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Активные вещества — “Г”ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM)

ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Викс Актив Медекспекто сироп, 200 мг/15 мл, флакон, 180 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1; Procter & Gamble International Operations
Викс Актив Медекспекто Сироп, 200 мг/15 мл, флакон, 180 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1 Procter & Gamble International Operations
Нет в наличии
Форма выпуска: сироп.
ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM)
CAS №: 93-14-1 C10H14O4
USPDDN, HSDB, RTECS: 3-(o-метоксифенокси)-1,2-пропандиол.
HSDB, RTECS: 1,2-дигидрокси-3-(2-метоксифенокси)пропан; или α-глицерил гвайяколят эфир.
NLM: 1,2,3-пропантриол, эфир с 2-метоксифенолом; или эфир глицериногвайяколовый.
MESH: гвайякол глицериловый эфир.
Форма выпуска: сироп.

применяют как отхаркивающее средство для симптоматического лечения кашля при воспалительных заболеваниях органов дыхания. Увеличивая объем мокроты и уменьшая ее вязкость, способствует ее эвакуации из респираторного тракта.
После приема внутрь легко всасывается в ЖКТ, быстро метаболизируется и выводится с мочой. Основной метаболит в моче — β-(2-метоксифенокси) молочная кислота. T½ — 1 ч.

кашель, в том числе при ларингите, трахеите, бронхите, гриппе, кори и БА.

взрослым внутрь по 100–200 мг 3–4 раза в сутки. Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 60 мг 2–3 раза в сутки, 4–8 лет — по 100 мг 2–3 раза в сутки, 8–14 лет — по 100–200 мг 2–3 раза в сутки.

повышенная чувствительность к гвайфенезину.

возможны нарушения функции пищеварительного тракта.

безопасность применения гвайфенезина в период беременности и кормления грудью не установлена.