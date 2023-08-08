ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: 1,2-дигидрокси-3-(2-метоксифенокси)пропан; или α-глицерил гвайяколят эфир.
NLM: 1,2,3-пропантриол, эфир с 2-метоксифенолом; или эфир глицериногвайяколовый.
MESH: гвайякол глицериловый эфир.
применяют как отхаркивающее средство для симптоматического лечения кашля при воспалительных заболеваниях органов дыхания. Увеличивая объем мокроты и уменьшая ее вязкость, способствует ее эвакуации из респираторного тракта.
После приема внутрь легко всасывается в ЖКТ, быстро метаболизируется и выводится с мочой. Основной метаболит в моче — β-(2-метоксифенокси) молочная кислота. T½ — 1 ч.
кашель, в том числе при ларингите, трахеите, бронхите, гриппе, кори и БА.
взрослым внутрь по 100–200 мг 3–4 раза в сутки. Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 60 мг 2–3 раза в сутки, 4–8 лет — по 100 мг 2–3 раза в сутки, 8–14 лет — по 100–200 мг 2–3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к гвайфенезину.
возможны нарушения функции пищеварительного тракта.
безопасность применения гвайфенезина в период беременности и кормления грудью не установлена.