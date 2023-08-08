ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM)

взрослым внутрь по 100–200 мг 3–4 раза в сутки. Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 60 мг 2–3 раза в сутки, 4–8 лет — по 100 мг 2–3 раза в сутки, 8–14 лет — по 100–200 мг 2–3 раза в сутки.