при диагностике СЖПР:

определение уровня глюкозы/гликозилированного гемоглобина для исключения сахарного диабета;

определение уровня сывороточного железа/ферритина, витамина В 12 и уровня фолатов для исключения анемий и других дефицитных состояний;

и уровня фолатов для исключения анемий и других дефицитных состояний; определение антинуклеарных антител к Ro/SS-A, к Ro/SS-B и ревматоидного фактора для исключения синдрома Шегрена;

полный анализ крови для оценки общего состояния здоровья пациента;

цитологическое исследование мазков при подозрении на кандидоз;

сиалометрия;

при подозрении на аллергическую реакцию можно провести кожные аллергические пробы.

Общие принципы лечения СЖПР

Диетотерапия;

нормализация неврологического статуса пациента с использованием седативных препаратов , транквилизаторов , анксиолитиков ;

, , ; нормализация кровообращения головного мозга;

прием витаминных комплексов ;

некоторым пациентам необходима консультация психотерапевта.

Местное лечение СЖПР

Полная санация полости рта;

обучение пациента индивидуальной гигиене полости рта (правильная чистка зубов с применением специально подобранных средств);

устранение местных травмирующих факторов (таких как зубные камни, острые края пломб и зубные протезы);

лечебная блокада нервов (инъекции обезболивающих препаратов );

); местные аппликации со стоматологическими обезболивающими гелями;

применение кератопластических лекарств, которые устраняют воспаление и способствуют восстановлению слизистой оболочки;

для нормализации слюноотделения применяют препараты йода в таблетках;

протезирование однородными металлами или бесцветной пластмассой для исключения гальванического эффекта.

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